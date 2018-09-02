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03.09.2018

Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников

Иркутская область, 3.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Дни рождения и даты», представленным на сайте i38.ru.

Сервис призван напоминать не только о национальных общегосударственных, религиозных и профессиональных праздниках, но и о днях рождения известных в Иркутской области персон – политиков, депутатов, чиновников областной и муниципальных администраций, почетных граждан, известных ученых и деятелей культуры, руководителей силовых структур. Список VIP-участников календаря будет расширяться.

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом;

3 сентября – День рождения бюстгальтера (первый патент на изобретение бюстгальтера под названием Caresse Crosby был выдан 3 сентября 1914 года американке Мэри Фелпс Якоб);

3 сентября – день рождения Владимира Смирнова, награжденного знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью»;

3 сентября – день рождения Сергея Каракича, награжденного знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью»;

4 сентября – День специалиста по ядерному обеспечению России;

4 сентября – День рождения пленочной фотокамеры (в этот день в 1888 году Джордж Истман получил патент на фотокамеру, заправляемую фотопленкой, и зарегистрировал торговый знак «Кодак»);

5 сентября – День героической обороны Петропавловска-Камчатского;

5 сентября – Международный день благотворительности;

5 сентября – в этот день в 1698 году Петр Первый установил налог на бороды, чтобы привить своим подданным моду, принятую в других европейских странах;

6 сентября – День святителя Петра (правосл.);

6 сентября – день рождения Льва Платонова, награжденного знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью»;

7 сентября – в этот день в 1923 году была создана международная организация уголовной полиции – Интерпол;

7 сентября – день рождения Алексея Козюры, депутата Законодательного собрания Иркутской области;

8 сентября – День бородинского сражения;

8 сентября – День памяти жертв блокады Ленинграда;

8 сентября – День финансиста;

8 сентября – Международный день грамотности;

8 сентября – Международный день солидарности журналистов;

8 сентября – Всемирный день оказания первой медицинской помощи;

8 сентября – Рождество Богоматери (катол.);

8 сентября – день рождения Андрея Крючкова, министра природных ресурсов и экологии Иркутской области;

8 сентября – день рождения Виктора Боровского, бывшего гендиректора «Иркутскэнерго», почетного гражданина Иркутской области;

9 сентября – День танкиста в России;

9 сентября – День дизайнера-графика в России;

9 сентября – Международный день красоты;

9 сентября – День тестировщика в России;

9 сентября – Всемирный день журавля;

9 сентября – День памяти жертв фашизма;

9 сентября – День рождения «Жигулей» («копейки») – в этот день в 1970 году начался серийный выпуск автомобилей «ВАЗ-2101»;

9 сентября – день рождения Виталия Шадрина, директора ЗАО «Большееланское», почетного гражданина Иркутской области.

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