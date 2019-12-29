Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников

Иркутская область, 30.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Дни рождения и даты», представленным на сайте i38.ru.

Сервис призван напоминать не только о национальных общегосударственных, религиозных и профессиональных праздниках, но и о днях рождения известных в Иркутской области персон – политиков, депутатов, чиновников областной и муниципальных администраций, почетных граждан, известных ученых и деятелей культуры, руководителей силовых структур. Список VIP-участников календаря будет расширяться.

30 декабря – в этот день в 1922 году был образован Союз Советских Социалистических Республик;

31 декабря – Двенадцатая ночь – окончание Йоля (языч.);

31 декабря – Хогманай – Новый год в шотландском национальном стиле;

31 декабря – день рождения Олега Боровского, мэра Саянска;

1 января – Новый год;

1 января – Торжество Пресвятой Богородицы (катол.);

1 января – День всемирных молитв о мире (катол.);

1 января – День Ильи Муромца (народн.);

1 января – в этот день в 1700 году России введен Юлианский календарь;

1 января – в этот день в 1801 году был открыт астероид Церера, позднее признанный карликовой планетой;

1 января – день рождения Ильи Сумарокова, министра сельского хозяйства Иркутской области;

1 января – день рождения Татьяны Кирилловой, мэра Качугского района;

2 января – День научной фантастики;

2 января – в этот день в 1839 году Луи Дагер произвел первую фотосъемку Луны;

2 января – день рождения Ларисы Щаповой, награжденной знаком «За заслуги перед Иркутской областью»;

2 января – день рождения Татьяны Климиной, мэра Усть-Кутского района;

2 января – день рождения Николая Виниченко, почетного гражданина Иркутской области;

3 января – День рождения соломинки для коктейлей;

3 января – в этот день в 1959 году Аляска получила статус 49-го штата США;

4 января – Всемирный день азбуки Брайля;

4 января – Национальный день спагетти в США;

4 января – День Ньютона (Исаак Ньютон родился 4 января 1643 года);

5 января – Международный разгрузочный день (был учрежден в рамках борьбы с ожирением и лишним весом);

5 января – Международный день бойскаутов.