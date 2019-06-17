Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников

Иркутская область, 17.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Дни рождения и даты», представленным на сайте i38.ru. Сервис призван напоминать не только о национальных общегосударственных, религиозных и профессиональных праздниках, но и о днях рождения известных в Иркутской области персон – политиков, депутатов, чиновников областной и муниципальных администраций, почетных граждан, известных ученых и деятелей культуры, руководителей силовых структур. Список VIP-участников календаря будет расширяться 17 июня – Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой; 17 июня – Всемирный день мотоциклиста; 17 июня – День Святого Духа (правосл.); 18 июня – День устойчивой гастрономии (этот праздник был провозглашен 21 декабря 2016 года Генеральной Ассамблеей ООН, в 2017 году его отметили впервые); 18 июня – День службы военных сообщений Вооруженных Сил России; 18 июня – День рождения детской коляски (в этот день в 1889 году британец Уильям Ричардсон запатентовал новую модель коляски, в которой ребенок мог сидеть как лицом к возившему коляску, так и спиной к нему); 19 июня – Всемирный день детского футбола; 19 июня – Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта; 19 июня – День эмансипации (День свободы) в США (в этот день в 1862 году президент Авраам Линкольн принял закон об отмене рабства на всей территории США); 19 июня – в этот день в 2002 году путешественник Стив Фоссетт начал первое в мире одиночное беспосадочное кругосветное путешествие на воздушном шаре (оно завершилось 3 июля того же года); 19 июня – день рождения Клавдия Заграйского, Почетного гражданина Иркутской области, на момент награждения 20 июня – Всемирный день беженцев (отмечается с 2001 года, утвержден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 4 декабря 2000 года в связи с 50-летием принятия в 1951 году Конвенции о статусе беженцев); 20 июня – Всемирный день защиты слонов в зоопарках; 20 июня – День специалиста минно-торпедной службы ВМФ России; 20 июня – Праздник Тела и Крови Христовых у западных христиан; 20 июня – день рождения Михаила Кузьмина, награжденного знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью», почетного гражданина Иркутска; 21 июня – Международный день скейтбординга; 21 июня – Международный день йоги; 21 июня – День кинологических подразделений МВД России (День кинолога); 21 июня – Всемирный день гидрографии; 21 июня – День летнего солнцестояния; 21 июня – день рождения Михаила Гильдебранта, мэра Тулунского района; 22 июня – Начало Великой Отечественной войны в 1941 году. День памяти и скорби (установлен указом президента РФ от 8 июня 1996 года); 22 июня – в этот день в 1633 году Галилео Галилей отрекся от своего учения о гелиоцентрической системе мира; 22 июня – день рождения Валерия Тюменцева, мэра Чунского района; 22 июня – день рождения Евгения Бакурова, депутата ЗС Иркутской области; 23 июня – Международный Олимпийский день; 23 июня – День балалайки – международный праздник музыкантов-народников; 23 июня – Международный день вдов; 23 июня – Иванов день; 23 июня – День государственной службы ООН; 23 июня – День рождения печатной машинки (в этот день в 1868 году была запатентована первая пишущая машинка. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: валерий тюменцев

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