Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников

Иркутская область, 6.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Дни рождения и даты», представленным на сайте i38.ru. Сервис призван напоминать не только о национальных общегосударственных, религиозных и профессиональных праздниках, но и о днях рождения известных в Иркутской области персон – политиков, депутатов, чиновников областной и муниципальных администраций, почетных граждан, известных ученых и деятелей культуры, руководителей силовых структур. Список VIP-участников календаря будет расширяться. 6 января – Рождественский сочельник у восточных христиан; 6 января – Богоявление у западных христиан; 6 января – день рождения Витаутаса Вашкялиса, награжденного знаком «За заслуги перед Иркутской областью»; 7 января – Рождество Христово у восточных христиан; 7 января – в этот день в 1610 году Галилео Галилей открыл спутники Юпитера; 8 января – Собор Пресвятой Богородицы (правосл.); 8 января – в этот день в 1851 году физик Жан Фуко доказал, что Земля вертится; 8 января – день рождения Виктора Яшкина, награжденного знаком «За заслуги перед Иркутской областью»; 9 января – в этот день в 1769 году в России введены первые бумажные деньги – ассигнации; 9 января – день рождения Константина Зайцева, руководителя УФНС по Иркутской области; 10 января – в этот день в 1863 году в Лондоне открылась первая в мире линия метро; 10 января – в этот день в 1920 году была создана Лига Наций – первая международная политическая организация; 10 января – в этот день в 1946 году в Лондоне начала работу первая сессия Генеральной Ассамблеи ООН; 10 января – день рождения Юрия Рябова, награжденного знаком «За заслуги перед Иркутской областью»; 10 января – день рождения Ларисы Забродской, награжденной знаком «За заслуги перед Иркутской областью»; 11 января – День заповедников и национальных парков; 11 января – Международный день «Спасибо»; 11 января – день рождения Александра Сигала, директора ЗАО «Восток – Центр», награжденного знаком «За заслуги перед Иркутской областью»; 12 января – День работника прокуратуры РФ; 12 января – Крещение Господне у западных христиан. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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