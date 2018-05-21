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21.05.2018

Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников

Иркутская область, 21.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Дни рождения и даты», представленным на сайте i38.ru.

Сервис призван напоминать не только о национальных общегосударственных, религиозных и профессиональных праздниках, но и о днях рождения известных в Иркутской области персон – политиков, депутатов, чиновников областной и муниципальных администраций, почетных граждан, известных ученых и деятелей культуры, руководителей силовых структур. Список VIP-участников календаря будет расширяться.

21 мая – Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития;

21 мая – День Тихоокеанского флота ВМФ России;

21 мая – День полярника;

21 мая – День военного переводчика;

21 мая – День инвентаризатора (день работника БТИ);

21 мая – День памяти Иоанна Богослова (покровителя авторов, редакторов и издателей) (православн.);

21 мая – Иван Долгий (народн.);

21 мая – день рождения Андрея Тыхеева, мэра Ольхонского района;

22 мая – Международный день биологического разнообразия;

22 мая – Никола Вешний (народн.);

23 мая – Всемирный день черепахи;

24 мая – Европейский день парков;

24 мая – День кадровика;

24 мая – День славянской письменности и культуры – День святых Кирилла и Мефодия, проповедников христианства, создателей славянской письменности;

24 мая – в этот день в 1844 году телеграфом Морзе отправлена первая телеграмма из Вашингтона в Балтимор;

25 мая – Неделя солидарности с народами несамоуправляющихся территорий. День Африки;

25 мая – Международный день пропавших детей. Символом Дня является синяя незабудка;

25 мая – Европейский день соседей;

25 мая – Всемирный день щитовидной железы;

25 мая – День полотенца;

25 мая – День филолога в РФ;

25 мая – День нерпенка. Экологический праздник, отмечается в Иркутской области с 2003 года;

25 мая – День сварщика в РФ;

26 мая – День российского предпринимательства;

26 мая – День снежного барса на Алтае;

26 мая – Троицкая родительская суббота (православн.);

27 мая – День химика;

27 мая – Всероссийский день библиотек;

27 мая – Троица — День Святой Троицы, Пятидесятница (православн., катол.);

27 мая – День памяти русских моряков, погибших за Отечество в Цусимском сражении 27-28 мая 1905 года;

27 мая – в этот день в 1703 году Петр Первый заложил Петропавловскую крепость. Эта дата стала днем основания Санкт-Петербурга;

27 мая – День рождения скотча (27 мая 1930 года американец Ричард Дрю запатентовал свое изобретение – прозрачную клеющуюся ленту);

27 мая – юбилей Сергея Белокобыльского, депутата Законодательного собрания Иркутской области;

27 мая – день рождения Владислава Свердлова, депутата думы Иркутска шестого созыва.

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