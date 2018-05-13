ТЕМЫ
Архив
< Мая 2018>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Сегодня
Общество
14.05.2018

Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников

Иркутская область, 14.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Дни рождения и даты», представленным на сайте i38.ru.

Сервис призван напоминать не только о национальных общегосударственных, религиозных и профессиональных праздниках, но и о днях рождения известных в Иркутской области персон – политиков, депутатов, чиновников областной и муниципальных администраций, почетных граждан, известных ученых и деятелей культуры, руководителей силовых структур. Список VIP-участников календаря будет расширяться.

14 мая – День фрилансера в России;

15 мая – Международный День семей;

15 мая – Международный день климата;

15 мая – День лакоманьяка;

15 мая – Международный день отказника от военной службы по убеждениям совести;

15 мая – Борис и Глеб Сеятели – первый православный праздник, учрежденный на Руси (народн.);

15 мая – День основания Российского общества Красного Креста (его устав утвержден в 1867 году Александром Вторым);

15 мая – день рождения Юрия Коренева, депутата думы Иркутска;

16 мая – День биографов;

16 мая – Рамадан – начало поста у мусульман;

16 мая – в этот день в 1929 году в США состоялась первая церемония вручения «Оскаров»;

17 мая – юбилей Алексея Баловнева, мэра Братского района;

17 мая – Всемирный день электросвязи и информационного общества;

17 мая – Международный день детского телефона доверия;

17 мая – Международный день борьбы с гомофобией;

17 мая – День пульмонолога;

17 мая – День рождения интернета (17 мая 1991 года официально утвердили стандарт для страниц Всемирной паутины WWW);

17 мая – Вознесение Господне (православн.);

17 мая – Пелагея Заступница, День баклушников (народн.);

18 мая – Международный день музеев;

18 мая – День Балтийского флота ВМФ России;

18 мая – 150 лет со дня рождения Николая Второго, последнего русского императора;

18 мая – день рождения Виктора Мантыкова, мэра Осинского района;

19 мая – Всероссийский день посадки леса;

19 мая – День калмыцкого чая;

19 мая – День пионерии (в 1922 году в СССР создана пионерская организация);

19 мая – Иов Горошник (народн.);

19 мая – в этот день в 1712 году Петр Первый перенес столицу России из Москвы в Санкт-Петербург;

20 мая – Всемирный день метрологии (международный профессиональный праздник ученых, работающих в области точных измерений физических явлений);

20 мая – Всемирный день травматолога;

20 мая – Всемирный день памяти жертв СПИДа;

20 мая – Пятидесятница у западных христиан, День Святого Духа;

20 мая – Шавуот (праздник дарования Торы, то есть нравственного закона, свободному еврейскому народу);

20 мая – Купальница (народн.);

20 мая – День рождения джинсов (в этот день в 1873 году фирма «Levi Strauss & Co» получила лицензию на единоличное право производства брюк с заклепками на карманах);

20 мая – юбилей Сергея Петрова, мэра Ангарского муниципального образования.

ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Что слушают известные иркутяне?

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске