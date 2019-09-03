|Общество
|02.09.2019
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Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников
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Иркутская область, 27.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Дни рождения и даты», представленным на сайте i38.ru.
Сервис призван напоминать не только о национальных общегосударственных, религиозных и профессиональных праздниках, но и о днях рождения известных в Иркутской области персон – политиков, депутатов, чиновников областной и муниципальных администраций, почетных граждан, известных ученых и деятелей культуры, руководителей силовых структур. Список VIP-участников календаря будет расширяться.
2 сентября – День воинской славы – День окончания Второй мировой войны (1945 год);
2 сентября – День российской гвардии;
2 сентября – День патрульно-постовой службы полиции МВД России;
3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом;
3 сентября – День рождения бюстгальтера (первый патент на изобретение бюстгальтера под названием Caresse Crosby был выдан 3 сентября 1914 года американке Мэри Фелпс Якоб);
3 сентября – день рождения Владимира Смирнова, награжденного знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью»;
3 сентября – день рождения Сергея Каракича, награжденного знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью»;
4 сентября – День специалиста по ядерному обеспечению России;
4 сентября – День рождения пленочной фотокамеры (в этот день в 1888 году Джордж Истман получил патент на фотокамеру, заправляемую фотопленкой, и зарегистрировал торговый знак «Кодак»);
5 сентября – Международный день благотворительности;
5 сентября – в этот день в 1698 году Петр Первый установил налог на бороды, чтобы привить своим подданным моду, принятую в других европейских странах;
6 сентября – день рождения Льва Платонова, награжденного знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью»;
7 сентября – Всемирный день уничтожения военной игрушки;
7 сентября – в этот день в 1923 году была создана международная организация уголовной полиции – Интерпол;
7 сентября – день рождения Степана Франтенко, депутата ЗС Иркутской области;
8 сентября – День памяти жертв фашизма;
8 сентября – День бородинского сражения;
8 сентября – День памяти жертв блокады Ленинграда;
8 сентября – День танкиста;
8 сентября – Всемирный день журавля;
8 сентября – День финансиста;
8 сентября – Международный день грамотности;
8 сентября – Международный день солидарности журналистов;
8 сентября – Рождество Богоматери (катол.);
8 сентября – Единый день голосования в России;
8 сентября – день рождения Андрея Крючкова, министра природных ресурсов и экологии Иркутской области;
8 сентября – день рождения Виктора Боровского, бывшего гендиректора «Иркутскэнерго», почетного гражданина Иркутской области.