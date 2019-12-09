|Общество
|09.12.2019
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Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников
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Иркутская область, 9.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Дни рождения и даты», представленным на сайте i38.ru.
Сервис призван напоминать не только о национальных общегосударственных, религиозных и профессиональных праздниках, но и о днях рождения известных в Иркутской области персон – политиков, депутатов, чиновников областной и муниципальных администраций, почетных граждан, известных ученых и деятелей культуры, руководителей силовых структур. Список VIP-участников календаря будет расширяться.
9 декабря – День Героев Отечества в России;
9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией;
9 декабря – Международный день памяти жертв преступления геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления;
9 декабря – День ведомственной охраны железнодорожного транспорта России;
9 декабря – День рождения компьютерной мыши (9 декабря 1968 года американский изобретатель Дуглас Энгельбарт из Стэнфордского исследовательского института на конференции по вычислительной технике в Сан-Франциско продемонстрировал в работе первую в мире компьютерную мышь);
10 декабря – Всемирный день футбола;
10 декабря – День прав человека;
10 декабря – Нобелевский день (церемония вручения Нобелевской премии проводится ежегодно 10 декабря с 1901 года);
10 декабря – День создания службы связи МВД России;
10 декабря – Международный день прав животных;
10 декабря – день рождения Александра Вепрева, депутата ЗС Иркутской области;
11 декабря – Международный день гор;
11 декабря – Международный день танго;
11 декабря – День памяти крымчаков и евреев Крыма – жертв нацизма;
12 декабря – День Конституции РФ;
12 декабря – Международный день нейтралитета;
12 декабря – Международный день всеобщего охвата услугами здравоохранения;
12 декабря – день основания Братска (ряд рабочих поселков на этой территории был преобразован в город в 1955 году);
12 декабря – день рождения Сергея Овчинникова, руководителя архивного агентства Иркутской области;
14 декабря – День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС;
14 декабря – Международный день обезьян;
15 декабря – Международный день чая;
15 декабря – День образования Радиотехнических войск ВКС России;
15 декабря – День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей;
15 декабря – третье воскресенье Адвента (катол.);
15 декабря – день рождения Владимира Килина, настоятеля храма Святой Троицы в Ангарске;
15 декабря – день рождения Валентины Замориной, награжденной знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью», экс-руководителя УФАС по Иркутской области.