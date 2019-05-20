|Общество
|20.05.2019
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Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников
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Иркутская область, 20.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Дни рождения и даты», представленным на сайте i38.ru.
Сервис призван напоминать не только о национальных общегосударственных, религиозных и профессиональных праздниках, но и о днях рождения известных в Иркутской области персон – политиков, депутатов, чиновников областной и муниципальных администраций, почетных граждан, известных ученых и деятелей культуры, руководителей силовых структур. Список VIP-участников календаря будет расширяться.
20 мая – Всемирный день пчел;
20 мая – Всемирный день метрологии (международный профессиональный праздник ученых, работающих в области точных измерений физических явлений);
20 мая – Всемирный день травматолога;
20 мая – Всемирный день памяти жертв СПИДа;
20 мая – Шавуот (праздник дарования Торы, то есть нравственного закона, свободному еврейскому народу);
20 мая – День рождения джинсов (в этот день в 1873 году фирма «Levi Strauss & Co» получила лицензию на единоличное право производства брюк с заклепками на карманах);
20 мая – день рождения Сергея Петрова, мэра Ангарского муниципального образования;
21 мая – Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития;
21 мая – День Тихоокеанского флота ВМФ России;
21 мая – День полярника;
21 мая – День военного переводчика;
21 мая – День инвентаризатора (день работника БТИ);
21 мая – День памяти Иоанна Богослова (покровителя авторов, редакторов и издателей) (православн.);
21 мая – день рождения Андрея Тыхеева, мэра Ольхонского района;
22 мая – Международный день биологического разнообразия;
22 мая – Всероссийский день бассейновой индустрии;
23 мая – Всемирный день черепахи;
24 мая – Европейский день парков;
24 мая – Европейский день соседей;
24 мая – День кадровика;
24 мая – День славянской письменности и культуры – День святых Кирилла и Мефодия, проповедников христианства, создателей славянской письменности;
24 мая – в этот день в 1844 году телеграфом Морзе отправлена первая телеграмма из Вашингтона в Балтимор;
24 мая – день рождения Андрея Андреева, депутата ЗС Иркутской области;
25 мая – Неделя солидарности с народами несамоуправляющихся территорий. День Африки;
25 мая – Международный день пропавших детей (символом Дня является синяя незабудка);
25 мая – Всемирный день щитовидной железы;
25 мая – День полотенца;
25 мая – День филолога в РФ;
25 мая – День нерпенка (экологический праздник, отмечается в Иркутской области с 2003 года);
25 мая – день рождения Ольги Муравьевой, почетного гражданина Иркутска;
26 мая – День российского предпринимательства;
26 мая – День химика;
26 мая – День снежного барса на Алтае.
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