|Общество
|17.06.2019
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Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников
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Иркутская область, 17.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Дни рождения и даты», представленным на сайте i38.ru.
Сервис призван напоминать не только о национальных общегосударственных, религиозных и профессиональных праздниках, но и о днях рождения известных в Иркутской области персон – политиков, депутатов, чиновников областной и муниципальных администраций, почетных граждан, известных ученых и деятелей культуры, руководителей силовых структур. Список VIP-участников календаря будет расширяться
17 июня – Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой;
17 июня – Всемирный день мотоциклиста;
17 июня – День Святого Духа (правосл.);
18 июня – День устойчивой гастрономии (этот праздник был провозглашен 21 декабря 2016 года Генеральной Ассамблеей ООН, в 2017 году его отметили впервые);
18 июня – День службы военных сообщений Вооруженных Сил России;
18 июня – День рождения детской коляски (в этот день в 1889 году британец Уильям Ричардсон запатентовал новую модель коляски, в которой ребенок мог сидеть как лицом к возившему коляску, так и спиной к нему);
19 июня – Всемирный день детского футбола;
19 июня – Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта;
19 июня – День эмансипации (День свободы) в США (в этот день в 1862 году президент Авраам Линкольн принял закон об отмене рабства на всей территории США);
19 июня – в этот день в 2002 году путешественник Стив Фоссетт начал первое в мире одиночное беспосадочное кругосветное путешествие на воздушном шаре (оно завершилось 3 июля того же года);
19 июня – день рождения Клавдия Заграйского, Почетного гражданина Иркутской области, на момент награждения
20 июня – Всемирный день беженцев (отмечается с 2001 года, утвержден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 4 декабря 2000 года в связи с 50-летием принятия в 1951 году Конвенции о статусе беженцев);
20 июня – Всемирный день защиты слонов в зоопарках;
20 июня – День специалиста минно-торпедной службы ВМФ России;
20 июня – Праздник Тела и Крови Христовых у западных христиан;
20 июня – день рождения Михаила Кузьмина, награжденного знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью», почетного гражданина Иркутска;
21 июня – Международный день скейтбординга;
21 июня – Международный день йоги;
21 июня – День кинологических подразделений МВД России (День кинолога);
21 июня – Всемирный день гидрографии;
21 июня – День летнего солнцестояния;
21 июня – день рождения Михаила Гильдебранта, мэра Тулунского района;
22 июня – Начало Великой Отечественной войны в 1941 году. День памяти и скорби (установлен указом президента РФ от 8 июня 1996 года);
22 июня – в этот день в 1633 году Галилео Галилей отрекся от своего учения о гелиоцентрической системе мира;
22 июня – день рождения Валерия Тюменцева, мэра Чунского района;
22 июня – день рождения Евгения Бакурова, депутата ЗС Иркутской области;
23 июня – Международный Олимпийский день;
23 июня – День балалайки – международный праздник музыкантов-народников;
23 июня – Международный день вдов;
23 июня – Иванов день;
23 июня – День государственной службы ООН;
23 июня – День рождения печатной машинки (в этот день в 1868 году была запатентована первая пишущая машинка.
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