Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников

Иркутская область, 9.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Дни рождения и даты», представленным на сайте i38.ru. Сервис призван напоминать не только о национальных общегосударственных, религиозных и профессиональных праздниках, но и о днях рождения известных в Иркутской области персон – политиков, депутатов, чиновников областной и муниципальных администраций, почетных граждан, известных ученых и деятелей культуры, руководителей силовых структур. Список VIP-участников календаря будет расширяться. 9 декабря – День Героев Отечества в России; 9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией; 9 декабря – Международный день памяти жертв преступления геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления; 9 декабря – День ведомственной охраны железнодорожного транспорта России; 9 декабря – День рождения компьютерной мыши (9 декабря 1968 года американский изобретатель Дуглас Энгельбарт из Стэнфордского исследовательского института на конференции по вычислительной технике в Сан-Франциско продемонстрировал в работе первую в мире компьютерную мышь); 10 декабря – Всемирный день футбола; 10 декабря – День прав человека; 10 декабря – Нобелевский день (церемония вручения Нобелевской премии проводится ежегодно 10 декабря с 1901 года); 10 декабря – День создания службы связи МВД России; 10 декабря – Международный день прав животных; 10 декабря – день рождения Александра Вепрева, депутата ЗС Иркутской области; 11 декабря – Международный день гор; 11 декабря – Международный день танго; 11 декабря – День памяти крымчаков и евреев Крыма – жертв нацизма; 12 декабря – День Конституции РФ; 12 декабря – Международный день нейтралитета; 12 декабря – Международный день всеобщего охвата услугами здравоохранения; 12 декабря – день основания Братска (ряд рабочих поселков на этой территории был преобразован в город в 1955 году); 12 декабря – день рождения Сергея Овчинникова, руководителя архивного агентства Иркутской области; 14 декабря – День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС; 14 декабря – Международный день обезьян; 15 декабря – Международный день чая; 15 декабря – День образования Радиотехнических войск ВКС России; 15 декабря – День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей; 15 декабря – третье воскресенье Адвента (катол.); 15 декабря – день рождения Владимира Килина, настоятеля храма Святой Троицы в Ангарске; 15 декабря – день рождения Валентины Замориной, награжденной знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью», экс-руководителя УФАС по Иркутской области. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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