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08.10.2018

Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников

Иркутская область, 8.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Дни рождения и даты», представленным на сайте i38.ru.

Сервис призван напоминать не только о национальных общегосударственных, религиозных и профессиональных праздниках, но и о днях рождения известных в Иркутской области персон – политиков, депутатов, чиновников областной и муниципальных администраций, почетных граждан, известных ученых и деятелей культуры, руководителей силовых структур. Список VIP-участников календаря будет расширяться.

8 октября – День командира надводного, подводного и воздушного корабля ВМФ России;

8 октября – День рождения микроволновки (в этот день в 1945 году американец Перси Спенсер запатентовал первую микроволновую печь);

8 октября – юбилей Сергея Элояна, награжденного знаком «За заслуги перед Иркутской областью», на момент награждения член Союза художников России;

9 октября – Всемирный день почты;

9 октября – день рождения Георгия Любенкова, депутата ЗС Иркутской области;

9 октября – день рождения Владимира Безденежных, награжденного знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью», на момент награждения директор гимназии №25 Иркутска;

10 октября – Всемирный день психического здоровья;

10 октября – Всемирный день борьбы со смертной казнью;

10 октября – День рождения социальной сети «ВКонтакте»;

10 октября – день рождения Александра Ташлыкова, награжденного знаком «За заслуги перед Иркутской областью», на момент награждения мэр Тулунского района;

10 октября – день рождения Галины Зюбр, Почетного гражданина Иркутска;

11 октября – Международный день девочек;

11 октября – Всемирный день зрения;

11 октября – Международный день каминг-аута;

11 октября – юбилей Александра Антоненко, награжденного знаком «За заслуги перед Иркутской областью», на момент награждения обозреватель по вопросам строительства «Восточно-Сибирской правды»;

12 октября – Всемирный день яйца;

12 октября – День кадрового работника в России;

12 октября – День испанского языка;

12 октября – Всемирный день борьбы с артритом;

12 октября – день рождения Федора Шмидта, Почетного гражданина Иркутска;

13 октября – День астрономии;

13 октября – Международный день по уменьшению опасности бедствий;

13 октября – День российской гомеопатии;

13 октября – День рождения «битломании» (13 октября 1963 года группа The Beatles давала концерт в лондонском зале Palladium, где собралось множество фанатов. Газета The Daily Mirror описала эту армию поклонников, дав ей название «битломания». Именно после этого выступления музыканты группы проснулись известными);

13 октября – день рождения Игоря Гринберга, награжденного знаком «За заслуги перед Иркутской областью», на момент награждения гендиректор филиала ИркАЗ ОАО «СУАЛ»;

13 октября – день рождения Юрия Рыбина, награжденного знаком «За заслуги перед Иркутской областью», на момент награждения директор спорткомплекса «Байкал» БЦБК;

14 октября – День рождения Винни-Пуха (14 октября 1926 года была опубликована первая книжка Алана Милна о медвежонке);

14 октября – День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в России;

14 октября – Всемирный день стандартов;

14 октября – День работников заповедного дела;

14 октября – Покров Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии (правосл.);

14 октября – день рождения Владимира Лазебного (владыки Вадима, митрополита Иркутского и Ангарского), Почетного гражданина Иркутска;

14 октября – день рождения Юрия Любимова, награжденного знаком «За заслуги перед Иркутской областью», на момент награждения гендиректор ЗАО «Мостострой-9»;

14 октября – юбилей Тамары Злобиной, награжденной знаком «За заслуги перед Иркутской областью», на момент награждения заведующая ревматологическим отделением клинической больницы №1 Иркутска.

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