|Общество
|14.05.2018
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Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников
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Иркутская область, 14.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Дни рождения и даты», представленным на сайте i38.ru.
Сервис призван напоминать не только о национальных общегосударственных, религиозных и профессиональных праздниках, но и о днях рождения известных в Иркутской области персон – политиков, депутатов, чиновников областной и муниципальных администраций, почетных граждан, известных ученых и деятелей культуры, руководителей силовых структур. Список VIP-участников календаря будет расширяться.
14 мая – День фрилансера в России;
15 мая – Международный День семей;
15 мая – Международный день климата;
15 мая – День лакоманьяка;
15 мая – Международный день отказника от военной службы по убеждениям совести;
15 мая – Борис и Глеб Сеятели – первый православный праздник, учрежденный на Руси (народн.);
15 мая – День основания Российского общества Красного Креста (его устав утвержден в 1867 году Александром Вторым);
15 мая – день рождения Юрия Коренева, депутата думы Иркутска;
16 мая – День биографов;
16 мая – Рамадан – начало поста у мусульман;
16 мая – в этот день в 1929 году в США состоялась первая церемония вручения «Оскаров»;
17 мая – юбилей Алексея Баловнева, мэра Братского района;
17 мая – Всемирный день электросвязи и информационного общества;
17 мая – Международный день детского телефона доверия;
17 мая – Международный день борьбы с гомофобией;
17 мая – День пульмонолога;
17 мая – День рождения интернета (17 мая 1991 года официально утвердили стандарт для страниц Всемирной паутины WWW);
17 мая – Вознесение Господне (православн.);
17 мая – Пелагея Заступница, День баклушников (народн.);
18 мая – Международный день музеев;
18 мая – День Балтийского флота ВМФ России;
18 мая – 150 лет со дня рождения Николая Второго, последнего русского императора;
18 мая – день рождения Виктора Мантыкова, мэра Осинского района;
19 мая – Всероссийский день посадки леса;
19 мая – День калмыцкого чая;
19 мая – День пионерии (в 1922 году в СССР создана пионерская организация);
19 мая – Иов Горошник (народн.);
19 мая – в этот день в 1712 году Петр Первый перенес столицу России из Москвы в Санкт-Петербург;
20 мая – Всемирный день метрологии (международный профессиональный праздник ученых, работающих в области точных измерений физических явлений);
20 мая – Всемирный день травматолога;
20 мая – Всемирный день памяти жертв СПИДа;
20 мая – Пятидесятница у западных христиан, День Святого Духа;
20 мая – Шавуот (праздник дарования Торы, то есть нравственного закона, свободному еврейскому народу);
20 мая – Купальница (народн.);
20 мая – День рождения джинсов (в этот день в 1873 году фирма «Levi Strauss & Co» получила лицензию на единоличное право производства брюк с заклепками на карманах);
20 мая – юбилей Сергея Петрова, мэра Ангарского муниципального образования.
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