Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников

Иркутская область, 8.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Дни рождения и даты», представленным на сайте i38.ru. Сервис призван напоминать не только о национальных общегосударственных, религиозных и профессиональных праздниках, но и о днях рождения известных в Иркутской области персон – политиков, депутатов, чиновников областной и муниципальных администраций, почетных граждан, известных ученых и деятелей культуры, руководителей силовых структур. Список VIP-участников календаря будет расширяться. 8 апреля – День российской анимации; 8 апреля – День сотрудников военкоматов в России; 8 апреля – Международный день цыган; 8 апреля – День рождения пожарной лестницы (в этот день в 1766 году в Америке запатентовали первое в мире изделие под названием «пожарная лестница»); 8 апреля – день рождения Елены Федоровой, заммэра-председателя комитета городского обустройства администрации Иркутска; 10 апреля – Международный день движения сопротивления; 10 апреля – День братьев и сестер; 10 апреля – в Англии вступил в силу первый в истории закон об авторском праве – «Статут королевы Анны»; 10 апреля – День рождения спички (в 1831 году во Франции молодой студент Шарль Сориа придумал фосфорные спички. Лучинки свободно вспыхивали при трении. 10 апреля 1833 года он заменил в общей смеси для спичечных головок белый фосфор на желтый. Именно этот день стали считать днем рождения спички); 10 апреля – День рождения английской булавки (в этот день в 1849 году американец Уолтер Хант запатентовал современный вариант безопасной булавки); 10 апреля – юбилей Леонида Иванова, почетного гражданина Иркутской области, на момент награждения – первый заместитель генерального директора ОАО «Усольехимпром»; 11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей; 11 апреля – День Конституции республики Крым; 11 апреля – Всемирный день анимешника (поклонника японской мультипликации); 11 апреля – в 1147 году впервые было упомянуто слово «Москва» – Юрий Долгорукий пригласил черниговского князя Святослава Ольговича на встречу, состоявшуюся (4) 11 апреля 1147 года, фразой: «Приди ко мне, брате, в Москов»; 11 апреля – в 1857 году император Александр Второй утвердил государственный герб России – двуглавого орла; 12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики; 12 апреля – первый полет человека в космос; 12 апреля – в 1242 году состоялось Ледовое побоище; 12 апреля – в 1633 году в Риме начался процесс над Галилео Галилеем, который обвинялся в признании «ложного учения» Николая Коперника о том, что «Солнце, а не Земля, находится в центре мира, и что последняя движется, в том числе совершает оборот вокруг солнца»; 13 апреля – Всемирный день рок-н-ролла; 13 апреля – День мецената и благотворителя в России; 13 апреля – Сонгкран – Тайский Новый год; 13 апреля – Всемирный фестиваль овсянки; 13 апреля – Тотальный диктант в России; 13 апреля – День рождения троллейбуса (в этот день в 1902 году в Санкт-Петербурге проведены испытания первого в России троллейбуса); 14 апреля – День войск противовоздушной обороны (День войск ПВО) России; 14 апреля – Вход Господень в Иерусалим у западных христиан (Пальмовое воскресенье); 14 апреля – начало индуистского солнечного нового года – Rongali Bihu; 14 апреля – в 1908 году вышел первый номер юмористического еженедельника «Сатирикон»; 14 апреля – в 1927 году первый автомобиль «Вольво» сошел с конвейера в шведском городе Гетеборге; 14 апреля – в 1961 году учреждено звание «Летчик-космонавт СССР»; 14 апреля – день рождения Владимира Глазкова, награжденного знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью», на момент награждения – главный инженер Восточно-Сибирской железной дороги; 14 апреля – юбилей Владимира Волошина, почетного гражданина Иркутской области, на момент награждения – генеральный директор сельхозкооператива «Окинский». ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... администрация иркутска

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