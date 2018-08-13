|Общество
|13.08.2018
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Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников
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Иркутская область, 13.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Дни рождения и даты», представленным на сайте i38.ru.
Сервис призван напоминать не только о национальных общегосударственных, религиозных и профессиональных праздниках, но и о днях рождения известных в Иркутской области персон – политиков, депутатов, чиновников областной и муниципальных администраций, почетных граждан, известных ученых и деятелей культуры, руководителей силовых структур. Список VIP-участников календаря будет расширяться.
13 августа – Международный день левшей;
13 августа – день рождения Игоря Федоровского, мэра Жигаловского района.
14 августа – Медовый Спас, начало Успенского поста (правосл.);
14 августа – день рождения Александра Попова, министра по молодежной политике Иркутской области;
14 августа – день рождения Анастасии Егоровой, депутата ЗС Иркутской области второго созыва;
14 августа – день рождения Андрея Левченко, депутата ЗС Иркутской области второго созыва;
15 августа – День археолога. Неофициальный профессиональный праздник;
15 августа – Успение Пресвятой Богородицы (катол.);
15 августа – День независимости Индии;
15 августа – в этот день в 1534 году в Париже основано Общество Иисуса, известное впоследствии как монашеский Орден иезуитов;
15 августа – День рождения слова «Алло» (Изобретатель Томас Эдисон впервые предложил использовать для обращения по телефону слово «Нello» («Алло») 15 августа 1877 года);
15 августа – день рождения Юрия Бажанова, награжденного знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью», советника министра сельского хозяйства Иркутской области;
15 августа – день рождения Анатолия Орлова, награжденного знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью», на момент награждения председателя Координационного совета Иркутского регионального общественного движения «Ветераны комсомола»;
16 августа – День малинового варенья;
16 августа – День памяти Элвиса Пресли (ежегодно проходит в южном американском городе Мемфисе);
16 августа – в этот день в 1980 году основана Международная академия астронавтики (IAA);
17 августа – Ци Си (праздник влюбленных в Китае);
17 августа – в этот день в 1977 году советский атомный ледокол «Арктика» впервые в истории мореплавания достиг Северного полюса;
17 августа – серьезная техногенная авария на Саяно-Шушенской ГЭС, в результате которой погибли 75 человек (2012 год);
17 августа – день рождения Антона Логашова, заместителя председателя правительства Иркутской области;
17 августа – день рождения Валентина Межевича, Почетного гражданина Иркутской области; сенатора от Иркутской области с 2001 до 2013 года;
17 августа – день рождения Альбины Ковалевой, награжденной знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью»;
18 августа – Всемирный день бездомных животных;
18 августа – День основания Русского географического общества (1845 год);
18 августа – день рождения Максима Романова, мэра Нижнеилимского района;
18 августа – день рождения Веры Суворовой, награжденной знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью»;
19 августа – День Воздушного флота России;
19 августа – Всемирный день гуманитарной помощи;
19 августа – Всемирный день фотографии;
19 августа – День рождения русской тельняшки (неофициальный праздник);
19 августа – Преображение Господне, или Яблочный спас (правосл.).
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