|Общество
|28.05.2019
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Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников
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Иркутск, 28.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Дни рождения и даты», представленным на сайте i38.ru.
Сервис призван напоминать не только о национальных общегосударственных, религиозных и профессиональных праздниках, но и о днях рождения известных в Иркутской области персон – политиков, депутатов, чиновников областной и муниципальных администраций, почетных граждан, известных ученых и деятелей культуры, руководителей силовых структур. Список VIP-участников календаря будет расширяться.
27 мая – День химика;
27 мая – Всероссийский день библиотек;
27 мая – День рождения скотча (27 мая 1930 года американец Ричард Дрю запатентовал свое изобретение – прозрачную клеющуюся ленту);
27 мая – день рождения Владислава Свердлова, депутата думы Иркутска шестого созыва;
28 мая – День пограничника;
28 мая – День поминовения жертв землетрясения 1995 года на Сахалине (погибли 1841 человек и исчез поселок Нефтегорск);
28 мая – День оптимизатора Рунета (День SEO-оптимизатора);
28 мая – День брюнеток (неофициальный праздник всех темноволосых женщин);
28 мая – День рождения майонеза (по одной из версий, соус был создан во французском городе Маон в 1756 году, когда англичане оккупировали французские земли в ходе Семилетней войны);
28 мая – день рождения Сергея Ерощенко, экс-губернатора Иркутской области;
29 мая – Всемирный день здорового пищеварения;
29 мая – День военного автомобилиста Вооруженных сил России;
29 мая – День ветеранов таможенной службы России;
29 мая – Международный день миротворцев ООН;
29 мая – День рождения эскалатора (29 мая 1900 года американская компания «Отис» зарегистрировала свою новую торговую марку «Эскалатор»);
30 мая – Международный день феминизма;
31 мая – Всемирный день без табака;
31 мая – День российской адвокатуры;
31 мая – Всемирный день блондинок;
31 мая – День рождения велоспорта (31 мая 1868 года на аллеях парка парижского пригорода Сен-Клу была организована первая велогонка на 2000 метров);
1 июня – Международный День защиты детей;
1 июня – Всемирный день родителей;
1 июня – Всемирный день молока (отмечается с 2001 года);
1 июня – День Северного флота Военно-Морского флота России;
1 июня – День создания правительственной связи России;
1 июня – День рождения Государственной архивной службы;
1 июня – День рождения самого знаменитого героя комиксов – Супермена;
1 июня – 357-летие со дня основания Иркутска (отмечается в первую субботу июня);
1 июня – день рождения Сергея Шеверды, министра лесного комплекса Иркутской области;
1 июня – день рождения Вячеслава Мархаева, члена Совета Федерации ФС РФ от Иркутской области;
2 июня – День здорового питания и отказа от излишеств в еде (впервые его отметили в 2011 году как альтернативный русский ответ американскому «дню обжорства» 11 мая);
2 июня – Международный день очистки водоемов;
2 июня – День спутникового мониторинга и навигации (в этот день в 1955 году был утвержден проект космодрома Байконур, с которого был запущен первый искусственный спутник Земли).
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