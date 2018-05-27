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28.05.2018

Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников

Иркутская область, 28.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Дни рождения и даты», представленным на сайте i38.ru.

Сервис призван напоминать не только о национальных общегосударственных, религиозных и профессиональных праздниках, но и о днях рождения известных в Иркутской области персон – политиков, депутатов, чиновников областной и муниципальных администраций, почетных граждан, известных ученых и деятелей культуры, руководителей силовых структур. Список VIP-участников календаря будет расширяться.

28 мая – День пограничника;

28 мая – День поминовения жертв землетрясения 1995 года  на Сахалине (погибли 1841 человек и исчез поселок Нефтегорск);

28 мая – День оптимизатора Рунета (День SEO-оптимизатора);

28 мая – День брюнеток (неофициальный праздник всех темноволосых женщин);

28 мая – День Святого Духа (православн.);

28 мая – День рождения майонеза (по одной из версий, соус был создан во французском городе Маон в 1756 году, когда англичане оккупировали французские земли в ходе Семилетней войны);

28 мая – день рождения Евгения Орачевского, министра экономического развития Иркутской области;

28 мая – день рождения Сергея Ерощенко, экс-губернатора Иркутской области;

29 мая – Всемирный день здорового пищеварения;

29 мая – День военного автомобилиста Вооруженных сил России;

29 мая – День ветеранов таможенной службы России;

29 мая – Международный день миротворцев ООН;

29 мая – День взятия Стамбула (столица Византийской империи Константинополь была захвачена турками 29 мая 1453 года и переименована в Стамбул, став столицей Оттоманской порты);

29 мая – День Весак (в буддизме считается днем рождения Будды, днем, когда он достиг просветления, а также днем его смерти; отмечается в первое майское полнолуние);

29 мая – День рождения эскалатора (29 мая 1900 года американская компания «Отис» зарегистрировала свою новую торговую марку «Эскалатор»);

29 мая – в этот день в 1953 году высочайшая вершина на Земле – Джомолунгма – была покорена новозеландцем Эдмундом Хиллари и шерпом Норгеем Тенцингом;

30 мая – День святой Жанны д’Арк (катол.);

30 мая – Международный день феминизма;

31 мая – Всемирный день без табака;

31 мая – День российской адвокатуры;

31 мая – Всемирный день блондинок;

31 мая – Праздник Тела и Крови Христовых (катол.);

31 мая – День рождения велоспорта (31 мая 1868 года на аллеях парка парижского пригорода Сен-Клу была организована первая велогонка на 2000 метров);

1 июня – Международный День защиты детей;

1 июня – Всемирный день родителей;

1 июня – Всемирный день молока (отмечается с 2001 года);

1 июня – День Северного флота Военно-Морского флота России;

1 июня – День создания правительственной связи России;

1 июня – День рождения Государственной архивной службы;

1 июня – День рождения самого знаменитого героя комиксов – Супермена;

1 июня – день рождения Сергея Колесникова, эмбриолога, доктора медицинских наук, профессора, академика РАМН;

1 июня – день рождения Сергея Шеверды, министра лесного комплекса Иркутской области;

1 июня – день рождения Вячеслава Мархаева, члена Совета Федерации ФС РФ от Иркутской области;

2 июня – 357-летие со дня основания Иркутска (отмечается в первую субботу июня);

2 июня – День здорового питания и отказа от излишеств в еде (впервые его отметили в 2011 году как альтернативный русский ответ американскому «дню обжорства» 11 мая);

2 июня – Международный день очистки водоемов;

2 июня – День спутникового мониторинга и навигации (в этот день в 1955 году был утвержден проект космодрома Байконур, с которого был запущен первый искусственный спутник Земли);

2 июня – день рождения Геннадия Комарова, почетного гражданина Иркутской области;

2 июня – в этот день в 1953 году в лондонском Вестминстерском аббатстве состоялась коронация Елизаветы Второй (сейчас она является самым долгоживущим правящим монархом, ее «стаж» составил 65 лет);

3 июня – День мелиоратора в России;

3 июня – День рождения парашюта (в этот день в 1785 году Франсуа Бланшар продемонстрировал сконструированный им парашют);

3 июня – день рождения Владимира Гаврилова, награжденного знаком «За заслуги перед Иркутской областью».

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