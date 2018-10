Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников

Иркутская область, 8.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Дни рождения и даты», представленным на сайте i38.ru. Сервис призван напоминать не только о национальных общегосударственных, религиозных и профессиональных праздниках, но и о днях рождения известных в Иркутской области персон – политиков, депутатов, чиновников областной и муниципальных администраций, почетных граждан, известных ученых и деятелей культуры, руководителей силовых структур. Список VIP-участников календаря будет расширяться. 8 октября – День командира надводного, подводного и воздушного корабля ВМФ России; 8 октября – День рождения микроволновки (в этот день в 1945 году американец Перси Спенсер запатентовал первую микроволновую печь); 8 октября – юбилей Сергея Элояна, награжденного знаком «За заслуги перед Иркутской областью», на момент награждения член Союза художников России; 9 октября – Всемирный день почты; 9 октября – день рождения Георгия Любенкова, депутата ЗС Иркутской области; 9 октября – день рождения Владимира Безденежных, награжденного знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью», на момент награждения директор гимназии №25 Иркутска; 10 октября – Всемирный день психического здоровья; 10 октября – Всемирный день борьбы со смертной казнью; 10 октября – День рождения социальной сети «ВКонтакте»; 10 октября – день рождения Александра Ташлыкова, награжденного знаком «За заслуги перед Иркутской областью», на момент награждения мэр Тулунского района; 10 октября – день рождения Галины Зюбр, Почетного гражданина Иркутска; 11 октября – Международный день девочек; 11 октября – Всемирный день зрения; 11 октября – Международный день каминг-аута; 11 октября – юбилей Александра Антоненко, награжденного знаком «За заслуги перед Иркутской областью», на момент награждения обозреватель по вопросам строительства «Восточно-Сибирской правды»; 12 октября – Всемирный день яйца; 12 октября – День кадрового работника в России; 12 октября – День испанского языка; 12 октября – Всемирный день борьбы с артритом; 12 октября – день рождения Федора Шмидта, Почетного гражданина Иркутска; 13 октября – День астрономии; 13 октября – Международный день по уменьшению опасности бедствий; 13 октября – День российской гомеопатии; 13 октября – День рождения «битломании» (13 октября 1963 года группа The Beatles давала концерт в лондонском зале Palladium, где собралось множество фанатов. Газета The Daily Mirror описала эту армию поклонников, дав ей название «битломания». Именно после этого выступления музыканты группы проснулись известными); 13 октября – день рождения Игоря Гринберга, награжденного знаком «За заслуги перед Иркутской областью», на момент награждения гендиректор филиала ИркАЗ ОАО «СУАЛ»; 13 октября – день рождения Юрия Рыбина, награжденного знаком «За заслуги перед Иркутской областью», на момент награждения директор спорткомплекса «Байкал» БЦБК; 14 октября – День рождения Винни-Пуха (14 октября 1926 года была опубликована первая книжка Алана Милна о медвежонке); 14 октября – День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в России; 14 октября – Всемирный день стандартов; 14 октября – День работников заповедного дела; 14 октября – Покров Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии (правосл.); 14 октября – день рождения Владимира Лазебного (владыки Вадима, митрополита Иркутского и Ангарского), Почетного гражданина Иркутска; 14 октября – день рождения Юрия Любимова, награжденного знаком «За заслуги перед Иркутской областью», на момент награждения гендиректор ЗАО «Мостострой-9»; 14 октября – юбилей Тамары Злобиной, награжденной знаком «За заслуги перед Иркутской областью», на момент награждения заведующая ревматологическим отделением клинической больницы №1 Иркутска. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... георгий любенков

