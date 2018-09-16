Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников

Иркутская область, 17.09.17 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Дни рождения и даты», представленным на сайте i38.ru.

Сервис призван напоминать не только о национальных общегосударственных, религиозных и профессиональных праздниках, но и о днях рождения известных в Иркутской области персон – политиков, депутатов, чиновников областной и муниципальных администраций, почетных граждан, известных ученых и деятелей культуры, руководителей силовых структур. Список VIP-участников календаря будет расширяться.

17 сентября – День Конституции и Гражданства в США (в этот день в 1787 году Конституционный конвент в Филадельфии принял Конституцию США, праздник утвержден в 2001 году президентом Джорджем Бушем);

17 сентября – День основания ордена иезуитов (его история началась в 1534 году, в 1540 году орден был официально утвержден папой Павлом Третьим);

17 сентября – день рождения Геннадия Нестеровича, депутата Законодательного собрания Иркутской области второго созыва, награжденного знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью»;

17 сентября – день рождения Александра Футорного, мэра Аларского района;

17 сентября – юбилей Гелия Жеребцова, академика, советника РАН, награжденного знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью»;

18 сентября – Всемирный день мониторинга воды;

18 сентября – день рождения Андрея Лугового, депутата ГД РФ от ЛДПР;

18 сентября – день рождения Анатолия Табинаева, мэра Баяндаевского района;

19 сентября – День оружейника в России;

19 сентября – День HR-менеджера в России (HR – от английского human resources, специалист по управлению персоналом, «кадровик»);

19 сентября – Йом Киппур (Йом Кипур) – десятый день еврейского нового года, день искупления грехов и Высшего суда, единственный день в году, когда Тора предписывает человеку не заниматься ничем, кроме анализа своих поступков и помыслов (иуд.);

19 сентября – День рождения «смайлика» (19 сентября 1982 года профессор Университета Карнеги-Меллона Скотт Фалман впервые предложил использовать три символа, идущие подряд – двоеточие, дефис и закрывающую скобку, для обозначения «улыбающегося лица» в тексте, который набирается на компьютере);

19 сентября – в этот день в 1888 году в Бельгии прошел первый в истории конкурс красоты;

20 сентября – День рекрутера в России;

20 сентября – день рождения Михаила Щапова, депутата ГД РФ от КПРФ;

20 сентября – День рождения Елены Спириной, директора казенного учреждения «Аппарат общественной палаты Иркутской области»;

21 сентября – Международный день мира;

21 сентября – Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера;

21 сентября – День секретаря в России;

21 сентября – Всемирный день русского единения;

21 сентября – День победы в Куликовской битве;

21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы (правосл.);

22 сентября – День осеннего равноденствия;

22 сентября – Всемирный день без автомобиля;

22 сентября – Всемирный день защиты слонов;

22 сентября – День американских деловых женщин (День бизнес-вумен).