Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников

Иркутская область, 2.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Дни рождения и даты», представленным на сайте i38.ru. Сервис призван напоминать не только о национальных общегосударственных, религиозных и профессиональных праздниках, но и о днях рождения известных в Иркутской области персон – политиков, депутатов, чиновников областной и муниципальных администраций, почетных граждан, известных ученых и деятелей культуры, руководителей силовых структур. Список VIP-участников календаря будет расширяться. 2 декабря – Киберпонедельник (день онлайн-распродаж, наступает после Черной пятницы); 2 декабря – День банковского работника; 2 декабря – Международный день борьбы за отмену рабства; 2 декабря – День 2D-художников; 3 декабря – День юриста; 3 декабря – Международный день борьбы с пестицидами; 3 декабря – Всемирный день компьютерной графики; 3 декабря – День Неизвестного Солдата в России; 3 декабря – Международный день инвалидов; 3 декабря – День рождения СМС-ки (3 декабря 1992 года состоялась первая в мире передача СМС-сообщения); 3 декабря – день рождения Ларисы Павловой, председателя думы Братска; 4 декабря – День информатики; 4 декабря – День заказов подарков и написания писем Деду Морозу; 4 декабря – праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы (правосл.); 4 декабря – День святой Варвары (катол.); 4 декабря – день рождения Андрея Щуко, директора Иркутского филиала МНТК «Микрохирургия глаза», почетного гражданина Иркутской области, награжденного знаком «За заслуги перед Иркутской областью»; 5 декабря – Всемирный день почв; 5 декабря – Международный день добровольцев; 5 декабря – День ниндзя; 5 декабря – день начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой; 6 декабря – День образования подразделений по контролю за оборотом наркотиков системы МВД России; 6 декабря – День памяти великого князя Александра Невского (правосл.); 6 декабря – День святого Николая (катол.) 6 декабря – день рождения Людмилы Раевской, заслуженного педагога, награжденной знаком «За заслуги перед Иркутской областью»; 7 декабря – Международный день гражданской авиации; 7 декабря – День инженерно-авиационной службы ВКС России; 7 декабря – Национальный день памяти в США (годовщина нападения на Перл-Харбор); 7 декабря – День собутыльника (неофиц.); 8 декабря – Международный день художника; 8 декабря – День образования российского казначейства; 8 декабря – Торжество непорочного зачатия Девы Марии (катол.); 8 декабря – Второе воскресенье Адвента (катол.); 8 декабря – Бхагавад Гита Джаянти – День явления Бхагавад Гиты (инд.); 8 декабря – день распада СССР (8 декабря 1991 года в Беловежской пуще подписано соглашение о распаде СССР и создании СНГ). Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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дни рождения и даты

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