Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников

Иркутская область, 27.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Дни рождения и даты», представленным на сайте i38.ru. Сервис призван напоминать не только о национальных общегосударственных, религиозных и профессиональных праздниках, но и о днях рождения известных в Иркутской области персон – политиков, депутатов, чиновников областной и муниципальных администраций, почетных граждан, известных ученых и деятелей культуры, руководителей силовых структур. Список VIP-участников календаря будет расширяться. 2 сентября – День воинской славы – День окончания Второй мировой войны (1945 год); 2 сентября – День российской гвардии; 2 сентября – День патрульно-постовой службы полиции МВД России; 3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом; 3 сентября – День рождения бюстгальтера (первый патент на изобретение бюстгальтера под названием Caresse Crosby был выдан 3 сентября 1914 года американке Мэри Фелпс Якоб); 3 сентября – день рождения Владимира Смирнова, награжденного знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью»; 3 сентября – день рождения Сергея Каракича, награжденного знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью»; 4 сентября – День специалиста по ядерному обеспечению России; 4 сентября – День рождения пленочной фотокамеры (в этот день в 1888 году Джордж Истман получил патент на фотокамеру, заправляемую фотопленкой, и зарегистрировал торговый знак «Кодак»); 5 сентября – Международный день благотворительности; 5 сентября – в этот день в 1698 году Петр Первый установил налог на бороды, чтобы привить своим подданным моду, принятую в других европейских странах; 6 сентября – день рождения Льва Платонова, награжденного знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью»; 7 сентября – Всемирный день уничтожения военной игрушки; 7 сентября – в этот день в 1923 году была создана международная организация уголовной полиции – Интерпол; 7 сентября – день рождения Степана Франтенко, депутата ЗС Иркутской области; 8 сентября – День памяти жертв фашизма; 8 сентября – День бородинского сражения; 8 сентября – День памяти жертв блокады Ленинграда; 8 сентября – День танкиста; 8 сентября – Всемирный день журавля; 8 сентября – День финансиста; 8 сентября – Международный день грамотности; 8 сентября – Международный день солидарности журналистов; 8 сентября – Рождество Богоматери (катол.); 8 сентября – Единый день голосования в России; 8 сентября – день рождения Андрея Крючкова, министра природных ресурсов и экологии Иркутской области; 8 сентября – день рождения Виктора Боровского, бывшего гендиректора «Иркутскэнерго», почетного гражданина Иркутской области. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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