Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников

Иркутск, 28.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Дни рождения и даты», представленным на сайте i38.ru. Сервис призван напоминать не только о национальных общегосударственных, религиозных и профессиональных праздниках, но и о днях рождения известных в Иркутской области персон – политиков, депутатов, чиновников областной и муниципальных администраций, почетных граждан, известных ученых и деятелей культуры, руководителей силовых структур. Список VIP-участников календаря будет расширяться. 27 мая – День химика; 27 мая – Всероссийский день библиотек; 27 мая – День рождения скотча (27 мая 1930 года американец Ричард Дрю запатентовал свое изобретение – прозрачную клеющуюся ленту); 27 мая – день рождения Владислава Свердлова, депутата думы Иркутска шестого созыва; 28 мая – День пограничника; 28 мая – День поминовения жертв землетрясения 1995 года на Сахалине (погибли 1841 человек и исчез поселок Нефтегорск); 28 мая – День оптимизатора Рунета (День SEO-оптимизатора); 28 мая – День брюнеток (неофициальный праздник всех темноволосых женщин); 28 мая – День рождения майонеза (по одной из версий, соус был создан во французском городе Маон в 1756 году, когда англичане оккупировали французские земли в ходе Семилетней войны); 28 мая – день рождения Сергея Ерощенко, экс-губернатора Иркутской области; 29 мая – Всемирный день здорового пищеварения; 29 мая – День военного автомобилиста Вооруженных сил России; 29 мая – День ветеранов таможенной службы России; 29 мая – Международный день миротворцев ООН; 29 мая – День рождения эскалатора (29 мая 1900 года американская компания «Отис» зарегистрировала свою новую торговую марку «Эскалатор»); 30 мая – Международный день феминизма; 31 мая – Всемирный день без табака; 31 мая – День российской адвокатуры; 31 мая – Всемирный день блондинок; 31 мая – День рождения велоспорта (31 мая 1868 года на аллеях парка парижского пригорода Сен-Клу была организована первая велогонка на 2000 метров); 1 июня – Международный День защиты детей; 1 июня – Всемирный день родителей; 1 июня – Всемирный день молока (отмечается с 2001 года); 1 июня – День Северного флота Военно-Морского флота России; 1 июня – День создания правительственной связи России; 1 июня – День рождения Государственной архивной службы; 1 июня – День рождения самого знаменитого героя комиксов – Супермена; 1 июня – 357-летие со дня основания Иркутска (отмечается в первую субботу июня); 1 июня – день рождения Сергея Шеверды, министра лесного комплекса Иркутской области; 1 июня – день рождения Вячеслава Мархаева, члена Совета Федерации ФС РФ от Иркутской области; 2 июня – День здорового питания и отказа от излишеств в еде (впервые его отметили в 2011 году как альтернативный русский ответ американскому «дню обжорства» 11 мая); 2 июня – Международный день очистки водоемов; 2 июня – День спутникового мониторинга и навигации (в этот день в 1955 году был утвержден проект космодрома Байконур, с которого был запущен первый искусственный спутник Земли). ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: владислав свердлов

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