|Общество
|25.11.2019
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Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников
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Иркутская область, 25.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Дни рождения и даты», представленным на сайте i38.ru.
Сервис призван напоминать не только о национальных общегосударственных, религиозных и профессиональных праздниках, но и о днях рождения известных в Иркутской области персон – политиков, депутатов, чиновников областной и муниципальных администраций, почетных граждан, известных ученых и деятелей культуры, руководителей силовых структур. Список VIP-участников календаря будет расширяться.
25 ноября – Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин;
25 ноября – День российского военного миротворца;
25 ноября – День изобретения динамита (25 ноября 1867 года Альфред Нобель получил патент, подтверждающий авторство и права на его производство);
25 ноября – день рождения Тимура Сагдеева, депутата ЗС Иркутской области;
25 ноября – день рождения Людмилы Любимовой, награжденной знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью»;
26 ноября – Всемирный день информации;
26 ноября – Международный день сапожника;
26 ноября – День рождения телепередачи «Спокойной ночи, малыши!» (начала выходить с 1963 года);
27 ноября – День морской пехоты;
27 ноября – День оценщика в России;
27 ноября – день рождения Ямадэ Тамоцу, почетного гражданина Иркутска;
28 ноября – Всемирный день сострадания;
28 ноября – День благодарения в США;
28 ноября – начало Рождественского поста у восточных христиан;
29 ноября – Черная пятница (день огромных скидок и распродаж в магазинах);
29 ноября – Всемирный день отказа от покупок;
29 ноября – Международный день солидарности с палестинским народом;
29 ноября – День буквы Ё (29 ноября 1783 года на заседании Академии Российской словесности ее директор Екатерина Дашкова предложила заменить в «Словаре Академии Российской» обозначение звука «io» одной новой буквой – «ё»);
29 ноября – День создания Всероссийского общества охраны природы (ВООП);
29 ноября – день рождения Алексея Антонова, награжденного знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью»;
30 ноября – Всемирный день домашних животных;
30 ноября – Международный день защиты информации;
30 ноября – День памяти всех жертв применения химического оружия;
30 ноября – Двуглавый орел вновь утвержден гербом России (1993);
30 ноября – день рождения Ирины Синцовой, председателя комитета по социально-культурному законодательству Законодательного собрания Иркутской области;
30 ноября – день рождения Николая Измайлова, награжденного знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью»;
1 декабря – День невролога;
1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом;
1 декабря – День сетевика в России;
1 декабря – День воинской славы России – День победы русской эскадры над турками у мыса Синоп (1853 год);
1 декабря – Всероссийский день хоккея;
1 декабря – Первое воскресенье Адвента (катол.);
1 декабря – день рождения Антона Шлойдо, почетного гражданина Иркутска, награжденного знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью»;
1 декабря – день рождения Владимира Дементьева, награжденного знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью».