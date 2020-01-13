Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников

Иркутская область, 13.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Дни рождения и даты», представленным на сайте i38.ru. Сервис призван напоминать не только о национальных общегосударственных, религиозных и профессиональных праздниках, но и о днях рождения известных в Иркутской области персон – политиков, депутатов, чиновников областной и муниципальных администраций, почетных граждан, известных ученых и деятелей культуры, руководителей силовых структур. Список VIP-участников календаря будет расширяться. 13 января – День российской печати; 13 января – в этот день в 1858 году поступила в обращение первая российская почтовая марка; 13 января – в этот день в 1872 году в России начала работу служба погоды; 14 января – Старый Новый год; 14 января – День создания трубопроводных войск России; 14 января – Обрезание Господне (правосл.); 14 января – день рождения Виктора Рыкова, доктора экономических наук, профессора, награжденного знаком «За заслуги перед Иркутской областью»; 15 января – День образования Следственного комитета Российской Федерации; 15 января – День рождения Википедии (Википедию официально открыли 15 января 2001 года); 15 января – день рождения Анатолия Иванишина, инструктора-космонавта-испытателя 1 класса, Почетного гражданина Иркутска; 15 января – день рождения Георгия Барского, награжденного знаком «За заслуги перед Иркутской областью»; 15 января – день рождения Василия Митрофанова, награжденного знаком «За заслуги перед Иркутской областью»; 15 января – день рождения Татьяны Ивашовой, награжденной знаком «За заслуги перед Иркутской областью»; 16 января – Всемирный день «The Beatles»; 16 января – День ледовара; 16 января – в этот день в 1963 году Никита Хрущев заявил миру о создании в СССР водородной бомбы; 16 января – день рождения Натальи Дикусаровой, депутата ЗС Иркутской области; 16 января – день рождения Юрия Пронина, главного редактора общественно-политической газеты «Байкальские вести»; 17 января – День детских изобретений; 17 января – в этот день в 1773 году Джеймс Кук пересек Южный полярный круг; 18 января – Крещенский сочельник (правосл.); 18 января – в 1943 году – День прорыва блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны; 18 января – День рождения детского телевидения в России (в этот день в 1963 году в СССР была основана Главная редакция программ для детей Центрального телевидения); 18 января – день рождения Любови Басыровой, председателя Черемховской местной организации ОООИ «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»; 19 января – Всемирный день снега (Международный день зимних видов спорта); 19 января – Всемирный день религии; 19 января – Крещение Господне, или Богоявление (правосл.); 19 января – в 1955 году президент США Дуайт Эйзенхауэр провел первую в мире телевизионную пресс-конференцию. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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