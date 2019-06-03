|Общество
|03.06.2019
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Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников
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Иркутская область, 3.06.19 (ИА «Телеинформ»), – Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Дни рождения и даты», представленном на сайте i38.ru.
Сервис призван напоминать не только о национальных общегосударственных, религиозных и профессиональных праздниках, но и о днях рождения известных в Иркутской области персон – политиков, депутатов, чиновников областной и муниципальных администраций, почетных граждан, известных ученых и деятелей культуры, руководителей силовых структур. Список VIP-участников календаря будет расширяться.
3 июня – Всемирный день велосипеда;
3 июня – День рождения парашюта (в этот день в 1785 году Франсуа Бланшар продемонстрировал сконструированный им парашют);
3 июня – день рождения Владимира Гаврилова, награжденного знаком «За заслуги перед Иркутской областью»;
4 июня – Международный день невинных детей-жертв агрессии;
4 июня – День крановщика (День машиниста крана);
4 июня – день рождения Артура Сулейменова, министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области;
5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды;
5 июня – День эколога;
5 июня – Праздник разговения – Ураза Байрам (мусульм.);
6 июня – День русского языка;
6 июня – Пушкинский день России;
6 июня – Вознесение Господне (правосл.);
6 июня – День рождения «Тетриса» (появилась первая компьютерная версия этой игры);
6 июня – день рождения Якова Макарова, мэра Усть-Илимского района;
7 июня – День краудфандинга;
7 июня – день рождения Владимира Самойловича, мэра Заларинского района;
8 июня – Всемирный день вязания на публике;
8 июня – День социального работника;
8 июня – Всемирный день океанов;
8 июня – День пивовара в России;
8 июня – День мебельщика в России;
8 июня – День рождения монарха в Великобритании (официальный день рождения королевы);
8 июня – День петербургских котов и кошек, объявленный в 2005 году «митьками» – группой местных художников;
8 июня – День рождения пылесоса (в этот день в 1869 году американский изобретатель Айвз Макгаффни запатентовал первый в мире пылесос, названный им «Whirlwind» – «держать в руках и направлять»);
8 июня – в этот день в 1946 году была создана Международная организация журналистов (МОЖ);
8 июня – Международный день домохозяйки и домохозяина (неофиц.);
8 июня – день рождения Леонида Павлюка, депутата думы Иркутска;
9 июня – день рождения Кирилла Свистелина, мэра Киренского района;
9 июня – Международный день друзей;
9 июня – Международный день архивов;
9 июня – Международный день аккредитации;
9 июня – День работников легкой промышленности;
9 июня – Троица у западных христиан (катол.);
9 июня – Пятидесятница у западных христиан (катол.);
9 июня – Шавуот – праздник дарования Торы (иуд.).
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