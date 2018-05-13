Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников

Иркутская область, 14.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Дни рождения и даты», представленным на сайте i38.ru. Сервис призван напоминать не только о национальных общегосударственных, религиозных и профессиональных праздниках, но и о днях рождения известных в Иркутской области персон – политиков, депутатов, чиновников областной и муниципальных администраций, почетных граждан, известных ученых и деятелей культуры, руководителей силовых структур. Список VIP-участников календаря будет расширяться. 14 мая – День фрилансера в России; 15 мая – Международный День семей; 15 мая – Международный день климата; 15 мая – День лакоманьяка; 15 мая – Международный день отказника от военной службы по убеждениям совести; 15 мая – Борис и Глеб Сеятели – первый православный праздник, учрежденный на Руси (народн.); 15 мая – День основания Российского общества Красного Креста (его устав утвержден в 1867 году Александром Вторым); 15 мая – день рождения Юрия Коренева, депутата думы Иркутска; 16 мая – День биографов; 16 мая – Рамадан – начало поста у мусульман; 16 мая – в этот день в 1929 году в США состоялась первая церемония вручения «Оскаров»; 17 мая – юбилей Алексея Баловнева, мэра Братского района; 17 мая – Всемирный день электросвязи и информационного общества; 17 мая – Международный день детского телефона доверия; 17 мая – Международный день борьбы с гомофобией; 17 мая – День пульмонолога; 17 мая – День рождения интернета (17 мая 1991 года официально утвердили стандарт для страниц Всемирной паутины WWW); 17 мая – Вознесение Господне (православн.); 17 мая – Пелагея Заступница, День баклушников (народн.); 18 мая – Международный день музеев; 18 мая – День Балтийского флота ВМФ России; 18 мая – 150 лет со дня рождения Николая Второго, последнего русского императора; 18 мая – день рождения Виктора Мантыкова, мэра Осинского района; 19 мая – Всероссийский день посадки леса; 19 мая – День калмыцкого чая; 19 мая – День пионерии (в 1922 году в СССР создана пионерская организация); 19 мая – Иов Горошник (народн.); 19 мая – в этот день в 1712 году Петр Первый перенес столицу России из Москвы в Санкт-Петербург; 20 мая – Всемирный день метрологии (международный профессиональный праздник ученых, работающих в области точных измерений физических явлений); 20 мая – Всемирный день травматолога; 20 мая – Всемирный день памяти жертв СПИДа; 20 мая – Пятидесятница у западных христиан, День Святого Духа; 20 мая – Шавуот (праздник дарования Торы, то есть нравственного закона, свободному еврейскому народу); 20 мая – Купальница (народн.); 20 мая – День рождения джинсов (в этот день в 1873 году фирма «Levi Strauss & Co» получила лицензию на единоличное право производства брюк с заклепками на карманах); 20 мая – юбилей Сергея Петрова, мэра Ангарского муниципального образования. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... алексей баловнев

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