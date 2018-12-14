Свыше 700 литров крови сдали студенты ИрГУПС за пять лет

Иркутск, 13.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Студенты ИрГУПС за 2018 год сдали 116 литров крови и стали победителями межрегионального донорского марафона «Достучаться до сердец».

Как сообщает пресс-служба вуза, памятный знак Кристине Удоденко – председателю первичной профсоюзной организации студентов вуза, – вручили сегодня, во время очередной – третьей по счету, – выездной акции. Она прошла в стенах медпункта. У кабинета выстроилась очередь. Каждому 18-летнему студенту, который участвует в акции впервые, врачи подарили нагрудный значок «Я – донор». Акция длилась пять часов, за это время кровь сдали 48 человек.

Как отмечают врачи Иркутской областной станции переливания, традиционно наибольшую активность проявляют молодые люди.

– ИрГУПС традиционно находится в лидерах по сдаче крови студентами. За время сентябрьской акции, которая прошла в вузе, донорами стали 73 человека, из них более 20 – впервые. Приятно, что студенты ответственно готовятся к кровосдаче. А самое главное, стоически ее переносят, например, не падают в обморок, как бывает во время акций в других вузах, – рассказала врач-трансфузиолог Иркутской областной станции переливания крови Елена Погодаева.

Иркутский государственный университет путей сообщения на протяжении многих лет активно сотрудничает с областной станцией переливания крови. Студенты участвуют в межвузовских конференциях, посвященных донорству в регионе. Охотно откликаются на призыв медиков о сдаче крови.

– Только за последние пять лет студенты ИрГУПС сдали 721 литр крови. Донорами стали 462 человека. Мы благодарны руководству вуза, студентам за поддержку и участие в наших акциях, – отметил заместитель главного врача Иркутской областной станции переливания крови Михаил Зазнобов.

Межрегиональный марафон «Достучаться до сердец», в котором победил ИрГУПС, проходил в регионе с февраля по ноябрь 2018 года. Проект направлен на развитие регулярного ответственного донорства в России.