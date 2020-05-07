Иркутская область, 8.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Суды Иркутской области с 12 мая будут работать в полном объеме и в составе работников, определенном штатным расписанием. Об этом сообщает пресс-служба Иркутского областного суда.

– Организация и обеспечение судебных заседаний будут осуществляться с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в нашем регионе и требований, предусмотренных постановлениями Главного санитарного врача РФ, – отметили в суде.

Гражданам рекомендуется обращаться в суды Иркутской области через электронные интернет-приемные судов или по почте России.