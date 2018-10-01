|Общество
|01.10.2018
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Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников
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Иркутская область, 1.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Дни рождения и даты», представленным на сайте i38.ru.
Сервис призван напоминать не только о национальных общегосударственных, религиозных и профессиональных праздниках, но и о днях рождения известных в Иркутской области персон – политиков, депутатов, чиновников областной и муниципальных администраций, почетных граждан, известных ученых и деятелей культуры, руководителей силовых структур. Список VIP-участников календаря будет расширяться.
1 октября – Международный день пожилых людей;
1 октября – Международный день музыки;
1 октября – Международный день врача;
1 октября – Всемирный день вегетарианства;
1 октября – Всемирный день архитектуры;
1 октября – Всемирный день Хабитат (Всемирный день жилища, праздник, установленный ООН);
1 октября – День Сухопутных войск России;
1 октября – День образования Китайской Народной Республики;
1 октября – День кофе в Вене;
1 октября – День саке в Японии;
1 октября – день рождения мэра Зимы Андрея Коновалова;
2 октября – Международный день ненасилия;
2 октября – Международный день социального педагога;
2 октября – День профтехобразования;
2 октября – День уролога;
2 октября – День рождения электронной почты (2 октября 1971 года инженер BBN Technologies Рэй Томлинсон отправил первое сообщение с одного компьютера на другой);
2 октября – юбилей Бориса Трофимова, директора Иркутского института химии имени Фаворского СО РАН, Почетного гражданина Иркутской области;
3 октября – День ОМОНа;
4 октября – День гражданской обороны МЧС России;
4 октября – День Космических войск;
4 октября – Всемирный день животных;
5 октября – Всемирный день учителя;
5 октября – Всемирный день улыбки;
5 октября – День работников уголовного розыска России (100 лет со дня образования);
5 октября – день рождения Александра Оболкина, председателя Иркутского областного объединения профсоюзов, награжденного знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью»;
6 октября – Всемирный день охраны мест обитаний;
6 октября – День российского страховщика;
6 октября – День рождения Инстаграма (в этот день в 2010 году вышло бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями «Инстаграм);
6 октября – день рождения Сергея Говорухина, депутата думы Иркутска;
7 октября – День образования штабных подразделений МВД России;
7 октября – в этот день в 1977 году принята последняя Конституция СССР – «брежневская»;
7 октября – Покровская родительская суббота (правосл.);
7 октября – юбилей президента РФ Владимира Путина;
7 октября – день рождения Александра Битарова, депутата Законодательного собрания Иркутской области, награжденного знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью»;
7 октября – юбилей Олега Власенко, руководителя службы записи актов гражданского состояния Иркутской области;
7 октября – день рождения Изислава Лившица, награжденного знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью».
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