Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников

Иркутская область, 1.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Дни рождения и даты», представленным на сайте i38.ru. Сервис призван напоминать не только о национальных общегосударственных, религиозных и профессиональных праздниках, но и о днях рождения известных в Иркутской области персон – политиков, депутатов, чиновников областной и муниципальных администраций, почетных граждан, известных ученых и деятелей культуры, руководителей силовых структур. Список VIP-участников календаря будет расширяться. 1 апреля – День смеха; 1 апреля – Международный день птиц; 1 апреля – День рождения доллара (1 апреля 1778 года бизнесмен из Нью-Орлеана Оливер Поллок придумал знак доллара); 1 апреля – день рождения Михаила Грачева, почетного гражданина Иркутской области, экс-директора Лимнологического института СО РАН; 1 апреля – день рождения Сергея Старицына, награжденного знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью», на момент награждения возглавлял УФСБ по Иркутской области; 2 апреля – Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма; 2 апреля – Международный день детской книги; 2 апреля – День единения народов России и Беларуси; 2 апреля – день рождения Владимира Потапова, депутата думы Иркутска шестого созыва; 2 апреля – день рождения Ивана Зелента, почетного гражданина Иркутской области, экс-уполномоченного по правам человека Иркутской области; 3 апреля – Всемирный день вечеринки; 3 апреля – День рождения штрихкода (в этот день в 1973 году компания IBM официально представила свою разработку UPC – один из самых распространенных линейных символик штрихового кода); 3 апреля – День рождения мобильного телефона (3 апреля 1973 года инженер компании Motorola Мартин Купер совершил первый звонок по мобильному телефону); 3 апреля – день рождения Натальи Никитиной, мэра Зиминского района; 3 апреля – день рождения Владимира Подкаменева, награжденного знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью», доктора медицинских наук, профессора; 4 апреля – День веб-мастера; 4 апреля – День святого Исидора – покровителя интернета (День интернета); 4 апреля – Всемирный день крысы; 4 апреля – юбилей Светланы Петрук, депутата Законодательного собрания Иркутской области; 5 апреля – Международный день супа; 5 апреля – день рождения Максима Авдеева, министра по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области; 5 апреля – день рождения Игоря Рыморенко, директора Информационно-технического центра Иркутской области; 5 апреля – день рождения Евгения Григорьева, почетного гражданина Иркутской области, на момент награждения – директора научного центра реконструктивной и восстановительной хирургии ВСНЦ СО РАМН; 5 апреля – юбилей Наталии Королевой, почетного гражданина Иркутской области, актрисы иркутского академического театра имени Охлопокова; 6 апреля – Международный день спорта на благо мира и развития; 6 апреля – Всемирный день настольного тенниса; 6 апреля – День работников следственных органов МВД России; 7 апреля – Всемирный день здоровья; 7 апреля – День геолога; 7 апреля – День косметолога в России; 7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы (правосл.); 7 апреля – День рождения рунета (7 апреля 1994 года для России был зарегистрирован домен – .Ru – и внесен в международную базу данных национальных доменов); 7 апреля – день рождения Виталия Матвийчука, депутата думы Иркутска шестого созыва. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... виталий матвийчук

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