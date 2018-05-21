Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников

Иркутская область, 21.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Дни рождения и даты», представленным на сайте i38.ru. Сервис призван напоминать не только о национальных общегосударственных, религиозных и профессиональных праздниках, но и о днях рождения известных в Иркутской области персон – политиков, депутатов, чиновников областной и муниципальных администраций, почетных граждан, известных ученых и деятелей культуры, руководителей силовых структур. Список VIP-участников календаря будет расширяться. 21 мая – Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития; 21 мая – День Тихоокеанского флота ВМФ России; 21 мая – День полярника; 21 мая – День военного переводчика; 21 мая – День инвентаризатора (день работника БТИ); 21 мая – День памяти Иоанна Богослова (покровителя авторов, редакторов и издателей) (православн.); 21 мая – Иван Долгий (народн.); 21 мая – день рождения Андрея Тыхеева, мэра Ольхонского района; 22 мая – Международный день биологического разнообразия; 22 мая – Никола Вешний (народн.); 23 мая – Всемирный день черепахи; 24 мая – Европейский день парков; 24 мая – День кадровика; 24 мая – День славянской письменности и культуры – День святых Кирилла и Мефодия, проповедников христианства, создателей славянской письменности; 24 мая – в этот день в 1844 году телеграфом Морзе отправлена первая телеграмма из Вашингтона в Балтимор; 25 мая – Неделя солидарности с народами несамоуправляющихся территорий. День Африки; 25 мая – Международный день пропавших детей. Символом Дня является синяя незабудка; 25 мая – Европейский день соседей; 25 мая – Всемирный день щитовидной железы; 25 мая – День полотенца; 25 мая – День филолога в РФ; 25 мая – День нерпенка. Экологический праздник, отмечается в Иркутской области с 2003 года; 25 мая – День сварщика в РФ; 26 мая – День российского предпринимательства; 26 мая – День снежного барса на Алтае; 26 мая – Троицкая родительская суббота (православн.); 27 мая – День химика; 27 мая – Всероссийский день библиотек; 27 мая – Троица — День Святой Троицы, Пятидесятница (православн., катол.); 27 мая – День памяти русских моряков, погибших за Отечество в Цусимском сражении 27-28 мая 1905 года; 27 мая – в этот день в 1703 году Петр Первый заложил Петропавловскую крепость. Эта дата стала днем основания Санкт-Петербурга; 27 мая – День рождения скотча (27 мая 1930 года американец Ричард Дрю запатентовал свое изобретение – прозрачную клеющуюся ленту); 27 мая – юбилей Сергея Белокобыльского, депутата Законодательного собрания Иркутской области; 27 мая – день рождения Владислава Свердлова, депутата думы Иркутска шестого созыва. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... андрей тыхеев

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