Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников

Иркутская область, 23.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Дни рождения и даты», представленным на сайте i38.ru. Сервис призван напоминать не только о национальных общегосударственных, религиозных и профессиональных праздниках, но и о днях рождения известных в Иркутской области персон – политиков, депутатов, чиновников областной и муниципальных администраций, почетных граждан, известных ученых и деятелей культуры, руководителей силовых структур. Список VIP-участников календаря будет расширяться. 23 апреля – Всемирный день книги и авторского права; 23 апреля – День английского языка; 23 апреля – День испанского языка; 23 апреля – Терентий Маревный (народн.). 24 апреля – Всемирный день защиты лабораторных животных; 24 апреля – Международный день солидарности молодежи; 24 апреля – День памяти жертв геноцида армян; 24 апреля – Антип Водогон (народн.); 24 апреля – день рождения газировки – в 1833 году в это день в США была запатентована газированная вода; 24 апреля – день рождения Ильи Черняка, профессора Иркутского государственного технического университета, награжденного знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью»; 25 апреля – Всемирный день борьбы против малярии; 25 апреля – Международный День ДНК; 25 апреля – Международный день секретаря; 25 апреля – Всемирный день пингвинов; 25 апреля – День дочери; 25 апреля – Василий Парильщик (народн.); 25 апреля – в 1901 году в штате Нью-Йорк впервые в мире введены автомобильные номера; 26 апреля – Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф; 26 апреля – Всемирный день интеллектуальной собственности; 26 апреля – День нотариата в России; 26 апреля – день рождения революционного гимна «Марсельеза»; 26 апреля – Международный день памяти о чернобыльской катастрофе (в 1986 году произошла авария на Чернобыльской АЭС); 26 апреля – Фомаида Медуница (народн.); 26 апреля – день рождения Евгения Корниенко, руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области; 26 апреля – юбилей Леонида Выговского, почетного гражданина Иркутской области, депутата думы Иркутска; 27 апреля – День российского парламентаризма; 27 апреля – День образования спецчастей Внутренних войск МВД России; 27 апреля – День вахтовика (День работников вахтового метода) в России; 27 апреля – Мартын Лисогон (народн.); 27 апреля – день рождения Людмилы Иноземцевой, врача областного онкологического диспансера, награжденной знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью»; 28 апреля – День химической безопасности; 28 апреля – Всемирный день охраны труда; 28 апреля – День работников скорой медицинской помощи; 28 апреля – Всемирный день Тай-цзи и Цигун; 28 апреля – Международный день ветеринарного врача; 28 апреля – в 2001 году в этот день состоялся полет в космос первого космического туриста; 28 апреля – в 1563 году в Москве начала работать типография первопечатников Ивана Федорова и Петра Мстиславца; 28 апреля – день рождения кондиционера (в этот день в 1914 году в США был запатентован воздушный кондиционер); 28 апреля – Пудов день (народн.); 29 апреля – Международный день танца; 29 апреля – Всемирный день породненных городов; 29 апреля – День памяти всех жертв применения химического оружия; 29 апреля – в 1897 году английский физик Джозеф Томсон объявил об открытии им электрона; 29 апреля – Арина – «урви берега» (народн.). ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... дни рождения и даты

евгений корниенко

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