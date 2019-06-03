Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников

Иркутская область, 3.06.19 (ИА «Телеинформ»), – Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Дни рождения и даты», представленном на сайте i38.ru. Сервис призван напоминать не только о национальных общегосударственных, религиозных и профессиональных праздниках, но и о днях рождения известных в Иркутской области персон – политиков, депутатов, чиновников областной и муниципальных администраций, почетных граждан, известных ученых и деятелей культуры, руководителей силовых структур. Список VIP-участников календаря будет расширяться. 3 июня – Всемирный день велосипеда; 3 июня – День рождения парашюта (в этот день в 1785 году Франсуа Бланшар продемонстрировал сконструированный им парашют); 3 июня – день рождения Владимира Гаврилова, награжденного знаком «За заслуги перед Иркутской областью»; 4 июня – Международный день невинных детей-жертв агрессии; 4 июня – День крановщика (День машиниста крана); 4 июня – день рождения Артура Сулейменова, министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области; 5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды; 5 июня – День эколога; 5 июня – Праздник разговения – Ураза Байрам (мусульм.); 6 июня – День русского языка; 6 июня – Пушкинский день России; 6 июня – Вознесение Господне (правосл.); 6 июня – День рождения «Тетриса» (появилась первая компьютерная версия этой игры); 6 июня – день рождения Якова Макарова, мэра Усть-Илимского района; 7 июня – День краудфандинга; 7 июня – день рождения Владимира Самойловича, мэра Заларинского района; 8 июня – Всемирный день вязания на публике; 8 июня – День социального работника; 8 июня – Всемирный день океанов; 8 июня – День пивовара в России; 8 июня – День мебельщика в России; 8 июня – День рождения монарха в Великобритании (официальный день рождения королевы); 8 июня – День петербургских котов и кошек, объявленный в 2005 году «митьками» – группой местных художников; 8 июня – День рождения пылесоса (в этот день в 1869 году американский изобретатель Айвз Макгаффни запатентовал первый в мире пылесос, названный им «Whirlwind» – «держать в руках и направлять»); 8 июня – в этот день в 1946 году была создана Международная организация журналистов (МОЖ); 8 июня – Международный день домохозяйки и домохозяина (неофиц.); 8 июня – день рождения Леонида Павлюка, депутата думы Иркутска; 9 июня – день рождения Кирилла Свистелина, мэра Киренского района; 9 июня – Международный день друзей; 9 июня – Международный день архивов; 9 июня – Международный день аккредитации; 9 июня – День работников легкой промышленности; 9 июня – Троица у западных христиан (катол.); 9 июня – Пятидесятница у западных христиан (катол.); 9 июня – Шавуот – праздник дарования Торы (иуд.). ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: артур сулейменов

владимир самойлович

дни рождения и даты

заларинский район

иркутская область

киренский район

кирилл свистелин

леонид павлюк

усть илимский район

яков макаров Тэги: View the discussion thread.