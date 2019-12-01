|Общество
|02.12.2019
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Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников
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Иркутская область, 2.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Дни рождения и даты», представленным на сайте i38.ru.
Сервис призван напоминать не только о национальных общегосударственных, религиозных и профессиональных праздниках, но и о днях рождения известных в Иркутской области персон – политиков, депутатов, чиновников областной и муниципальных администраций, почетных граждан, известных ученых и деятелей культуры, руководителей силовых структур. Список VIP-участников календаря будет расширяться.
2 декабря – Киберпонедельник (день онлайн-распродаж, наступает после Черной пятницы);
2 декабря – День банковского работника;
2 декабря – Международный день борьбы за отмену рабства;
2 декабря – День 2D-художников;
3 декабря – День юриста;
3 декабря – Международный день борьбы с пестицидами;
3 декабря – Всемирный день компьютерной графики;
3 декабря – День Неизвестного Солдата в России;
3 декабря – Международный день инвалидов;
3 декабря – День рождения СМС-ки (3 декабря 1992 года состоялась первая в мире передача СМС-сообщения);
3 декабря – день рождения Ларисы Павловой, председателя думы Братска;
4 декабря – День информатики;
4 декабря – День заказов подарков и написания писем Деду Морозу;
4 декабря – праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы (правосл.);
4 декабря – День святой Варвары (катол.);
4 декабря – день рождения Андрея Щуко, директора Иркутского филиала МНТК «Микрохирургия глаза», почетного гражданина Иркутской области, награжденного знаком «За заслуги перед Иркутской областью»;
5 декабря – Всемирный день почв;
5 декабря – Международный день добровольцев;
5 декабря – День ниндзя;
5 декабря – день начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой;
6 декабря – День образования подразделений по контролю за оборотом наркотиков системы МВД России;
6 декабря – День памяти великого князя Александра Невского (правосл.);
6 декабря – День святого Николая (катол.)
6 декабря – день рождения Людмилы Раевской, заслуженного педагога, награжденной знаком «За заслуги перед Иркутской областью»;
7 декабря – Международный день гражданской авиации;
7 декабря – День инженерно-авиационной службы ВКС России;
7 декабря – Национальный день памяти в США (годовщина нападения на Перл-Харбор);
7 декабря – День собутыльника (неофиц.);
8 декабря – Международный день художника;
8 декабря – День образования российского казначейства;
8 декабря – Торжество непорочного зачатия Девы Марии (катол.);
8 декабря – Второе воскресенье Адвента (катол.);
8 декабря – Бхагавад Гита Джаянти – День явления Бхагавад Гиты (инд.);
8 декабря – день распада СССР (8 декабря 1991 года в Беловежской пуще подписано соглашение о распаде СССР и создании СНГ).