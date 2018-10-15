|Общество
|15.10.2018
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Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников
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Иркутская область, 15.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Дни рождения и даты», представленным на сайте i38.ru.
Сервис призван напоминать не только о национальных общегосударственных, религиозных и профессиональных праздниках, но и о днях рождения известных в Иркутской области персон – политиков, депутатов, чиновников областной и муниципальных администраций, почетных граждан, известных ученых и деятелей культуры, руководителей силовых структур. Список VIP-участников календаря будет расширяться.
15 октября – Международный день белой трости;
15 октября – Всемирный день мытья рук;
15 октября – Международный день сельских женщин;
15 октября – День создания адресно-справочной службы Российского государства;
15 октября – Всемирный день борьбы с раком груди;
15 октября – День памяти жертв выкидышей и детской смертности;
16 октября – День Шефа (День Босса);
16 октября – Всемирный день продовольствия;
16 октября – Всемирный день хлеба;
16 октября – День аллерголога;
16 октября – Всемирный день анестезии (День анестезиолога);
17 октября – Международный день борьбы за ликвидацию нищеты;
18 октября – Международный день кредитных союзов (кредитный союз – организация финансовой взаимопомощи; работники всех видов потребительских кооперативов отмечают этот праздник ежегодно в третий четверг октября);
18 октября – день рождения Ларисы Егоровой, депутата ЗС Иркутской области;
18 октября – день рождения Сергея Бренюка, депутата ЗС Иркутской области;
19 октября – Всероссийский день лицеиста;
20 октября – Международный день авиадиспетчера;
20 октября – День военного связиста;
20 октября – Международный день повара;
20 октября – Всемирный день борьбы с остеопорозом;
20 октября – Всемирный день статистики;
20 октября – день рождения Кузьмы Алдарова, вице-спикера ЗС Иркутской области;
21 октября – День работников пищевой промышленности;
21 октября – День работников дорожного хозяйства в России;
21 октября – день рождения Игоря Усова, мэра Эхирит-Булагатского района.
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