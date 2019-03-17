ТЕМЫ
Архив
< Март 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Сегодня
Общество
18.03.2019

Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников

Иркутская область, 19.03.18 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Дни рождения и даты», представленным на сайте i38.ru.

Сервис призван напоминать не только о национальных общегосударственных, религиозных и профессиональных праздниках, но и о днях рождения известных в Иркутской области персон – политиков, депутатов, чиновников областной и муниципальных администраций, почетных граждан, известных ученых и деятелей культуры, руководителей силовых структур. Список VIP-участников календаря будет расширяться.

18 марта – День воссоединения Крыма с Россией;

18 марта – День Парижской коммуны;

18 марта – в этот день в 1931 году стартовало производство электрических бритв;

18 марта – в этот день в 1999 году начала работу блог-платформа «Живой журнал»;

19 марта – День моряка-подводника;

19 марта – Международный день клиента;

19 марта – Всемирный день социальной работы;

19 марта – День святого Иосифа, обручника Девы Марии у западных христиан;

20 марта – День Земли;

20 марта – Международный день счастья;

20 марта – День весеннего равноденствия;

20 марта – Международный день без мяса;

20 марта – Международный день астрологии;

20 марта – День французского языка (Международный день франкофонии);

21 марта – Всемирный день поэзии;

21 марта – Международный день лесов;

21 марта – Международный день кукольника;

21 марта – Международный день Навруз (весенний новогодний праздник равноденствия);

21 марта – Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации;

21 марта – Всемирный день людей с синдромом Дауна;

21 марта – День рождения Twitter (в этот день в 2006 году разработчик Джек Дорси опубликовал свое первое сообщение в сервисе микроблогов Twitter («щебет»)).

22 марта – Всемирный день водных ресурсов;

22 марта – День Балтийского моря;

22 марта – Международный день таксиста;

22 марта – в этот день в 1951 году была создана первая в СССР Центральная студия телевидения;

22 марта – день рождения Алексея Пономарева, депутата Госдумы от Иркутской области;

23 марта – Всемирный метеорологический день;

23 марта – День работников гидрометеорологической службы России;

23 марта – День рождения выражения «O.K.» (ныне – популярное «о’кей»)

24 марта – Всемирный день борьбы против туберкулеза;

24 марта – День штурманской службы ВВС России;

24 марта – Международный день права на установление истины в отношении грубых нарушений прав человека и достоинства жертв;

24 марта – Международный день борьбы с депрессией.

ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Что слушают известные иркутяне?

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске