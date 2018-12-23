Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников

Иркутская область, 24.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Дни рождения и даты», представленным на сайте i38.ru.

Сервис призван напоминать не только о национальных общегосударственных, религиозных и профессиональных праздниках, но и о днях рождения известных в Иркутской области персон – политиков, депутатов, чиновников областной и муниципальных администраций, почетных граждан, известных ученых и деятелей культуры, руководителей силовых структур. Список VIP-участников календаря будет расширяться.

24 декабря – Сочельник у западных христиан (катол.);

25 декабря – Рождество Христово (катол.);

25 декабря – в этот день в 1979 году началась война в Афганистане, продлившаяся 10 лет;

25 декабря – в этот день в 1991 году Михаил Горбачев объявил об отставке с поста президента СССР;

25 декабря – день рождения Екатерины Сливиной, руководителя агентства по туризму Иркутской области;

25 декабря – юбилей Романа Габова, депутата ЗС Иркутской области;

26 декабря – День подарков (отмечается на следующий день после католического рождества в Великобритании и странах Британского содружества наций);

26 декабря – День независимости и единства Словении;

26 декабря – 120 лет назад, 26 декабря 1898 года, Мария и Пьер Кюри впервые получили радий;

26 декабря – Международный день крупье;

27 декабря – День спасателя в России;

28 декабря – Международный день кино;

29 декабря – день рождения Галины Полынцевой, председателя думы Зимы;

30 декабря – 96-летие со дня образования СССР (30 декабря 1922 года Съездом Советов СССР была утверждена Декларация об образовании Союза ССР).