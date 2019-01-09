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01.01.2019

Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников

Иркутская область, 1.01.19 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Дни рождения и даты», представленным на сайте i38.ru.

Сервис призван напоминать не только о национальных общегосударственных, религиозных и профессиональных праздниках, но и о днях рождения известных в Иркутской области персон – политиков, депутатов, чиновников областной и муниципальных администраций, почетных граждан, известных ученых и деятелей культуры, руководителей силовых структур. Список VIP-участников календаря будет расширяться.

31 декабря – Двенадцатая ночь – окончание Йоля (языч.);

31 декабря – Хогманай – Новый год в шотландском национальном стиле;

31 декабря – день рождения Олега Боровского, мэра Саянска;

1 января – Новый год;

1 января – Торжество Пресвятой Богородицы (катол.);

1 января – Всемирный день мира (День всемирных молитв о мире) (катол.);

1 января – День Ильи Муромца (народн.)

1 января – день рождения Ильи Сумарокова, министра сельского хозяйства Иркутской области;

1 января – юбилей Татьяны Кирилловой, мэра Качугского района;

2 января – в этот день в 1839 году Луи Дагер произвел первую фотосъемку Луны;

2 января – день рождения Ларисы Щаповой, награжденной знаком «За заслуги перед Иркутской областью»;

2 января – день рождения Татьяны Климиной, мэра Усть-Кутского МО;

2 января – день рождения Николая Виниченко, почетного гражданина Иркутской области;

3 января – День рождения соломинки для коктейлей;

3 января – в этот день в 1959 году Аляска получила статус 49-го штата США;

4 января – День Ньютона (Исаак Ньютон родился 4 января 1643 года);

5 января – Международный разгрузочный день (был учрежден в рамках борьбы с ожирением и лишним весом);

5 января – день рождения Марины Аникеевой, руководителя службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области;

6 января – Рождественский сочельник у восточных христиан;

6 января – Богоявление у западных христиан;

6 января – день рождения Витаутаса Вашкялиса, награжденного знаком «За заслуги перед Иркутской областью».

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