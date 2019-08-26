Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников

Иркутская область, 26.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Дни рождения и даты», представленным на сайте i38.ru. Сервис призван напоминать не только о национальных общегосударственных, религиозных и профессиональных праздниках, но и о днях рождения известных в Иркутской области персон – политиков, депутатов, чиновников областной и муниципальных администраций, почетных граждан, известных ученых и деятелей культуры, руководителей силовых структур. Список VIP-участников календаря будет расширяться. 26 августа – День равенства женщин в США; 27 августа – День российского кино; 27 августа – день рождения Юрия Шавенкова, награжденного знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью», на момент награждения мэр Черемховского района, председатель Агропромышленного союза региона; 28 августа – Успение Богородицы (правосл.); 29 августа – Международный день действий против ядерных испытаний; 29 августа – Перенесение Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа, или Спас Нерукотворный (правосл.); 29 августа – День рождения мотоцикла (в этот день в 1885 году немецкий изобретатель Готлиб Даймлер запатентовал первый мотоцикл); 30 августа – Международный день жертв насильственных исчезновений; 31 августа – День блога (идея праздновать День блога (Blog Day) 31 августа появилась в 2005 году, когда активные пользователи LiveJournal усмотрели в слове blog цифры 3108); 31 августа – Международная ночь летучих мышей; 31 августа – Православный день ветеринара; 31 августа – День дальнобойщика; 31 августа – Новый год по Хиджре (мусульм.); 1 сентября – День знаний; 1 сентября – День нефтяника; 1 сентября – День озера Байкал; 1 сентября – начало Второй мировой войны (1 сентября 1939 года произошла Глейвицкая провокация, послужившая поводом к нападению Германии на Польшу); 1 сентября – в этот день во Франции состоялась премьера первого в мире научно-фантастического фильма «Путешествие на Луну» (1902 год); 1 сентября – в этот день в 1910 году открылась первая русская фабрика граммофонных пластинок – Апрелевский завод грампластинок; 1 сентября – день рождения Анны Коняевой, награжденной знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью». Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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