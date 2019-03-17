Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников

Иркутская область, 19.03.18 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Дни рождения и даты», представленным на сайте i38.ru. Сервис призван напоминать не только о национальных общегосударственных, религиозных и профессиональных праздниках, но и о днях рождения известных в Иркутской области персон – политиков, депутатов, чиновников областной и муниципальных администраций, почетных граждан, известных ученых и деятелей культуры, руководителей силовых структур. Список VIP-участников календаря будет расширяться. 18 марта – День воссоединения Крыма с Россией; 18 марта – День Парижской коммуны; 18 марта – в этот день в 1931 году стартовало производство электрических бритв; 18 марта – в этот день в 1999 году начала работу блог-платформа «Живой журнал»; 19 марта – День моряка-подводника; 19 марта – Международный день клиента; 19 марта – Всемирный день социальной работы; 19 марта – День святого Иосифа, обручника Девы Марии у западных христиан; 20 марта – День Земли; 20 марта – Международный день счастья; 20 марта – День весеннего равноденствия; 20 марта – Международный день без мяса; 20 марта – Международный день астрологии; 20 марта – День французского языка (Международный день франкофонии); 21 марта – Всемирный день поэзии; 21 марта – Международный день лесов; 21 марта – Международный день кукольника; 21 марта – Международный день Навруз (весенний новогодний праздник равноденствия); 21 марта – Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации; 21 марта – Всемирный день людей с синдромом Дауна; 21 марта – День рождения Twitter (в этот день в 2006 году разработчик Джек Дорси опубликовал свое первое сообщение в сервисе микроблогов Twitter («щебет»)). 22 марта – Всемирный день водных ресурсов; 22 марта – День Балтийского моря; 22 марта – Международный день таксиста; 22 марта – в этот день в 1951 году была создана первая в СССР Центральная студия телевидения; 22 марта – день рождения Алексея Пономарева, депутата Госдумы от Иркутской области; 23 марта – Всемирный метеорологический день; 23 марта – День работников гидрометеорологической службы России; 23 марта – День рождения выражения «O.K.» (ныне – популярное «о’кей») 24 марта – Всемирный день борьбы против туберкулеза; 24 марта – День штурманской службы ВВС России; 24 марта – Международный день права на установление истины в отношении грубых нарушений прав человека и достоинства жертв; 24 марта – Международный день борьбы с депрессией. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... алексей пономарев

дни рождения и даты

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