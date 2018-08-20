Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников

Иркутская область, 21.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Дни рождения и даты», представленным на сайте i38.ru.

Сервис призван напоминать не только о национальных общегосударственных, религиозных и профессиональных праздниках, но и о днях рождения известных в Иркутской области персон – политиков, депутатов, чиновников областной и муниципальных администраций, почетных граждан, известных ученых и деятелей культуры, руководителей силовых структур. Список VIP-участников календаря будет расширяться.

20 августа – День святого Иштвана в Венгрии (считается днем основания венгерского государства);

20 августа – День Арафа – посещение участниками Хаджа горы Арафат возле Мекки, где паломники совершают намаз у подножия (мусульм.);

20 августа – день рождения Николая Пушкаря, награжденного знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью», на момент награждения руководитель аппарата ЗС Иркутской области;

20 августа – день рождения Сергея Чемезова, гендиректора ГК «Ростех», Почетного гражданина Иркутской области;

21 августа – Международный день памяти и поминовения жертв терроризма;

21 августа – Курбан Байрам — праздник жертвоприношения (мусульм.);

21 августа – в 1991 году в Москве в ночь на 21 августа потерпел поражение августовский путч ГКЧП;

22 августа – День Государственного флага Российской Федерации;

22 августа – «День рождения» знаменитых «наркомовских ста граммов» (22 августа 1941 года Иосиф Сталин подписал постановление №562 «О введении водки на снабжение в действующей Красной армии»);

22 августа – день рождения Романа Синтоцкого, награжденного знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью», на момент награждения генеральный продюсер ООО «Медиахолдинг АС Байкал ТВ»;

23 августа – Международный день памяти о работорговле и ее ликвидации;

23 августа – в этот день в 1939 году был подписан пакт Молотова-Риббентропа (советско-германский договор о ненападении);

23 августа – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год);

23 августа – в этот день в 1913 году в Копенгагене открыт памятник Русалочке;

24 августа – День святого Варфоломея, одного из 12-ти апостолов Христа (катол.);

24 августа – в этот день в 79 году извержение вулкана Везувия уничтожило Помпеи и Геркуланум;

24 августа – День рождения чипсов (24 августа 1853 года Джордж Крам, темнокожий шеф-повар ресторана при отеле Moon's Lake Lodge в городке Саратога-Спрингс (штат Нью-Йорк), впервые приготовил картофельные чипсы);

25 августа – Международная ночь летучих мышей;

25 августа – день рождения Сергея Тена, депутата Госдумы ФС РФ;

26 августа – День шахтера;

26 августа – День равенства женщин в США.