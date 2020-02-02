|Общество
|03.02.2020
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Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников
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Иркутская область, 3.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Дни рождения и даты», представленным на сайте i38.ru.
Сервис призван напоминать не только о национальных общегосударственных, религиозных и профессиональных праздниках, но и о днях рождения известных в Иркутской области персон – политиков, депутатов, чиновников областной и муниципальных администраций, почетных граждан, известных ученых и деятелей культуры, руководителей силовых структур. Список VIP-участников календаря будет расширяться.
3 февраля – День борьбы с ненормативной лексикой;
3 февраля – Всемирный день свободной любви;
4 февраля – Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями;
4 февраля – День рождения резиновых калош (неофиц.);
4 февраля – День неандертальца – 4 февраля 1857 года научной общественности впервые представили череп неандертальца;
4 февраля – День рождения «Фэйсбука» (в этот день в 2004 году начала работу социальная сеть Facebook);
5 февраля – День эрудита (неофиц.);
5 февраля – Всемирный день Нутеллы (отмечается с 2007 года);
5 февраля – День памяти дипкурьеров, погибших при исполнении служебных обязанностей;
5 февраля – в этот день в 1919 году открылась первая пассажирская авиалиния, первый гражданский самолет перевозил единственного пассажира между Берлином и Веймаром;
6 февраля – Международный день бармена;
6 февраля – День Боба Марли на Ямайке;
7 февраля – День российского бизнес-образования;
7 февраля – в этот день в 1863 году в США запатентован первый огнетушитель;
7 февраля – день рождения Владимира Меркулова, бывшего директора ОГУП «Тепличное», награжден знаком «За заслуги перед Иркутской областью»;
8 февраля – День российской науки;
8 февраля – День военного топографа в России;
8 февраля – день рождения Леонида Латышева, члена Союза архитекторов России, награжден знаком «За заслуги перед Иркутской областью»;
9 февраля – День гражданской авиации России;
9 февраля – День зимних видов спорта в России;
9 февраля – Международный день стоматолога;
9 февраля – День рождения стриптиза (в этот день в 1893 году в известном парижском кабаре Мулен Руж всю одежду во время танца перед публикой сбросила с себя танцовщица красавица Мона);
9 февраля – День рождения волейбола (в этот день в 1895 году в США придумали новую игру – минтонет, смесь баскетбола, бейсбола и гандбола, а сетку позаимствовали у тенниса);
9 февраля – день рождения Николая Труфанова, депутата ЗС Иркутской области.