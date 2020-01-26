|Общество
|27.01.2020
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Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников
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Иркутская область, 27.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Дни рождения и даты», представленным на сайте i38.ru.
Сервис призван напоминать не только о национальных общегосударственных, религиозных и профессиональных праздниках, но и о днях рождения известных в Иркутской области персон – политиков, депутатов, чиновников областной и муниципальных администраций, почетных граждан, известных ученых и деятелей культуры, руководителей силовых структур. Список VIP-участников календаря будет расширяться.
27 января – День снятия блокады Ленинграда;
27 января – Киберпонедельник в России (одна из крупнейших в мире распродаж и акций скидок на товары интернет-магазинов);
27 января – Международный день памяти жертв Холокоста;
27 января – в этот день в 1820 году была открыта Антарктида (в июле 1819 года из Кронштадта стартовала первая русская антарктическая экспедиция под предводительством Фаддея Беллинсгаузена);
27 января – в этот день в 1924 году в Москве был открыт Мавзолей Ленина;
27 января – в этот день в 1967 году космос был объявлен достоянием всего человечества (вначале договор заключили Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Советский Союз, сегодня более 100 стран являются его государствами-участниками);
28 января – Международный день защиты персональных данных;
29 января – День мобилизации против угрозы ядерной войны;
29 января – день рождения русского писателя Антона Чехова;
29 января – День рождения автомобиля (29 января 1886 года Карл Бенц получил патент на свой первый автомобиль);
29 января – день рождения Виктора Круглова, председателя ЗС четвертого созыва (2004-2008 годы), почетного гражданина Иркутской области, награжденного знаком «За заслуги перед Иркутской областью»;
29 января – день рождения Екатерины Чудновой, награжденной знаком «За заслуги перед Иркутской областью»;
30 января – День деда Мороза и Снегурки (славян.);
30 января – день рождения кинорежиссера и сценариста Леонида Гайдая;
31 января – Международный день ювелира;
31 января – День рождения русской водки;
1 февраля – Международный день десерта;
1 февраля – Всемирный день хиджаба;
1 февраля – День работника лифтового хозяйства в России (День лифтовика);
1 февраля – Национальный день свободы в США (в этот день в 1865 году президент США Авраам Линкольн подписал резолюцию конгресса о внесении в Конституцию США 13-й поправки об отмене рабства);
1 февраля – День интронизации патриарха Московского и всея Руси Кирилла (избран 27.01.2009);
1 февраля – Имболк – праздник очищения и возрождения Земли (языч.);
1 февраля – 1 февраля 1958 года с мыса Канаверал состоялся запуск первого американского искусственного спутника Земли;
1 февраля – день рождения Сергея Серебренникова, мэра Братска;
1 февраля – день рождения Виктора Бронштейна, награжденного знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью», почетного гражданина Иркутска;
1 февраля – день рождения Юрия Волкова, награжденного знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью»;
2 февраля – Всемирный день водно-болотных угодий;
2 февраля – День воинской славы России – Разгром советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год);
2 февраля – Традиционный праздник в США – День сурка;
2 февраля – Сретение Господне у западных христиан.