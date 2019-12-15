|Общество
|16.12.2019
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Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников
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Иркутская область, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Дни рождения и даты», представленным на сайте i38.ru.
Сервис призван напоминать не только о национальных общегосударственных, религиозных и профессиональных праздниках, но и о днях рождения известных в Иркутской области персон – политиков, депутатов, чиновников областной и муниципальных администраций, почетных граждан, известных ученых и деятелей культуры, руководителей силовых структур. Список VIP-участников календаря будет расширяться.
16 декабря – день рождения Виталия Перетолчина, депутата ЗС Иркутской области;
17 декабря – День ракетных войск стратегического назначения Вооруженных Сил России;
17 декабря – День сотрудников государственной фельдъегерской службы России;
17 декабря – Международный день защиты секс-работников от насилия и жестокости;
17 декабря – день рождения Анатолия Исайкина, гендиректора ОАО «Рособоронэкспорт», награжденного знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью»;
17 декабря – день рождения доктора биологических наук Варвары Дороговой, награжденной знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью»;
17 декабря – день рождения Александра Белова, депутата ЗС Иркутской области;
17 декабря – день рождения Сергея Сокола, председателя ЗС Иркутской области;
18 декабря – Международный день мигранта;
18 декабря – День подразделений собственной безопасности органов внутренних дел РФ;
18 декабря – День работников органов ЗАГСа в России;
18 декабря – День арабского языка;
18 декабря – в этот день в 1865 году в США отменили рабство;
18 декабря – день рождения Виктора Плюснина, директора Института географии СО РАН;
18 декабря – день рождения Бориса Волынова, дважды Героя Советского Союза, иркутского лётчика-космонавта СССР;
19 декабря – День военной контрразведки в России;
19 декабря – День снабженца в России;
19 декабря – Международный день помощи бедным;
19 декабря – День святителя Николая Чудотворца (правосл.);
19 декабря – День рождения линолеума (19 декабря 1863 года англичанин Фредерик Уолтон получил патент на улучшенную технологию производства линоксина и напольного покрытия на его основе);
19 декабря – в этот день в 1699 году вышел указ Петра Первого о переносе празднования Нового года с 1 сентября на 1 января;
20 декабря – День работника органов безопасности РФ (День чекиста);
20 декабря – Международный день солидарности людей;
20 декабря – день рождения Любови Колесниковой, директора Научного центра проблем здоровья семьи и репродукции человека СО РАМН, награжденной знаком «За заслуги перед Иркутской областью»;
20 декабря – день рождения Тамары Баймашевой, почетного гражданина Иркутска;
20 декабря – день рождения Эдуарда Ларионова, гендиректора ООО «ТМ Байкал», награжденного «За заслуги перед Иркутской областью»;
21 декабря – День зимнего солнцестояния;
21 декабря – День риэлтора;
21 декабря – Йоль – праздник самой длинной ночи в году (языч.);
21 декабря – Зул – калмыцкий Новый Год (будд.);
21 декабря – в этот день в 1891 году состоялся первый в истории баскетбольный матч (игра была придумана учителем физкультуры Джеймсом Нейсмитом);
21 декабря – День рождения кроссворда (Считается, что первый кроссворд, соответствующий современным представлениям об этом виде головоломки, был опубликован в воскресном номере американской газеты «New York World» 21 декабря 1913 года);
21 декабря – день рождения Валентины Шиверской, педагога, почетного гражданина Иркутска;
22 декабря – Международный день бардовской песни;
22 декабря – День энергетика;
22 декабря – День образования Пенсионного фонда России;
22 декабря – Четвертое воскресенье Адвента (катол.);
22 декабря – Праздник пророка Заратуштры (зороастр.).