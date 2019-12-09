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Общество
09.12.2019

Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников

Иркутская область, 9.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Дни рождения и даты», представленным на сайте i38.ru.

Сервис призван напоминать не только о национальных общегосударственных, религиозных и профессиональных праздниках, но и о днях рождения известных в Иркутской области персон – политиков, депутатов, чиновников областной и муниципальных администраций, почетных граждан, известных ученых и деятелей культуры, руководителей силовых структур. Список VIP-участников календаря будет расширяться.

9 декабря – День Героев Отечества в России;

9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией;

9 декабря – Международный день памяти жертв преступления геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления;

9 декабря – День ведомственной охраны железнодорожного транспорта России;

9 декабря – День рождения компьютерной мыши (9 декабря 1968 года американский изобретатель Дуглас Энгельбарт из Стэнфордского исследовательского института на конференции по вычислительной технике в Сан-Франциско продемонстрировал в работе первую в мире компьютерную мышь);

10 декабря – Всемирный день футбола;

10 декабря – День прав человека;

10 декабря – Нобелевский день (церемония вручения Нобелевской премии проводится ежегодно 10 декабря с 1901 года);

10 декабря – День создания службы связи МВД России;

10 декабря – Международный день прав животных;

10 декабря – день рождения Александра Вепрева, депутата ЗС Иркутской области;

11 декабря – Международный день гор;

11 декабря – Международный день танго;

11 декабря – День памяти крымчаков и евреев Крыма – жертв нацизма;

12 декабря – День Конституции РФ;

12 декабря – Международный день нейтралитета;

12 декабря – Международный день всеобщего охвата услугами здравоохранения;

12 декабря – день основания Братска (ряд рабочих поселков на этой территории был преобразован в город в 1955 году);

12 декабря – день рождения Сергея Овчинникова, руководителя архивного агентства Иркутской области;

14 декабря – День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС;

14 декабря – Международный день обезьян;

15 декабря – Международный день чая;

15 декабря – День образования Радиотехнических войск ВКС России;

15 декабря – День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей;

15 декабря – третье воскресенье Адвента (катол.);

15 декабря – день рождения Владимира Килина, настоятеля храма Святой Троицы в Ангарске;

15 декабря – день рождения Валентины Замориной, награжденной знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью», экс-руководителя УФАС по Иркутской области.

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Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников09.12.2019
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2019-12-09-07-16-53
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2019-12-07-03-04-17
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2019-12-06-09-35-11
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Новости финансовой сферы06.12.2019
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Во Втором Иркутске почтят память погибших во время авиакатастрофы самолёта «Руслан»06.12.2019
2019-12-06-04-06-51
Иркутск, 6.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Во Втором Иркутске 6 декабря проведут акцию памяти в годовщину падения самолёта АН-124 «Руслан». Авиакатастрофа произошла 6 декабря 1997 года.
«Ростелеком» предлагает жителям Иркутской области разнообразить новогодние ТВ-каникулы06.12.2019
Иркутская область, 6.12.19 (ИА «Телеинформ»), - «Ростелеком» в Иркутской области 1 декабря запускает акцию «Для праздников». До 31 января 2020 года абоненты могут подключить новую ТВ-подписку, в которую входят подписки More.TV, Amediateka Home of HBO, «Детский клуб», «Волшебный мир Disney», всего более 2300 отечественных и зарубежных кинофильмов, сериалов и мультфильмов для детей.
Главное бюро МСЭ Приангарья проводит 6 декабря День открытых дверей06.12.2019
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Почему студенты не учатся самостоятельно, снижается посещаемость и успеваемость?05.12.2019
2019-12-05-16-02-19
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Интернет, 5.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Практически каждая компания сейчас имеет свой сайт, букмекеры – не исключение. Но существуют и площадки, на сайтах которых дан рейтинг букмекеров, краткий обзор возможностей, размещена лаконичная информация об официальных ресурсах, рассказано о росписи и линии, мобильных версиях и многом другом. Иногда размещаются даже характеристики букмекеров. Среди них – коэффициенты, круглосуточная служба поддержки, быстрые выплаты и время присутствия на рынке.
«В синем море, в белой пене…», или где иркутяне предпочитают отмечать Новый год05.12.2019
2019-12-05-09-59-24
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2019-12-05-08-53-14
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«Когда проживает собака не в будке» – иркутские эксперты о законе об ответственном отношении к животным05.12.2019
2019-12-05-05-20-38
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Новости сферы азарта: В Испании растёт популярность гемблинга, в Британии зафиксировали снижение доходов от казино, бонусные программы от NivaBet казино04.12.2019
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Для иркутян снова объявляют акцию по сбору пакетов на переработку05.12.2019
2019-12-04-11-02-45
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2019-12-04-10-07-31
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Второй фестиваль добровольческих экопроектов «Полевка» проведут в Иркутске 8 декабря04.12.2019
Иркутск, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В иркутском кинотеатре «Художественный» 8 декабря проведут второй фестиваль добровольческих экологических проектов «Полевка». Туда можно будет прийти и сдать сложное вторсырье, которое пока нигде в городе не принимают, сообщила на пресс-конференции 4 декабря директор благотворительного фонда «Подари планете жизнь» Наталья Еремеева.
Иркутская «Молчановка» станет первой модельной территорией в регионе по программе «Экокультура»04.12.2019
Иркутск, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Первая модельная территория по программе «Экокультура» откроется 13 декабря в иркутской областной библиотеке имени Молчанова-Сибирского. Об этом на пресс-конференции 4 декабря рассказала директор благотворительного фонда «Подари планете жизнь» Наталья Еремеева.
Знак экологической культуры начнут присуждать организациям Приангарья с 2019 года04.12.2019
Иркутск, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Знаки экологической культуры начнут вручать организациям Иркутской области с 2019 года. Получить соответствующий диплом может любая организация, участвующая в конкурсе по введению принципа экологичности в производственные, учебные и иные процессы.
В Иркутской области планируют проводить трансплантацию сердца04.12.2019
Иркутская область, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области в 2020 году врачи начнут операции по пересадке сердца. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
Медицинский поезд «Академик Федор Углов» в декабре 2019 года посетит девять станций04.12.2019
2019-12-03-10-03-15
Иркутская область, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Передвижной консультативно-диагностический центр «Академик Федор Углов» с 6 по 14 декабря осуществит очередную рабочую поездку. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.
Бьёт – не значит любит: иркутские эксперты оценили необходимость законопроекта о семейно-бытовом насилии03.12.2019
2019-12-03-09-45-11
Иркутская область, 3.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Госдуму РФ в декабре готовятся внести законопроект о семейно-бытовом насилии. Документ призван защитить жертв домашних тиранов – в том числе, в гражданских браках. Инициативу Телеинформу прокомментировали иркутские эксперты.
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Иркутск, 3.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Общественная палата Иркутска направит президенту Российской Федерации Владимиру Путину и в правительство Российской Федерации, а также в прокуратуру, ФАС и Законодательное собрание Иркутской области обращение с просьбой сохранить ипподром.
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