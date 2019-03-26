Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников

Иркутская область, 27.03.18 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Дни рождения и даты», представленным на сайте i38.ru.

Сервис призван напоминать не только о национальных общегосударственных, религиозных и профессиональных праздниках, но и о днях рождения известных в Иркутской области персон – политиков, депутатов, чиновников областной и муниципальных администраций, почетных граждан, известных ученых и деятелей культуры, руководителей силовых структур. Список VIP-участников календаря будет расширяться.

25 марта – День работника культуры;

25 марта – Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли;

25 марта – Международный день солидарности с сотрудниками, содержащимися под стражей и пропавшими без вести;

25 марта – Вход Господень в Иерусалим у западных христиан (Пальмовое воскресенье);

25 марта – Благовещение Девы Марии у западных христиан;

25 марта – в этот день в 1997 году у берегов Эквадора обнаружен легендарный морской клад на затонувшем в 1654 году испанском галеоне;

26 марта – День больных эпилепсией;

26 марта – в этот день в 1937 году был установлен первый в мире памятник мультипликационному герою – моряку Попаю;

26 марта – в этот день в 2006 году начала работу российская социальная сеть «Одноклассники»;

26 марта – юбилей Раисы Распутиной, награжденной знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью», на момент награждения была заместителем директора департамента финансов Иркутской области;

27 марта – Всемирный день театра;

27 марта – День войск национальной гвардии России;

27 марта – День нефролога;

29 марта – день рождения Валерия Хайдукова, депутата Законодательного собрания Иркутской области;

27 марта – день рождения Владислава Сухорученко, министра имущественных отношений Иркутской области;

29 марта – День специалиста юридической службы;

29 марта – День рождения «Кока-Колы» (в марте 1886 года был создан рецепт этого напитка);

29 марта – день рождения Павла Сумарокова, депутата Законодательного собрания Иркутской области;

30 марта – Час Земли;

30 марта – в этот день в 1867 году был подписан договор между Россией и США о продаже Аляски;

30 марта – в этот день в 1896 году мир впервые услышал о психоанализе (в четвертом томе журнала «Revue Neurologique» была опубликована восьмистраничная статья «Наследственность и этиология неврозов» малоизвестного на тот момент Зигмунда Фрейда);

31 марта – Международный день резервного копирования (День бэкапа);

31 марта – в этот день в 1966 году в СССР запустили первый искусственный спутник Луны;

31 марта – день рождения Максима Модина, мэра Шелеховского района.