|Общество
|18.03.2019
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Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников
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Иркутская область, 19.03.18 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Дни рождения и даты», представленным на сайте i38.ru.
Сервис призван напоминать не только о национальных общегосударственных, религиозных и профессиональных праздниках, но и о днях рождения известных в Иркутской области персон – политиков, депутатов, чиновников областной и муниципальных администраций, почетных граждан, известных ученых и деятелей культуры, руководителей силовых структур. Список VIP-участников календаря будет расширяться.
18 марта – День воссоединения Крыма с Россией;
18 марта – День Парижской коммуны;
18 марта – в этот день в 1931 году стартовало производство электрических бритв;
18 марта – в этот день в 1999 году начала работу блог-платформа «Живой журнал»;
19 марта – День моряка-подводника;
19 марта – Международный день клиента;
19 марта – Всемирный день социальной работы;
19 марта – День святого Иосифа, обручника Девы Марии у западных христиан;
20 марта – День Земли;
20 марта – Международный день счастья;
20 марта – День весеннего равноденствия;
20 марта – Международный день без мяса;
20 марта – Международный день астрологии;
20 марта – День французского языка (Международный день франкофонии);
21 марта – Всемирный день поэзии;
21 марта – Международный день лесов;
21 марта – Международный день кукольника;
21 марта – Международный день Навруз (весенний новогодний праздник равноденствия);
21 марта – Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации;
21 марта – Всемирный день людей с синдромом Дауна;
21 марта – День рождения Twitter (в этот день в 2006 году разработчик Джек Дорси опубликовал свое первое сообщение в сервисе микроблогов Twitter («щебет»)).
22 марта – Всемирный день водных ресурсов;
22 марта – День Балтийского моря;
22 марта – Международный день таксиста;
22 марта – в этот день в 1951 году была создана первая в СССР Центральная студия телевидения;
22 марта – день рождения Алексея Пономарева, депутата Госдумы от Иркутской области;
23 марта – Всемирный метеорологический день;
23 марта – День работников гидрометеорологической службы России;
23 марта – День рождения выражения «O.K.» (ныне – популярное «о’кей»)
24 марта – Всемирный день борьбы против туберкулеза;
24 марта – День штурманской службы ВВС России;
24 марта – Международный день права на установление истины в отношении грубых нарушений прав человека и достоинства жертв;
24 марта – Международный день борьбы с депрессией.
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