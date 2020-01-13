|Общество
|13.01.2020
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Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников
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Иркутская область, 13.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Дни рождения и даты», представленным на сайте i38.ru.
Сервис призван напоминать не только о национальных общегосударственных, религиозных и профессиональных праздниках, но и о днях рождения известных в Иркутской области персон – политиков, депутатов, чиновников областной и муниципальных администраций, почетных граждан, известных ученых и деятелей культуры, руководителей силовых структур. Список VIP-участников календаря будет расширяться.
13 января – День российской печати;
13 января – в этот день в 1858 году поступила в обращение первая российская почтовая марка;
13 января – в этот день в 1872 году в России начала работу служба погоды;
14 января – Старый Новый год;
14 января – День создания трубопроводных войск России;
14 января – Обрезание Господне (правосл.);
14 января – день рождения Виктора Рыкова, доктора экономических наук, профессора, награжденного знаком «За заслуги перед Иркутской областью»;
15 января – День образования Следственного комитета Российской Федерации;
15 января – День рождения Википедии (Википедию официально открыли 15 января 2001 года);
15 января – день рождения Анатолия Иванишина, инструктора-космонавта-испытателя 1 класса, Почетного гражданина Иркутска;
15 января – день рождения Георгия Барского, награжденного знаком «За заслуги перед Иркутской областью»;
15 января – день рождения Василия Митрофанова, награжденного знаком «За заслуги перед Иркутской областью»;
15 января – день рождения Татьяны Ивашовой, награжденной знаком «За заслуги перед Иркутской областью»;
16 января – Всемирный день «The Beatles»;
16 января – День ледовара;
16 января – в этот день в 1963 году Никита Хрущев заявил миру о создании в СССР водородной бомбы;
16 января – день рождения Натальи Дикусаровой, депутата ЗС Иркутской области;
16 января – день рождения Юрия Пронина, главного редактора общественно-политической газеты «Байкальские вести»;
17 января – День детских изобретений;
17 января – в этот день в 1773 году Джеймс Кук пересек Южный полярный круг;
18 января – Крещенский сочельник (правосл.);
18 января – в 1943 году – День прорыва блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны;
18 января – День рождения детского телевидения в России (в этот день в 1963 году в СССР была основана Главная редакция программ для детей Центрального телевидения);
18 января – день рождения Любови Басыровой, председателя Черемховской местной организации ОООИ «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»;
19 января – Всемирный день снега (Международный день зимних видов спорта);
19 января – Всемирный день религии;
19 января – Крещение Господне, или Богоявление (правосл.);
19 января – в 1955 году президент США Дуайт Эйзенхауэр провел первую в мире телевизионную пресс-конференцию.