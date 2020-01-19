|Общество
|20.01.2020
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Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников
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Иркутская область, 20.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Дни рождения и даты», представленным на сайте i38.ru.
Сервис призван напоминать не только о национальных общегосударственных, религиозных и профессиональных праздниках, но и о днях рождения известных в Иркутской области персон – политиков, депутатов, чиновников областной и муниципальных администраций, почетных граждан, известных ученых и деятелей культуры, руководителей силовых структур. Список VIP-участников календаря будет расширяться.
20 января – День осведомленности о пингвинах;
20 января – День Мартина Лютера Кинга;
20 января – День республики Крым;
20 января – в этот день в 1958 первые радары контроля за скоростью автомобилей установлены в Лондоне;
20 января – день рождения Виталия Макарова, депутата думы Черемхово, директора МАУ «Центр поддержки молодежных инициатив»;
21 января – День инженерных войск;
21 января – Международный день объятий;
21 января – День аспиранта (неофициальный, приурочен к утверждению «Положения о научных работниках вузов» и «Инструкции о порядке подготовки научных работников при научно-исследовательских институтах и вузах по прикладным, точным и естественным наукам» Совнаркома РСФСР от 21 января 1925 года);
21 января – в этот день в 1954 году с верфи Гротона американского штата Коннектикут в присутствии президента США Дуайта Эйзенхауэра спущена на воду первая в мире атомная подводная лодка;
22 января – День образования авиации противовоздушной обороны;
22 января – День рождения воздушной кукурузы;
22 января – Кровавое воскресенье, ставшее началом революции 1905 года в Российской империи;
22 января – день рождения Владимира Тихонова, директора архитектурно-этнографического музея «Тальцы», почетного гражданина Иркутской области;
23 января – День ручного письма (День почерка);
23 января – в этот день в 1895 году человек впервые в мире ступил на берег Антарктиды;
23 января – день рождения Александра Гимельштейна, председателя иркутского областного отделения Союза журналистов, главы издательского дома «Восточно-Сибирская правда», награжденного «За заслуги перед Иркутской областью».
24 января – Международный день эскимо;
24 января – Международный день образования;
24 января – День рождения баночного пива (в этот день в 1935 году в США начали продавать первое пиво в банках);
25 января – День российского студенчества;
25 января – Новый год по лунному календарю;
25 января – День штурмана Военно-Морского Флота России;
25 января – Татьянин день (народн.);
25 января – день рождения Светланы Кулинич, награжденной знаком «За заслуги перед Иркутской областью», Почетного гражданина Иркутска;
26 января – Международный день таможенника;
26 января – Международный день БЕЗ интернета;
26 января – день рождения Александра Муравьева, заслуженного художника России, награжденного знаком «За заслуги перед Иркутской областью».