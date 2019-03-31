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01.04.2019

Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников

Иркутская область, 1.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Дни рождения и даты», представленным на сайте i38.ru.

Сервис призван напоминать не только о национальных общегосударственных, религиозных и профессиональных праздниках, но и о днях рождения известных в Иркутской области персон – политиков, депутатов, чиновников областной и муниципальных администраций, почетных граждан, известных ученых и деятелей культуры, руководителей силовых структур. Список VIP-участников календаря будет расширяться.

1 апреля – День смеха;

1 апреля – Международный день птиц;

1 апреля – День рождения доллара (1 апреля 1778 года бизнесмен из Нью-Орлеана Оливер Поллок придумал знак доллара);

1 апреля – день рождения Михаила Грачева, почетного гражданина Иркутской области, экс-директора Лимнологического института СО РАН;

1 апреля – день рождения Сергея Старицына, награжденного знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью», на момент награждения возглавлял УФСБ по Иркутской области;

2 апреля – Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма;

2 апреля – Международный день детской книги;

2 апреля – День единения народов России и Беларуси;

2 апреля – день рождения Владимира Потапова, депутата думы Иркутска шестого созыва;

2 апреля – день рождения Ивана Зелента, почетного гражданина Иркутской области, экс-уполномоченного по правам человека Иркутской области;

3 апреля – Всемирный день вечеринки;

3 апреля – День рождения штрихкода (в этот день в 1973 году компания IBM официально представила свою разработку UPC – один из самых распространенных линейных символик штрихового кода);

3 апреля – День рождения мобильного телефона (3 апреля 1973 года инженер компании Motorola Мартин Купер совершил первый звонок по мобильному телефону);

3 апреля – день рождения Натальи Никитиной, мэра Зиминского района;

3 апреля – день рождения Владимира Подкаменева, награжденного знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью», доктора медицинских наук, профессора;

4 апреля – День веб-мастера;

4 апреля – День святого Исидора – покровителя интернета (День интернета);

4 апреля – Всемирный день крысы;

4 апреля – юбилей Светланы Петрук, депутата Законодательного собрания Иркутской области;

5 апреля – Международный день супа;

5 апреля – день рождения Максима Авдеева, министра по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области;

5 апреля – день рождения Игоря Рыморенко, директора Информационно-технического центра Иркутской области;

5 апреля – день рождения Евгения Григорьева, почетного гражданина Иркутской области, на момент награждения – директора научного центра реконструктивной и восстановительной хирургии ВСНЦ СО РАМН;

5 апреля – юбилей Наталии Королевой, почетного гражданина Иркутской области, актрисы иркутского академического театра имени Охлопокова;

6 апреля – Международный день спорта на благо мира и развития;

6 апреля – Всемирный день настольного тенниса;

6 апреля – День работников следственных органов МВД России;

7 апреля – Всемирный день здоровья;

7 апреля – День геолога;

7 апреля – День косметолога в России;

7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы (правосл.);

7 апреля – День рождения рунета (7 апреля 1994 года для России был зарегистрирован домен – .Ru – и внесен в международную базу данных национальных доменов);

7 апреля – день рождения Виталия Матвийчука, депутата думы Иркутска шестого созыва.

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