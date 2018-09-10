Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников

Иркутская область, 10.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Дни рождения и даты», представленным на сайте i38.ru. Сервис призван напоминать не только о национальных общегосударственных, религиозных и профессиональных праздниках, но и о днях рождения известных в Иркутской области персон – политиков, депутатов, чиновников областной и муниципальных администраций, почетных граждан, известных ученых и деятелей культуры, руководителей силовых структур. Список VIP-участников календаря будет расширяться. 10 сентября – Всемирный день предотвращения самоубийств; 10 сентября – Рош аШана – еврейский Новый Год; 10 сентября – день рождения Валерия Попова, награжденного знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью», на момент награждения гендиректор ОАО «Иркутскоблагротехснаб»; 11 сентября – Всероссийский день трезвости; 11 сентября – День граненого стакана; 11 сентября – День воинской славы России – День победы русской эскадры у мыса Тендра; 11 сентября – День специалиста органов воспитательной работы Вооруженных Сил России; 11 сентября – Энкутаташ, эфиопский Новый год, символ конца сезона дождей и начала весны (по преданию, дата была утверждена царицей Савской по возвращении ее от царя Соломона из Иерусалима. Кстати, в Эфиопии до сих пор пользуются юлианским календарем не только в церковной, но и в светской жизни. Сейчас он отстает от григорианского на семь лет и восемь месяцев); 11 сентября – День рождения Всемирного фонда дикой природы (WWF); 11 сентября – в США совершен самый крупный теракт в истории человечества; 11 сентября – день рождения руководителя аппарата губернатора Иркутской области Дмитрия Чернышова; 11 сентября – день рождения советника губернатора Иркутской области Светланы Пархамович; 12 сентября – День сотрудничества Юг-Юг Организации Объединенных Наций; 13 сентября – День программиста (празднуется в России на 256-й день года); 13 сентября – День парикмахера; 13 сентября – день рождения Сергея Магдалинова, депутата Законодательного собрания Иркутской области; 14 сентября – Церковное новолетие, или Миротворный круг (правосл.); 14 сентября – Славянский Новый год; 14 сентября – день рождения Дмитрия Медведева, премьер-министра РФ; 14 сентября – день рождения Бориса Алексеева, депутата Законодательного собрания Иркутской области, награжденного знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью»; 15 сентября – Международный день демократии; 15 сентября – День сока в России; 15 сентября – Всероссийский день бега «Кросс нации»; 15 сентября – Парад российского студенчества; 15 сентября – День рождения экологической организации «Гринпис» (15 сентября 1971 года прошла первая организованная акция экологов против ядерных испытаний); 15 сентября – день рождения Анатолия Прокопьева, руководителя администрации УОБО; 15 сентября – юбилей Олега Кузнецова, депутата Законодательного собрания Иркутской области; 16 сентября – Международный день охраны озонового слоя; 16 сентября – День рождения Джульетты (героиня трагедии У.Шекспира «Ромео и Джульетта», праздник отмечается в итальянском городе Верона); 16 сентября – День работников леса; 16 сентября – день рождения Натальи Красновой, руководителя службы по надзору и контролю в сфере образования Иркутской области; 16 сентября – день рождения Юрия Ширяева, гендиректора ЗАО «Иркутские семена», Почетного гражданина Иркутской области. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... анатолий прокопьев

борис алексеев

дмитрий медведев

дмитрий чернышов

дни рождения и даты

иркутская область

олег кузнецов

сергей магдалинов

уобо Тэги: View the discussion thread.