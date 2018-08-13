Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников

Иркутская область, 13.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Дни рождения и даты», представленным на сайте i38.ru.

Сервис призван напоминать не только о национальных общегосударственных, религиозных и профессиональных праздниках, но и о днях рождения известных в Иркутской области персон – политиков, депутатов, чиновников областной и муниципальных администраций, почетных граждан, известных ученых и деятелей культуры, руководителей силовых структур. Список VIP-участников календаря будет расширяться.

13 августа – Международный день левшей;

13 августа – день рождения Игоря Федоровского, мэра Жигаловского района.

14 августа – Медовый Спас, начало Успенского поста (правосл.);

14 августа – день рождения Александра Попова, министра по молодежной политике Иркутской области;

14 августа – день рождения Анастасии Егоровой, депутата ЗС Иркутской области второго созыва;

14 августа – день рождения Андрея Левченко, депутата ЗС Иркутской области второго созыва;

15 августа – День археолога. Неофициальный профессиональный праздник;

15 августа – Успение Пресвятой Богородицы (катол.);

15 августа – День независимости Индии;

15 августа – в этот день в 1534 году в Париже основано Общество Иисуса, известное впоследствии как монашеский Орден иезуитов;

15 августа – День рождения слова «Алло» (Изобретатель Томас Эдисон впервые предложил использовать для обращения по телефону слово «Нello» («Алло») 15 августа 1877 года);

15 августа – день рождения Юрия Бажанова, награжденного знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью», советника министра сельского хозяйства Иркутской области;

15 августа – день рождения Анатолия Орлова, награжденного знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью», на момент награждения председателя Координационного совета Иркутского регионального общественного движения «Ветераны комсомола»;

16 августа – День малинового варенья;

16 августа – День памяти Элвиса Пресли (ежегодно проходит в южном американском городе Мемфисе);

16 августа – в этот день в 1980 году основана Международная академия астронавтики (IAA);

17 августа – Ци Си (праздник влюбленных в Китае);

17 августа – в этот день в 1977 году советский атомный ледокол «Арктика» впервые в истории мореплавания достиг Северного полюса;

17 августа – серьезная техногенная авария на Саяно-Шушенской ГЭС, в результате которой погибли 75 человек (2012 год);

17 августа – день рождения Антона Логашова, заместителя председателя правительства Иркутской области;

17 августа – день рождения Валентина Межевича, Почетного гражданина Иркутской области; сенатора от Иркутской области с 2001 до 2013 года;

17 августа – день рождения Альбины Ковалевой, награжденной знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью»;

18 августа – Всемирный день бездомных животных;

18 августа – День основания Русского географического общества (1845 год);

18 августа – день рождения Максима Романова, мэра Нижнеилимского района;

18 августа – день рождения Веры Суворовой, награжденной знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью»;

19 августа – День Воздушного флота России;

19 августа – Всемирный день гуманитарной помощи;

19 августа – Всемирный день фотографии;

19 августа – День рождения русской тельняшки (неофициальный праздник);

19 августа – Преображение Господне, или Яблочный спас (правосл.).