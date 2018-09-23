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24.09.2018

Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников

Иркутская область, 24.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Дни рождения и даты», представленным на сайте i38.ru.

Сервис призван напоминать не только о национальных общегосударственных, религиозных и профессиональных праздниках, но и о днях рождения известных в Иркутской области персон – политиков, депутатов, чиновников областной и муниципальных администраций, почетных граждан, известных ученых и деятелей культуры, руководителей силовых структур. Список VIP-участников календаря будет расширяться.

24 сентября – Международный день караванщика;

25 сентября – Национальный день комиксов в США;

25 сентября – день рождения Виктора Побойкина, депутата Законодательного собрания Иркутской области;

26 сентября – Всемирный день контрацепции;

26 сентября – Европейский день языков;

26 сентября – Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия;

26 сентября – день рождения Рюрика Саляева, награжденного знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью»;

26 сентября – день рождения Дмитрия Авдеева, награжденного знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью»;

27 сентября – Всемирный день туризма;

27 сентября – Всемирный день моря;

27 сентября – День воспитателя и всех дошкольных работников в России;

27 сентября – Праздник воздвижения Креста Господня (правосл.);

27 сентября – День рождения велосипеда (в этот день в 1801 году российскому императору Александру Первому представлен первый в мире велосипед, его изобрел уроженец Прикамской земли Ефим Артамонов, крепостной Пожвинского завода);

27 сентября – День рождения поисковой системы Google;

27 сентября – день рождения Юрия Подьячих, награжденного знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью»;

27 сентября – день рождения Владимира Ивонина, награжденного знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью»;

28 сентября – День работника атомной промышленности в России;

28 сентября – День Деловой книги в России;

28 сентября – День генерального директора в России;

28 сентября – Всемирный день борьбы против бешенства;

28 сентября – в этот день 400 лет назад, в 1618 году, в Брюсселе был открыт первый в мире ломбард;

28 сентября – день рождения Сергея Середкина, мэра Боханского района;

29 сентября – Всемирный день сердца;

29 сентября – День отоларинголога;

29 сентября – в этот день в 1650 году Генри Робинсон открыл в Лондоне первое в мире брачное агентство;

30 сентября – День интернета в России;

30 сентября – Международный день переводчика;

30 сентября – Международный день глухих;

30 сентября – День машиностроителя;

30 сентября – День памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии (правосл.).

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