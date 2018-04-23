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23.04.2018

Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников

Иркутская область, 23.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Дни рождения и даты», представленным на сайте i38.ru.

Сервис призван напоминать не только о национальных общегосударственных, религиозных и профессиональных праздниках, но и о днях рождения известных в Иркутской области персон – политиков, депутатов, чиновников областной и муниципальных администраций, почетных граждан, известных ученых и деятелей культуры, руководителей силовых структур. Список VIP-участников календаря будет расширяться.

23 апреля – Всемирный день книги и авторского права;

23 апреля – День английского языка;

23 апреля – День испанского языка;

23 апреля – Терентий Маревный (народн.).

24 апреля – Всемирный день защиты лабораторных животных;

24 апреля – Международный день солидарности молодежи;

24 апреля – День памяти жертв геноцида армян;

24 апреля – Антип Водогон (народн.);

24 апреля – день рождения газировки – в 1833 году в это день в США была запатентована газированная вода;

24 апреля – день рождения Ильи Черняка, профессора Иркутского государственного технического университета, награжденного знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью»;

25 апреля – Всемирный день борьбы против малярии;

25 апреля – Международный День ДНК;

25 апреля – Международный день секретаря;

25 апреля – Всемирный день пингвинов;

25 апреля – День дочери;

25 апреля – Василий Парильщик (народн.);

25 апреля – в 1901 году в штате Нью-Йорк впервые в мире введены автомобильные номера;

26 апреля – Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф;

26 апреля – Всемирный день интеллектуальной собственности;

26 апреля – День нотариата в России;

26 апреля – день рождения революционного гимна «Марсельеза»;

26 апреля – Международный день памяти о чернобыльской катастрофе (в 1986 году произошла авария на Чернобыльской АЭС);

26 апреля – Фомаида Медуница (народн.);

26 апреля – день рождения Евгения Корниенко, руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области;

26 апреля – юбилей Леонида Выговского, почетного гражданина Иркутской области, депутата думы Иркутска;

27 апреля – День российского парламентаризма;

27 апреля – День образования спецчастей Внутренних войск МВД России;

27 апреля – День вахтовика (День работников вахтового метода) в России;

27 апреля – Мартын Лисогон (народн.);

27 апреля – день рождения Людмилы Иноземцевой, врача областного онкологического диспансера, награжденной знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью»;

28 апреля – День химической безопасности;

28 апреля – Всемирный день охраны труда;

28 апреля – День работников скорой медицинской помощи;

28 апреля – Всемирный день Тай-цзи и Цигун;

28 апреля – Международный день ветеринарного врача;

28 апреля – в 2001 году в этот день состоялся полет в космос первого космического туриста;

28 апреля – в 1563 году в Москве начала работать типография первопечатников Ивана Федорова и Петра Мстиславца;

28 апреля – день рождения кондиционера (в этот день в 1914 году в США был запатентован воздушный кондиционер);

28 апреля – Пудов день (народн.);

29 апреля – Международный день танца;

29 апреля – Всемирный день породненных городов;

29 апреля – День памяти всех жертв применения химического оружия;

29 апреля – в 1897 году английский физик Джозеф Томсон объявил об открытии им электрона;

29 апреля – Арина – «урви берега» (народн.).

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