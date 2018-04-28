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01.05.2018

Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников

Иркутская область, 1.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Дни рождения и даты», представленным на сайте i38.ru.

Сервис призван напоминать не только о национальных общегосударственных, религиозных и профессиональных праздниках, но и о днях рождения известных в Иркутской области персон – политиков, депутатов, чиновников областной и муниципальных администраций, почетных граждан, известных ученых и деятелей культуры, руководителей силовых структур. Список VIP-участников календаря будет расширяться.

30 апреля – Международный день джаза;

30 апреля – День пожарной охраны России;

30 апреля – Международный день свечника;

30 апреля – День Весак (будд.);

30 апреля – Вальпургиева ночь – языческий праздник, посвященный плодородию;

30 апреля – День памяти святых жен-мироносиц (православ.);

30 апреля – в 1945 году советские воины водрузили Знамя Победы над рейхстагом в Берлине;

30 апреля – Зосима Пчельник (народн.);

1 мая – Праздник весны и труда;

1 мая – Всемирный день борьбы с астмой;

1 мая – Бельтайн (кельтский праздник, приуроченный к выгону скота на летние пастбища);

1 мая – Кузьма Огородник (народн.);

1 мая – в 1840 году появились первые в мире почтовые марки;

1 мая – в 1990 году в Москве впервые прошла демонстрация оппозиции советской власти;

1 мая – день рождения Олега Желтовского, награжденного знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью», на момент награждения президент ЗАО «Группа компаний «Номер один»;

2 мая – Всемирный день тунца;

2 мая – день памяти Блаженной Матроны Московской (православ.);

2 мая – Иван Ветхопещерник (народн.);

2 мая – в 1902 году вышел первый в мире научно-фантастический фильм «Путешествие на Луну»;

2 мая – в 2014 году в Одессе противостояние между противниками и сторонниками Евромайдана закончилось гибелью десятков людей;

3 мая – Всемирный день свободы печати;

3 мая – Всемирный день Солнца;

3 мая – День кондитера;

3 мая – Окликание предков (народн.);

3 мая – День рождения спама;

3 мая – день рождения Марины Седых, депутата Законодательного собрания Иркутской области;

4 мая – День Звездных войн;

4 мая – Проклов день (народ.);

4 мая – в 1979 году Маргарет Тэтчер стала премьер-министром Великобритании, первой женщиной на этом посту;

4 мая – день рождения Екатерины Протасовой, руководителя службы архитектуры Иркутской области;

5 мая – Международный день борьбы за права инвалидов;

5 мая – Международный день акушерки;

5 мая – День водолаза в России;

5 мая – День шифровальщика в России;

5 мая – День Луки (народн.);

5 мая – в 1912 году вышел первый номер газеты «Правда»;

5 мая – 200 лет со дня рождения Карла Маркса;

6 мая – День святого Георгия Победоносца;

6 мая – Юрий Вешний, Егорьев день (народн.);

6 мая – День рождения авиационной пилотажной группы «Стрижи»;

6 мая – день рождения Владимира Дорофеева, первого заместителя губернатора Иркутской области.

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