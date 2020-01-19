Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников

Иркутская область, 20.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Дни рождения и даты», представленным на сайте i38.ru. Сервис призван напоминать не только о национальных общегосударственных, религиозных и профессиональных праздниках, но и о днях рождения известных в Иркутской области персон – политиков, депутатов, чиновников областной и муниципальных администраций, почетных граждан, известных ученых и деятелей культуры, руководителей силовых структур. Список VIP-участников календаря будет расширяться. 20 января – День осведомленности о пингвинах; 20 января – День Мартина Лютера Кинга; 20 января – День республики Крым; 20 января – в этот день в 1958 первые радары контроля за скоростью автомобилей установлены в Лондоне; 20 января – день рождения Виталия Макарова, депутата думы Черемхово, директора МАУ «Центр поддержки молодежных инициатив»; 21 января – День инженерных войск; 21 января – Международный день объятий; 21 января – День аспиранта (неофициальный, приурочен к утверждению «Положения о научных работниках вузов» и «Инструкции о порядке подготовки научных работников при научно-исследовательских институтах и вузах по прикладным, точным и естественным наукам» Совнаркома РСФСР от 21 января 1925 года); 21 января – в этот день в 1954 году с верфи Гротона американского штата Коннектикут в присутствии президента США Дуайта Эйзенхауэра спущена на воду первая в мире атомная подводная лодка; 22 января – День образования авиации противовоздушной обороны; 22 января – День рождения воздушной кукурузы; 22 января – Кровавое воскресенье, ставшее началом революции 1905 года в Российской империи; 22 января – день рождения Владимира Тихонова, директора архитектурно-этнографического музея «Тальцы», почетного гражданина Иркутской области; 23 января – День ручного письма (День почерка); 23 января – в этот день в 1895 году человек впервые в мире ступил на берег Антарктиды; 23 января – день рождения Александра Гимельштейна, председателя иркутского областного отделения Союза журналистов, главы издательского дома «Восточно-Сибирская правда», награжденного «За заслуги перед Иркутской областью». 24 января – Международный день эскимо; 24 января – Международный день образования; 24 января – День рождения баночного пива (в этот день в 1935 году в США начали продавать первое пиво в банках); 25 января – День российского студенчества; 25 января – Новый год по лунному календарю; 25 января – День штурмана Военно-Морского Флота России; 25 января – Татьянин день (народн.); 25 января – день рождения Светланы Кулинич, награжденной знаком «За заслуги перед Иркутской областью», Почетного гражданина Иркутска; 26 января – Международный день таможенника; 26 января – Международный день БЕЗ интернета; 26 января – день рождения Александра Муравьева, заслуженного художника России, награжденного знаком «За заслуги перед Иркутской областью». Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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