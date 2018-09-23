Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников

Иркутская область, 24.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Дни рождения и даты», представленным на сайте i38.ru. Сервис призван напоминать не только о национальных общегосударственных, религиозных и профессиональных праздниках, но и о днях рождения известных в Иркутской области персон – политиков, депутатов, чиновников областной и муниципальных администраций, почетных граждан, известных ученых и деятелей культуры, руководителей силовых структур. Список VIP-участников календаря будет расширяться. 24 сентября – Международный день караванщика; 25 сентября – Национальный день комиксов в США; 25 сентября – день рождения Виктора Побойкина, депутата Законодательного собрания Иркутской области; 26 сентября – Всемирный день контрацепции; 26 сентября – Европейский день языков; 26 сентября – Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия; 26 сентября – день рождения Рюрика Саляева, награжденного знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью»; 26 сентября – день рождения Дмитрия Авдеева, награжденного знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью»; 27 сентября – Всемирный день туризма; 27 сентября – Всемирный день моря; 27 сентября – День воспитателя и всех дошкольных работников в России; 27 сентября – Праздник воздвижения Креста Господня (правосл.); 27 сентября – День рождения велосипеда (в этот день в 1801 году российскому императору Александру Первому представлен первый в мире велосипед, его изобрел уроженец Прикамской земли Ефим Артамонов, крепостной Пожвинского завода); 27 сентября – День рождения поисковой системы Google; 27 сентября – день рождения Юрия Подьячих, награжденного знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью»; 27 сентября – день рождения Владимира Ивонина, награжденного знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью»; 28 сентября – День работника атомной промышленности в России; 28 сентября – День Деловой книги в России; 28 сентября – День генерального директора в России; 28 сентября – Всемирный день борьбы против бешенства; 28 сентября – в этот день 400 лет назад, в 1618 году, в Брюсселе был открыт первый в мире ломбард; 28 сентября – день рождения Сергея Середкина, мэра Боханского района; 29 сентября – Всемирный день сердца; 29 сентября – День отоларинголога; 29 сентября – в этот день в 1650 году Генри Робинсон открыл в Лондоне первое в мире брачное агентство; 30 сентября – День интернета в России; 30 сентября – Международный день переводчика; 30 сентября – Международный день глухих; 30 сентября – День машиностроителя; 30 сентября – День памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии (правосл.). ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... боханский район

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