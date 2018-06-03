Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников

Иркутская область, 4.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Дни рождения и даты», представленном на сайте i38.ru.

Сервис призван напоминать не только о национальных общегосударственных, религиозных и профессиональных праздниках, но и о днях рождения известных в Иркутской области персон – политиков, депутатов, чиновников областной и муниципальных администраций, почетных граждан, известных ученых и деятелей культуры, руководителей силовых структур. Список VIP-участников календаря будет расширяться.

4 июня – Международный день невинных детей-жертв агрессии;

4 июня – день рождения Артура Сулейменова, министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области;

5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды;

5 июня – День эколога;

6 июня – День русского языка;

6 июня – Пушкинский день России;

6 июня – день рождения Якова Макарова, мэра Усть-Илимского района;

7 июня – день рождения Владимира Самойловича, мэра Заларинского района;

8 июня – день рождения Леонида Павлюка, депутата думы Иркутска;

8 июня – День социального работника;

8 июня – Всемирный день океанов;

8 июня – День петербургских котов и кошек, объявленный в 2005 году «митьками» – группой местных художников;

9 июня – день рождения Кирилла Свистелина, мэра Киренского района;

9 июня – Международный день друзей;

9 июня – Международный день архивов;

10 июня – День пивовара в России;

10 июня – день рождения Алексея Красноштанова, депутата Госдумы ФС РФ от Иркутской области.

Напомним: интересные события из прошлого нашего региона на каждую текущую дату – доступны в Историческом календаре Иркутска на сайте Телеинформа.