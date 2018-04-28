Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников

Иркутская область, 1.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Дни рождения и даты», представленным на сайте i38.ru. Сервис призван напоминать не только о национальных общегосударственных, религиозных и профессиональных праздниках, но и о днях рождения известных в Иркутской области персон – политиков, депутатов, чиновников областной и муниципальных администраций, почетных граждан, известных ученых и деятелей культуры, руководителей силовых структур. Список VIP-участников календаря будет расширяться. 30 апреля – Международный день джаза; 30 апреля – День пожарной охраны России; 30 апреля – Международный день свечника; 30 апреля – День Весак (будд.); 30 апреля – Вальпургиева ночь – языческий праздник, посвященный плодородию; 30 апреля – День памяти святых жен-мироносиц (православ.); 30 апреля – в 1945 году советские воины водрузили Знамя Победы над рейхстагом в Берлине; 30 апреля – Зосима Пчельник (народн.); 1 мая – Праздник весны и труда; 1 мая – Всемирный день борьбы с астмой; 1 мая – Бельтайн (кельтский праздник, приуроченный к выгону скота на летние пастбища); 1 мая – Кузьма Огородник (народн.); 1 мая – в 1840 году появились первые в мире почтовые марки; 1 мая – в 1990 году в Москве впервые прошла демонстрация оппозиции советской власти; 1 мая – день рождения Олега Желтовского, награжденного знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью», на момент награждения президент ЗАО «Группа компаний «Номер один»; 2 мая – Всемирный день тунца; 2 мая – день памяти Блаженной Матроны Московской (православ.); 2 мая – Иван Ветхопещерник (народн.); 2 мая – в 1902 году вышел первый в мире научно-фантастический фильм «Путешествие на Луну»; 2 мая – в 2014 году в Одессе противостояние между противниками и сторонниками Евромайдана закончилось гибелью десятков людей; 3 мая – Всемирный день свободы печати; 3 мая – Всемирный день Солнца; 3 мая – День кондитера; 3 мая – Окликание предков (народн.); 3 мая – День рождения спама; 3 мая – день рождения Марины Седых, депутата Законодательного собрания Иркутской области; 4 мая – День Звездных войн; 4 мая – Проклов день (народ.); 4 мая – в 1979 году Маргарет Тэтчер стала премьер-министром Великобритании, первой женщиной на этом посту; 4 мая – день рождения Екатерины Протасовой, руководителя службы архитектуры Иркутской области; 5 мая – Международный день борьбы за права инвалидов; 5 мая – Международный день акушерки; 5 мая – День водолаза в России; 5 мая – День шифровальщика в России; 5 мая – День Луки (народн.); 5 мая – в 1912 году вышел первый номер газеты «Правда»; 5 мая – 200 лет со дня рождения Карла Маркса; 6 мая – День святого Георгия Победоносца; 6 мая – Юрий Вешний, Егорьев день (народн.); 6 мая – День рождения авиационной пилотажной группы «Стрижи»; 6 мая – день рождения Владимира Дорофеева, первого заместителя губернатора Иркутской области. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... владимир дорофеев

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