Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников

Иркутская область, 15.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Дни рождения и даты», представленным на сайте i38.ru.

Сервис призван напоминать не только о национальных общегосударственных, религиозных и профессиональных праздниках, но и о днях рождения известных в Иркутской области персон – политиков, депутатов, чиновников областной и муниципальных администраций, почетных граждан, известных ученых и деятелей культуры, руководителей силовых структур. Список VIP-участников календаря будет расширяться.

15 октября – Международный день белой трости;

15 октября – Всемирный день мытья рук;

15 октября – Международный день сельских женщин;

15 октября – День создания адресно-справочной службы Российского государства;

15 октября – Всемирный день борьбы с раком груди;

15 октября – День памяти жертв выкидышей и детской смертности;

16 октября – День Шефа (День Босса);

16 октября – Всемирный день продовольствия;

16 октября – Всемирный день хлеба;

16 октября – День аллерголога;

16 октября – Всемирный день анестезии (День анестезиолога);

17 октября – Международный день борьбы за ликвидацию нищеты;

18 октября – Международный день кредитных союзов (кредитный союз – организация финансовой взаимопомощи; работники всех видов потребительских кооперативов отмечают этот праздник ежегодно в третий четверг октября);

18 октября – день рождения Ларисы Егоровой, депутата ЗС Иркутской области;

18 октября – день рождения Сергея Бренюка, депутата ЗС Иркутской области;

19 октября – Всероссийский день лицеиста;

20 октября – Международный день авиадиспетчера;

20 октября ­– День военного связиста;

20 октября – Международный день повара;

20 октября – Всемирный день борьбы с остеопорозом;

20 октября – Всемирный день статистики;

20 октября – день рождения Кузьмы Алдарова, вице-спикера ЗС Иркутской области;

21 октября – День работников пищевой промышленности;

21 октября – День работников дорожного хозяйства в России;

21 октября – день рождения Игоря Усова, мэра Эхирит-Булагатского района.