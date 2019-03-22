Светомузыкальный салют за 2,2 миллиона рублей увидят иркутяне в День Победы

Иркутск, 22.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Управление делами губернатора и правительства Иркутской области выберет подрядчика для организации праздничного фейерверка 9 мая в Иркутске. Согласно информации с сайта госзакупок, на подготовку и проведение салюта планируется выделить 2 миллиона 200 тысяч рублей из бюджета Приангарья.

Фейерверк запустят с 57-метровой баржи напротив памятника Первопроходцам Сибири в районе Нижней Набережной. Всего планируется использовать 7203 пиротехнических зарядов разного калибра. На самой барже будет установлена металлическая конструкция с надписью "9 мая" из светодиодных и пиротехнических элементов. Как указано в техническом задании, продолжительность фейерверка должна быть не менее 9 минут, также исполнитель контракта обеспечивает музыкальное сопровождение салюта.



Заявки на участие в торгах принимаются до 29 марта. Электронный аукцион состоится 1 апреля в 09:40 на площадке РТС-тендер.