|Общество
|17.09.2019
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Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников
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Иркутская область, 17.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Дни рождения и даты», представленным на сайте i38.ru.
Сервис призван напоминать не только о национальных общегосударственных, религиозных и профессиональных праздниках, но и о днях рождения известных в Иркутской области персон – политиков, депутатов, чиновников областной и муниципальных администраций, почетных граждан, известных ученых и деятелей культуры, руководителей силовых структур. Список VIP-участников календаря будет расширяться.
16 сентября – Международный день охраны озонового слоя;
16 сентября – День рождения Джульетты (героиня трагедии У.Шекспира «Ромео и Джульетта», праздник отмечается в итальянском городе Верона);
16 сентября – День работников леса;
16 сентября – день рождения Натальи Красновой, руководителя службы по надзору и контролю в сфере образования Иркутской области;
16 сентября – день рождения Юрия Ширяева, гендиректора ЗАО «Иркутские семена», Почетного гражданина Иркутской области;
17 сентября – День основания ордена иезуитов (его история началась в 1534 году, в 1540 году орден был официально утвержден папой Павлом Третьим);
17 сентября – день рождения Геннадия Нестеровича, депутата Законодательного собрания Иркутской области второго созыва, награжденного знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью»;
17 сентября – юбилей Гелия Жеребцова, академика, советника РАН, награжденного знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью»;
18 сентября – Всемирный день мониторинга воды;
18 сентября – день рождения Андрея Лугового, депутата ГД РФ от ЛДПР;
18 сентября – день рождения Анатолия Табинаева, мэра Баяндаевского района;
19 сентября – День оружейника в России;
19 сентября – День HR-менеджера в России (HR – от английского human resources, специалист по управлению персоналом, «кадровик»);
19 сентября – Йом Киппур (Йом Кипур) – десятый день еврейского нового года, день искупления грехов и Высшего суда, единственный день в году, когда Тора предписывает человеку не заниматься ничем, кроме анализа своих поступков и помыслов (иуд.);
19 сентября – День рождения «смайлика» (19 сентября 1982 года профессор Университета Карнеги-Меллона Скотт Фалман впервые предложил использовать три символа, идущие подряд – двоеточие, дефис и закрывающую скобку, для обозначения «улыбающегося лица» в тексте, который набирается на компьютере);
19 сентября – в этот день в 1888 году в Бельгии прошел первый в истории конкурс красоты;
20 сентября – День рекрутера в России;
20 сентября – день рождения Михаила Щапова, депутата ГД РФ от КПРФ;
20 сентября – День рождения Елены Спириной, директора казенного учреждения «Аппарат общественной палаты Иркутской области»;
21 сентября – Международный день мира;
21 сентября – Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера;
21 сентября – День секретаря в России;
21 сентября – Всемирный день русского единения;
21 сентября – День победы в Куликовской битве;
21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы (правосл.);
22 сентября – День осеннего равноденствия;
22 сентября – Всемирный день без автомобиля;
22 сентября – Всемирный день защиты слонов;
22 сентября – День американских деловых женщин (День бизнес-вумен).
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