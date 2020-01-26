Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников

Иркутская область, 27.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Дни рождения и даты», представленным на сайте i38.ru. Сервис призван напоминать не только о национальных общегосударственных, религиозных и профессиональных праздниках, но и о днях рождения известных в Иркутской области персон – политиков, депутатов, чиновников областной и муниципальных администраций, почетных граждан, известных ученых и деятелей культуры, руководителей силовых структур. Список VIP-участников календаря будет расширяться. 27 января – День снятия блокады Ленинграда; 27 января – Киберпонедельник в России (одна из крупнейших в мире распродаж и акций скидок на товары интернет-магазинов); 27 января – Международный день памяти жертв Холокоста; 27 января – в этот день в 1820 году была открыта Антарктида (в июле 1819 года из Кронштадта стартовала первая русская антарктическая экспедиция под предводительством Фаддея Беллинсгаузена); 27 января – в этот день в 1924 году в Москве был открыт Мавзолей Ленина; 27 января – в этот день в 1967 году космос был объявлен достоянием всего человечества (вначале договор заключили Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Советский Союз, сегодня более 100 стран являются его государствами-участниками); 28 января – Международный день защиты персональных данных; 29 января – День мобилизации против угрозы ядерной войны; 29 января – день рождения русского писателя Антона Чехова; 29 января – День рождения автомобиля (29 января 1886 года Карл Бенц получил патент на свой первый автомобиль); 29 января – день рождения Виктора Круглова, председателя ЗС четвертого созыва (2004-2008 годы), почетного гражданина Иркутской области, награжденного знаком «За заслуги перед Иркутской областью»; 29 января – день рождения Екатерины Чудновой, награжденной знаком «За заслуги перед Иркутской областью»; 30 января – День деда Мороза и Снегурки (славян.); 30 января – день рождения кинорежиссера и сценариста Леонида Гайдая; 31 января – Международный день ювелира; 31 января – День рождения русской водки; 1 февраля – Международный день десерта; 1 февраля – Всемирный день хиджаба; 1 февраля – День работника лифтового хозяйства в России (День лифтовика); 1 февраля – Национальный день свободы в США (в этот день в 1865 году президент США Авраам Линкольн подписал резолюцию конгресса о внесении в Конституцию США 13-й поправки об отмене рабства); 1 февраля – День интронизации патриарха Московского и всея Руси Кирилла (избран 27.01.2009); 1 февраля – Имболк – праздник очищения и возрождения Земли (языч.); 1 февраля – 1 февраля 1958 года с мыса Канаверал состоялся запуск первого американского искусственного спутника Земли; 1 февраля – день рождения Сергея Серебренникова, мэра Братска; 1 февраля – день рождения Виктора Бронштейна, награжденного знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью», почетного гражданина Иркутска; 1 февраля – день рождения Юрия Волкова, награжденного знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью»; 2 февраля – Всемирный день водно-болотных угодий; 2 февраля – День воинской славы России – Разгром советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год); 2 февраля – Традиционный праздник в США – День сурка; 2 февраля – Сретение Господне у западных христиан. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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