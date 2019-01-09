|Общество
|09.01.2019
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Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников
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Иркутская область, 9.01.19 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Дни рождения и даты», представленным на сайте i38.ru.
Сервис призван напоминать не только о национальных общегосударственных, религиозных и профессиональных праздниках, но и о днях рождения известных в Иркутской области персон – политиков, депутатов, чиновников областной и муниципальных администраций, почетных граждан, известных ученых и деятелей культуры, руководителей силовых структур. Список VIP-участников календаря будет расширяться.
7 января – Рождество Христово у восточных христиан;
7 января – Крещение Господне у западных христиан;
7 января – в этот день в 1610 году Галилео Галилей открыл спутники Юпитера;
8 января – Собор Пресвятой Богородицы (правосл.);
8 января – в этот день в 1851 году физик Жан Фуко доказал, что Земля вертится;
8 января – День повитух (народн.);
8 января – день рождения Виктора Яшкина, награжденного знаком «За заслуги перед Иркутской областью»;
9 января – в этот день в 1769 году в России введены первые бумажные деньги – ассигнации;
9 января – день рождения Константина Зайцева, руководителя УФНС по Иркутской области;
10 января – Домочадцев день, или Рождественский мясоед (народн.);
10 января – в этот день в 1863 году в Лондоне открылась первая в мире линия метро;
10 января – день рождения Юрия Рябова, награжденного знаком «За заслуги перед Иркутской областью»;
10 января – день рождения Ларисы Забродской, награжденной знаком «За заслуги перед Иркутской областью»;
11 января – День заповедников и национальных парков;
11 января – Международный день «Спасибо»;
11 января – Страшный день (народн.);
11 января – день рождения Александра Сигала, директора ЗАО «Восток – Центр», награжденного знаком «За заслуги перед Иркутской областью»;
12 января – День работника прокуратуры РФ;
13 января – День российской печати;
13 января – Крещение Господне у западных христиан;
13 января – в этот день в 1858 году поступила в обращение первая российская почтовая марка;
13 января – в этот день в 1872 году в России начала работу служба погоды.
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