Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников

Иркутская область, 1.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Дни рождения и даты», представленным на сайте i38.ru. Сервис призван напоминать не только о национальных общегосударственных, религиозных и профессиональных праздниках, но и о днях рождения известных в Иркутской области персон – политиков, депутатов, чиновников областной и муниципальных администраций, почетных граждан, известных ученых и деятелей культуры, руководителей силовых структур. Список VIP-участников календаря будет расширяться. 1 октября – Международный день пожилых людей; 1 октября – Международный день музыки; 1 октября – Международный день врача; 1 октября – Всемирный день вегетарианства; 1 октября – Всемирный день архитектуры; 1 октября – Всемирный день Хабитат (Всемирный день жилища, праздник, установленный ООН); 1 октября – День Сухопутных войск России; 1 октября – День образования Китайской Народной Республики; 1 октября – День кофе в Вене; 1 октября – День саке в Японии; 1 октября – день рождения мэра Зимы Андрея Коновалова; 2 октября – Международный день ненасилия; 2 октября – Международный день социального педагога; 2 октября – День профтехобразования; 2 октября – День уролога; 2 октября – День рождения электронной почты (2 октября 1971 года инженер BBN Technologies Рэй Томлинсон отправил первое сообщение с одного компьютера на другой); 2 октября – юбилей Бориса Трофимова, директора Иркутского института химии имени Фаворского СО РАН, Почетного гражданина Иркутской области; 3 октября – День ОМОНа; 4 октября – День гражданской обороны МЧС России; 4 октября – День Космических войск; 4 октября – Всемирный день животных; 5 октября – Всемирный день учителя; 5 октября – Всемирный день улыбки; 5 октября – День работников уголовного розыска России (100 лет со дня образования); 5 октября – день рождения Александра Оболкина, председателя Иркутского областного объединения профсоюзов, награжденного знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью»; 6 октября – Всемирный день охраны мест обитаний; 6 октября – День российского страховщика; 6 октября – День рождения Инстаграма (в этот день в 2010 году вышло бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями «Инстаграм); 6 октября – день рождения Сергея Говорухина, депутата думы Иркутска; 7 октября – День образования штабных подразделений МВД России; 7 октября – в этот день в 1977 году принята последняя Конституция СССР – «брежневская»; 7 октября – Покровская родительская суббота (правосл.); 7 октября – юбилей президента РФ Владимира Путина; 7 октября – день рождения Александра Битарова, депутата Законодательного собрания Иркутской области, награжденного знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью»; 7 октября – юбилей Олега Власенко, руководителя службы записи актов гражданского состояния Иркутской области; 7 октября – день рождения Изислава Лившица, награжденного знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью». ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... александр битаров

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