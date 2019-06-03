Свыше 7 тысяч юных братчан организованно отдохнут этим летом

Братск, 4.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Летняя оздоровительная кампания началась в Братске. В 2019 году для отдыха детей планируется задействовать 43 организации.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, два загородных детских оздоровительных лагеря, один палаточный, четыре санаторно-курортных, учебно-тренировочная база и 35 образовательных учреждений с дневным пребыванием готовы принять более семи тысяч юных братчан.

Приемка загородных детских оздоровительных учреждений завершилась в Братске 29 мая. Проверку проводили представители администрации города, отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Братску и Братскому району, специалисты ГИМС, Комплексного центра социального обслуживания населения, Роспотребнадзора и других организаций.

В санаториях «Братское взморье», «Солнечный», «Айболит» и «Юбилейный» отдохнут около 1940 юных братчан. В лагерях «Надежда» и «Юбилейный» побывают 2400 детей. Лагеря палаточного типа примут 273 ребенка. В каждом из них, по словам руководителей учреждений, для детей подготовили насыщенную культурную и спортивную программу.

Детский оздоровительно-образовательный центр «Надежда» 26 мая первым в Иркутской области принял детей на летнюю смену. Всего в нем будет организованно пять смен по 230 детей в каждой. Это дети из Тулунского, Казачинско-Ленского, Нижнеилимского районов, а также Тулуна, Нижнеудинска, Лесогорска и других городов Приангарья.

Как отметили в департаменте образования администрации Братска, чтобы получить путевку в загородный лагерь родителям (законным представителям) необходимо было обратиться в Комплексный центр социального обслуживания населения. Принимать заявления специалисты центра начали с января 2019 года. Сейчас уже все путевки распределены. На организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в этом году выделено 13,3 млн рублей.