Суды Иркутской области рассмотрели четыре дела, касающихся нарушения мер безопасности при пандемии

Иркутская область, 14.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В суды Иркутской области поступило более 20 дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 6.3 – нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 20.6.1 – невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения) КоАП РФ.

Как сообщает пресс-служба Иркутского областного суда, сейчас рассмотрено четыре дела. В том числе, Ангарский городской суд рассмотрел одно дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.6.1 КоАП РФ. Назначено наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей. В Кировском районном суде Иркутска также вынесено решение по делу в рамках упомянутой статьи. Гражданину сделано предупреждение.

Октябрьский районный суд Иркутска рассмотрел два дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 6.3 и 20.6.1. КоАП РФ. В одном случае назначено наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей, во втором – вынесено предупреждение.