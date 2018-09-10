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10.09.2018

Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников

Иркутская область, 10.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Дни рождения и даты», представленным на сайте i38.ru.

Сервис призван напоминать не только о национальных общегосударственных, религиозных и профессиональных праздниках, но и о днях рождения известных в Иркутской области персон – политиков, депутатов, чиновников областной и муниципальных администраций, почетных граждан, известных ученых и деятелей культуры, руководителей силовых структур. Список VIP-участников календаря будет расширяться.

10 сентября – Всемирный день предотвращения самоубийств;

10 сентября – Рош аШана – еврейский Новый Год;

10 сентября – день рождения Валерия Попова, награжденного знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью», на момент награждения гендиректор ОАО «Иркутскоблагротехснаб»;

11 сентября – Всероссийский день трезвости;

11 сентября – День граненого стакана;

11 сентября – День воинской славы России – День победы русской эскадры у мыса Тендра;

11 сентября – День специалиста органов воспитательной работы Вооруженных Сил России;

11 сентября – Энкутаташ, эфиопский Новый год, символ конца сезона дождей и начала весны (по преданию, дата была утверждена царицей Савской по возвращении ее от царя Соломона из Иерусалима. Кстати, в Эфиопии до сих пор пользуются юлианским календарем не только в церковной, но и в светской жизни. Сейчас он отстает от григорианского на семь лет и восемь месяцев);

11 сентября – День рождения Всемирного фонда дикой природы (WWF);

11 сентября – в США совершен самый крупный теракт в истории человечества;

11 сентября – день рождения руководителя аппарата губернатора Иркутской области Дмитрия Чернышова;

11 сентября – день рождения советника губернатора Иркутской области Светланы Пархамович;

12 сентября – День сотрудничества Юг-Юг Организации Объединенных Наций;

13 сентября – День программиста (празднуется в России на 256-й день года);

13 сентября – День парикмахера;

13 сентября – день рождения Сергея Магдалинова, депутата Законодательного собрания Иркутской области;

14 сентября – Церковное новолетие, или Миротворный круг (правосл.);

14 сентября – Славянский Новый год;

14 сентября – день рождения Дмитрия Медведева, премьер-министра РФ;

14 сентября – день рождения Бориса Алексеева, депутата Законодательного собрания Иркутской области, награжденного знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью»;

15 сентября – Международный день демократии;

15 сентября – День сока в России;

15 сентября – Всероссийский день бега «Кросс нации»;

15 сентября – Парад российского студенчества;

15 сентября – День рождения экологической организации «Гринпис» (15 сентября 1971 года прошла первая организованная акция экологов против ядерных испытаний);

15 сентября – день рождения Анатолия Прокопьева, руководителя администрации УОБО;

15 сентября – юбилей Олега Кузнецова, депутата Законодательного собрания Иркутской области;

16 сентября – Международный день охраны озонового слоя;

16 сентября – День рождения Джульетты (героиня трагедии У.Шекспира «Ромео и Джульетта», праздник отмечается в итальянском городе Верона);

16 сентября – День работников леса;

16 сентября – день рождения Натальи Красновой, руководителя службы по надзору и контролю в сфере образования Иркутской области;

16 сентября – день рождения Юрия Ширяева, гендиректора ЗАО «Иркутские семена», Почетного гражданина Иркутской области.

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