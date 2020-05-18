Свыше двух миллионов масок раздадут в Приангарье бесплатно

Иркутская область, 19.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области бесплатно раздадут более двух миллионов масок. Об этом врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев сообщил 18 мая на заседании оперативного штаба по недопущению завоза и распространения COVID-19.

Как сообщает пресс-служба регправительства, первую партию масок начали выдавать с субботы 16 мая. Распространено 238 тысяч штук. Средствами защиты только министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области бесплатно обеспечит 21,3 тысячи человек. Сотрудники привозят маски на дом тем, кто находится на социальном обслуживании комплексных, социально-реабилитационных центров и центров помощи семье и детям Минсоцразвития Иркутской области.

В первую очередь бесплатно средства защиты получают жители области – получатели социальных услуг, входящие в группу риска, – пожилые люди старше 60 лет, а также семьи, находящиеся в социально опасном положении и в трудной жизненной ситуации. Кроме того, планируется обеспечить масками беременных женщин (для них средства защиты будут переданы через министерство здравоохранения) и призывников (маски им выдадут военкоматы). Помощь в распространении масок также оказывают волонтеры.

– Соблюдение масочного режима – обязательная мера. От этого зависит безопасность каждого из нас. Если мы не хотим вернуться обратно к жесткому режиму самоизоляции, а такой вариант возможен при дальнейших неблагоприятных показателях, то надо соблюдать все требования безопасности. Чтобы их могли придерживаться и социально незащищенные категории граждан, мы приняли решение выдавать им маски бесплатно. На эти цели из областного бюджета выделено 50 млн рублей, – заявил Игорь Кобзев.

Напомним, что с 20 мая на территории Приангарья вводится режим обязательного ношения масок. Средства защиты должны использовать все жители области, которые находятся в общественных местах – на работе, в транспорте, в магазинах.