Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников

Иркутская область, 9.01.19 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Дни рождения и даты», представленным на сайте i38.ru.

Сервис призван напоминать не только о национальных общегосударственных, религиозных и профессиональных праздниках, но и о днях рождения известных в Иркутской области персон – политиков, депутатов, чиновников областной и муниципальных администраций, почетных граждан, известных ученых и деятелей культуры, руководителей силовых структур. Список VIP-участников календаря будет расширяться.

7 января – Рождество Христово у восточных христиан;

7 января – Крещение Господне у западных христиан;

7 января – в этот день в 1610 году Галилео Галилей открыл спутники Юпитера;

8 января – Собор Пресвятой Богородицы (правосл.);

8 января – в этот день в 1851 году физик Жан Фуко доказал, что Земля вертится;

8 января – День повитух (народн.);

8 января – день рождения Виктора Яшкина, награжденного знаком «За заслуги перед Иркутской областью»;

9 января – в этот день в 1769 году в России введены первые бумажные деньги – ассигнации;

9 января – день рождения Константина Зайцева, руководителя УФНС по Иркутской области;

10 января – Домочадцев день, или Рождественский мясоед (народн.);

10 января – в этот день в 1863 году в Лондоне открылась первая в мире линия метро;

10 января – день рождения Юрия Рябова, награжденного знаком «За заслуги перед Иркутской областью»;

10 января – день рождения Ларисы Забродской, награжденной знаком «За заслуги перед Иркутской областью»;

11 января – День заповедников и национальных парков;

11 января – Международный день «Спасибо»;

11 января – Страшный день (народн.);

11 января – день рождения Александра Сигала, директора ЗАО «Восток – Центр», награжденного знаком «За заслуги перед Иркутской областью»;

12 января – День работника прокуратуры РФ;

13 января – День российской печати;

13 января – Крещение Господне у западных христиан;

13 января – в этот день в 1858 году поступила в обращение первая российская почтовая марка;

13 января – в этот день в 1872 году в России начала работу служба погоды.