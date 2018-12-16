Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников

Иркутская область, 17.12.17 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Дни рождения и даты», представленным на сайте i38.ru. Сервис призван напоминать не только о национальных общегосударственных, религиозных и профессиональных праздниках, но и о днях рождения известных в Иркутской области персон – политиков, депутатов, чиновников областной и муниципальных администраций, почетных граждан, известных ученых и деятелей культуры, руководителей силовых структур. Список VIP-участников календаря будет расширяться. 17 декабря – День ракетных войск стратегического назначения Вооруженных Сил России; 17 декабря – День сотрудников государственной фельдъегерской службы России; 17 декабря – Международный день защиты секс-работников от насилия и жестокости; 17 декабря – день рождения Анатолия Исайкина, гендиректора ОАО «Рособоронэкспорт», награжденного знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью»; 17 декабря – юбилей доктора биологических наук Варвары Дороговой, награжденной знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью»; 17 декабря – день рождения Александра Белова, депутата ЗС Иркутской области; 17 декабря – день рождения Сергея Сокола, председателя ЗС Иркутской области; 18 декабря – Международный день мигранта; 18 декабря – День подразделений собственной безопасности органов внутренних дел РФ; 18 декабря – День работников органов ЗАГСа в России; 18 декабря – День арабского языка; 18 декабря – день рождения Виктора Плюснина, директора Института географии СО РАН; 18 декабря – день рождения Бориса Волынова, дважды Героя Советского Союза, иркутского лётчика-космонавта СССР; 19 декабря – День военной контрразведки в России; 19 декабря – День снабженца в России; 19 декабря – Международный день помощи бедным; 19 декабря – День святителя Николая Чудотворца (правосл.); 19 декабря – День рождения линолеума (19 декабря 1863 года англичанин Фредерик Уолтон получил патент на улучшенную технологию производства линоксина и напольного покрытия на его основе); 19 декабря – в этот день в 1699 году вышел указ Петра Первого о переносе празднования Нового года с 1 сентября на 1 января; 20 декабря – День работника органов безопасности РФ (День чекиста); 20 декабря – Международный день солидарности людей; 20 декабря – Йоль – праздник самой длинной ночи в году (языч.); 20 декабря – день рождения Любови Колесниковой, директора Научного центра проблем здоровья семьи и репродукции человека СО РАМН, награжденной знаком «За заслуги перед Иркутской областью»; 20 декабря – день рождения Тамары Баймашевой, почетного гражданина Иркутска; 20 декабря – день рождения Эдуарда Ларионова, гендиректора ООО «ТМ Байкал», награжденного «За заслуги перед Иркутской областью»; 21 декабря – День зимнего солнцестояния; 21 декабря – в этот день в 1891 году состоялся первый в истории баскетбольный матч (игра была придумана учителем физкультуры Джеймсом Нейсмитом); 21 декабря – День рождения кроссворда (Считается, что первый кроссворд, соответствующий современным представлениям об этом виде головоломки, был опубликован в воскресном номере американской газеты «New York World» 21 декабря 1913 года); 21 декабря – день рождения Валентины Шиверской, педагога, почетного гражданина Иркутска; 22 декабря – День энергетика; 22 декабря – День образования Пенсионного фонда России; 23 декабря – День Ростехнадзора; 23 декабря – День дальней авиации ВВС России; 23 декабря – третье воскресенье Адвента (катол.). ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... александр белов

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