|Общество
|21.05.2018
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Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников
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Иркутская область, 21.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Дни рождения и даты», представленным на сайте i38.ru.
Сервис призван напоминать не только о национальных общегосударственных, религиозных и профессиональных праздниках, но и о днях рождения известных в Иркутской области персон – политиков, депутатов, чиновников областной и муниципальных администраций, почетных граждан, известных ученых и деятелей культуры, руководителей силовых структур. Список VIP-участников календаря будет расширяться.
21 мая – Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития;
21 мая – День Тихоокеанского флота ВМФ России;
21 мая – День полярника;
21 мая – День военного переводчика;
21 мая – День инвентаризатора (день работника БТИ);
21 мая – День памяти Иоанна Богослова (покровителя авторов, редакторов и издателей) (православн.);
21 мая – Иван Долгий (народн.);
21 мая – день рождения Андрея Тыхеева, мэра Ольхонского района;
22 мая – Международный день биологического разнообразия;
22 мая – Никола Вешний (народн.);
23 мая – Всемирный день черепахи;
24 мая – Европейский день парков;
24 мая – День кадровика;
24 мая – День славянской письменности и культуры – День святых Кирилла и Мефодия, проповедников христианства, создателей славянской письменности;
24 мая – в этот день в 1844 году телеграфом Морзе отправлена первая телеграмма из Вашингтона в Балтимор;
25 мая – Неделя солидарности с народами несамоуправляющихся территорий. День Африки;
25 мая – Международный день пропавших детей. Символом Дня является синяя незабудка;
25 мая – Европейский день соседей;
25 мая – Всемирный день щитовидной железы;
25 мая – День полотенца;
25 мая – День филолога в РФ;
25 мая – День нерпенка. Экологический праздник, отмечается в Иркутской области с 2003 года;
25 мая – День сварщика в РФ;
26 мая – День российского предпринимательства;
26 мая – День снежного барса на Алтае;
26 мая – Троицкая родительская суббота (православн.);
27 мая – День химика;
27 мая – Всероссийский день библиотек;
27 мая – Троица — День Святой Троицы, Пятидесятница (православн., катол.);
27 мая – День памяти русских моряков, погибших за Отечество в Цусимском сражении 27-28 мая 1905 года;
27 мая – в этот день в 1703 году Петр Первый заложил Петропавловскую крепость. Эта дата стала днем основания Санкт-Петербурга;
27 мая – День рождения скотча (27 мая 1930 года американец Ричард Дрю запатентовал свое изобретение – прозрачную клеющуюся ленту);
27 мая – юбилей Сергея Белокобыльского, депутата Законодательного собрания Иркутской области;
27 мая – день рождения Владислава Свердлова, депутата думы Иркутска шестого созыва.
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