Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников

Иркутская область, 17.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Дни рождения и даты», представленным на сайте i38.ru. Сервис призван напоминать не только о национальных общегосударственных, религиозных и профессиональных праздниках, но и о днях рождения известных в Иркутской области персон – политиков, депутатов, чиновников областной и муниципальных администраций, почетных граждан, известных ученых и деятелей культуры, руководителей силовых структур. Список VIP-участников календаря будет расширяться. 16 сентября – Международный день охраны озонового слоя; 16 сентября – День рождения Джульетты (героиня трагедии У.Шекспира «Ромео и Джульетта», праздник отмечается в итальянском городе Верона); 16 сентября – День работников леса; 16 сентября – день рождения Натальи Красновой, руководителя службы по надзору и контролю в сфере образования Иркутской области; 16 сентября – день рождения Юрия Ширяева, гендиректора ЗАО «Иркутские семена», Почетного гражданина Иркутской области; 17 сентября – День основания ордена иезуитов (его история началась в 1534 году, в 1540 году орден был официально утвержден папой Павлом Третьим); 17 сентября – день рождения Геннадия Нестеровича, депутата Законодательного собрания Иркутской области второго созыва, награжденного знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью»; 17 сентября – юбилей Гелия Жеребцова, академика, советника РАН, награжденного знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью»; 18 сентября – Всемирный день мониторинга воды; 18 сентября – день рождения Андрея Лугового, депутата ГД РФ от ЛДПР; 18 сентября – день рождения Анатолия Табинаева, мэра Баяндаевского района; 19 сентября – День оружейника в России; 19 сентября – День HR-менеджера в России (HR – от английского human resources, специалист по управлению персоналом, «кадровик»); 19 сентября – Йом Киппур (Йом Кипур) – десятый день еврейского нового года, день искупления грехов и Высшего суда, единственный день в году, когда Тора предписывает человеку не заниматься ничем, кроме анализа своих поступков и помыслов (иуд.); 19 сентября – День рождения «смайлика» (19 сентября 1982 года профессор Университета Карнеги-Меллона Скотт Фалман впервые предложил использовать три символа, идущие подряд – двоеточие, дефис и закрывающую скобку, для обозначения «улыбающегося лица» в тексте, который набирается на компьютере); 19 сентября – в этот день в 1888 году в Бельгии прошел первый в истории конкурс красоты; 20 сентября – День рекрутера в России; 20 сентября – день рождения Михаила Щапова, депутата ГД РФ от КПРФ; 20 сентября – День рождения Елены Спириной, директора казенного учреждения «Аппарат общественной палаты Иркутской области»; 21 сентября – Международный день мира; 21 сентября – Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера; 21 сентября – День секретаря в России; 21 сентября – Всемирный день русского единения; 21 сентября – День победы в Куликовской битве; 21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы (правосл.); 22 сентября – День осеннего равноденствия; 22 сентября – Всемирный день без автомобиля; 22 сентября – Всемирный день защиты слонов; 22 сентября – День американских деловых женщин (День бизнес-вумен). Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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