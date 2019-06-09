|Общество
|10.06.2019
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Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников
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Иркутская область, 10.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Дни рождения и даты», представленным на сайте i38.ru.
Сервис призван напоминать не только о национальных общегосударственных, религиозных и профессиональных праздниках, но и о днях рождения известных в Иркутской области персон – политиков, депутатов, чиновников областной и муниципальных администраций, почетных граждан, известных ученых и деятелей культуры, руководителей силовых структур. Список VIP-участников календаря будет расширяться.
10 июня – День рождения шариковой ручки (в этот день 1943 году она была запатентована в США коммивояжером Милтоном Рейнолдсом);
10 июня – день рождения Алексея Красноштанова, депутата Госдумы ФС РФ от Иркутской области;
10 июня – день рождения Антона Красноштанова, депутата Законодательного собрания Иркутской области;
11 июня – Общероссийский день рассеянного склероза;
11 июня – день рождения Дениса Мацуева, почетного гражданина Иркутска, награжденного знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью»;
11 июня – день рождения Анатолия Обухова, депутата Законодательного собрания Иркутской области;
12 июня – Всемирный день борьбы с детским трудом;
12 июня – День России;
12 июня – День рождения противогаза (в этот день в 1849 году американский изобретатель Льюис Хаслетт запатентовал противогаз);
12 июня – день рождения Нины Чекотовой, депутата Законодательного собрания Иркутской области;
12 июня – день рождения Виталия Сафронова, почетного гражданина Иркутска;
13 июня – Международный день распространения информации об альбинизме;
13 июня – День швейной машинки;
13 июня – День рождения английской булавки (в этот день в 1825 году американский изобретатель Уолтер Хант запатентовал безопасную булавку с кольцевой пружиной и пластинчатым замочком);
13 июня – день рождения Александра Сергея, мэра Мамско-Чуйского района;
14 июня – Всемирный день донора крови;
14 июня – День работника миграционной службы РФ;
14 июня – Международный день блогера;
14 июня – День рождения наждачной бумаги (ее запатентовали в США в 1834 году);
14 июня – юбилей Олега Попова, депутата Законодательного собрания Иркутской области;
15 июня – Всемирный день ветра;
15 июня – Всемирный день распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей;
15 июня – Троицкая родительская суббота (правосл.);
16 июня – День медицинского работника (День медика);
16 июня – День отца;
16 июня – Международный день африканского ребенка (День защиты детей Африки);
16 июня – Международный день семейных денежных переводов;
16 июня – Троица у западных христиан и лютеран;
16 июня – Троица – День Святой Троицы, Пятидесятница (правосл.);
16 июня – день рождения Юрия Кариха, мэра Тулуна;
16 июня – день рождения Валентины Перегудовой, министра образования Иркутской области.
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