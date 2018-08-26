Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников

Иркутская область, 27.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Дни рождения и даты», представленным на сайте i38.ru.

Сервис призван напоминать не только о национальных общегосударственных, религиозных и профессиональных праздниках, но и о днях рождения известных в Иркутской области персон – политиков, депутатов, чиновников областной и муниципальных администраций, почетных граждан, известных ученых и деятелей культуры, руководителей силовых структур. Список VIP-участников календаря будет расширяться.

27 августа – День российского кино;

27 августа – день рождения Юрия Шавенкова, награжденного знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью», на момент награждения мэр Черемховского района, председатель Агропромышленного союза региона;

28 августа – Успение Богородицы (правосл.);

29 августа – Международный день действий против ядерных испытаний;

29 августа – Перенесение Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа, или Спас Нерукотворный (правосл.);

29 августа – День рождения мотоцикла (в этот день в 1885 году немецкий изобретатель Готлиб Даймлер запатентовал первый мотоцикл);

30 августа – Международный день жертв насильственных исчезновений;

31 августа – День блога (идея праздновать День блога (Blog Day) 31 августа появилась в 2005 году, когда активные пользователи LiveJournal усмотрели в слове blog цифры 3108);

31 августа – Православный день ветеринара;

1 сентября – День знаний;

1 сентября – начало Второй мировой войны (1 сентября 1939 года произошла Глейвицкая провокация, послужившая поводом к нападению Германии на Польшу)

1 сентября – в этот день во Франции состоялась премьера первого в мире научно-фантастического фильма «Путешествие на Луну» (1902 год);

1 сентября – в этот день в 1910 году открылась первая русская фабрика граммофонных пластинок – Апрелевский завод грампластинок;;

1 сентября – день рождения Анны Коняевой, награжденной знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью»;

2 сентября – День нефтяника;

2 сентября – День озера Байкал;

2 сентября – День воинской славы – День окончания Второй мировой войны (1945 год);

2 сентября – День российской гвардии;

2 сентября – День патрульно-постовой службы полиции МВД России;

2 сентября – день рождения Анатолия Дубаса, депутата Законодательного собрания Иркутской области.