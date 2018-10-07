|Общество
|08.10.2018
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Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников
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Иркутская область, 8.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Дни рождения и даты», представленным на сайте i38.ru.
Сервис призван напоминать не только о национальных общегосударственных, религиозных и профессиональных праздниках, но и о днях рождения известных в Иркутской области персон – политиков, депутатов, чиновников областной и муниципальных администраций, почетных граждан, известных ученых и деятелей культуры, руководителей силовых структур. Список VIP-участников календаря будет расширяться.
8 октября – День командира надводного, подводного и воздушного корабля ВМФ России;
8 октября – День рождения микроволновки (в этот день в 1945 году американец Перси Спенсер запатентовал первую микроволновую печь);
8 октября – юбилей Сергея Элояна, награжденного знаком «За заслуги перед Иркутской областью», на момент награждения член Союза художников России;
9 октября – Всемирный день почты;
9 октября – день рождения Георгия Любенкова, депутата ЗС Иркутской области;
9 октября – день рождения Владимира Безденежных, награжденного знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью», на момент награждения директор гимназии №25 Иркутска;
10 октября – Всемирный день психического здоровья;
10 октября – Всемирный день борьбы со смертной казнью;
10 октября – День рождения социальной сети «ВКонтакте»;
10 октября – день рождения Александра Ташлыкова, награжденного знаком «За заслуги перед Иркутской областью», на момент награждения мэр Тулунского района;
10 октября – день рождения Галины Зюбр, Почетного гражданина Иркутска;
11 октября – Международный день девочек;
11 октября – Всемирный день зрения;
11 октября – Международный день каминг-аута;
11 октября – юбилей Александра Антоненко, награжденного знаком «За заслуги перед Иркутской областью», на момент награждения обозреватель по вопросам строительства «Восточно-Сибирской правды»;
12 октября – Всемирный день яйца;
12 октября – День кадрового работника в России;
12 октября – День испанского языка;
12 октября – Всемирный день борьбы с артритом;
12 октября – день рождения Федора Шмидта, Почетного гражданина Иркутска;
13 октября – День астрономии;
13 октября – Международный день по уменьшению опасности бедствий;
13 октября – День российской гомеопатии;
13 октября – День рождения «битломании» (13 октября 1963 года группа The Beatles давала концерт в лондонском зале Palladium, где собралось множество фанатов. Газета The Daily Mirror описала эту армию поклонников, дав ей название «битломания». Именно после этого выступления музыканты группы проснулись известными);
13 октября – день рождения Игоря Гринберга, награжденного знаком «За заслуги перед Иркутской областью», на момент награждения гендиректор филиала ИркАЗ ОАО «СУАЛ»;
13 октября – день рождения Юрия Рыбина, награжденного знаком «За заслуги перед Иркутской областью», на момент награждения директор спорткомплекса «Байкал» БЦБК;
14 октября – День рождения Винни-Пуха (14 октября 1926 года была опубликована первая книжка Алана Милна о медвежонке);
14 октября – День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в России;
14 октября – Всемирный день стандартов;
14 октября – День работников заповедного дела;
14 октября – Покров Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии (правосл.);
14 октября – день рождения Владимира Лазебного (владыки Вадима, митрополита Иркутского и Ангарского), Почетного гражданина Иркутска;
14 октября – день рождения Юрия Любимова, награжденного знаком «За заслуги перед Иркутской областью», на момент награждения гендиректор ЗАО «Мостострой-9»;
14 октября – юбилей Тамары Злобиной, награжденной знаком «За заслуги перед Иркутской областью», на момент награждения заведующая ревматологическим отделением клинической больницы №1 Иркутска.
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