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Общество
13.04.2020

Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников

Иркутская область, 13.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Дни рождения и даты», представленным на сайте i38.ru.

Сервис призван напоминать не только о национальных общегосударственных, религиозных и профессиональных праздниках, но и о днях рождения известных в Иркутской области персон – политиков, депутатов, чиновников областной и муниципальных администраций, почетных граждан, известных ученых и деятелей культуры, руководителей силовых структур. Список VIP-участников календаря будет расширяться.

13 апреля – Всемирный день рок-н-ролла;

13 апреля – День мецената и благотворителя в России;

13 апреля – Сонгкран – Тайский Новый год;

13 апреля – Пасхальный понедельник у западных христиан;

13 апреля – Великий Понедельник (Начало страстной недели) у православных христиан;

13 апреля – День рождения троллейбуса (в этот день в 1902 году в Санкт-Петербурге проведены испытания первого в России троллейбуса);

14 апреля – начало индуистского солнечного нового года – Rongali Bihu;

14 апреля – в 1908 году вышел первый номер юмористического еженедельника «Сатирикон»;.

14 апреля – в 1927 году первый автомобиль «Вольво» сошел с конвейера в шведском городе Гетеборге;

14 апреля – в 1961 году учреждено звание «Летчик-космонавт СССР»;

14 апреля – день рождения Владимира Глазкова, награжденного знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью», на момент награждения – главный инженер Восточно-Сибирской железной дороги;

14 апреля – день рождения Владимира Волошина, почетного гражданина Иркутской области, на момент награждения – генеральный директор сельхозкооператива «Окинский»;

15 апреля – Международный день культуры;

15 апреля – День экологических знаний;

15 апреля – День специалиста по радиоэлектронной борьбе;

15 апреля – в 1912 году в Атлантическом океане затонул пассажирский лайнер «Титаник»;

15 апреля – в 1951 году в Лондоне состоялся первый конкурс красоты «Мисс Мира»;

16 апреля – Всемирный день голоса;

16 апреля – Великий (Чистый) четверг у православных христиан;

16 апреля – в 1934 году учреждено почетное звание Герой Советского Союза;

17 апреля – Международный день гемофилии;

17 апреля – День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД России;

17 апреля – Великая пятница (Воспоминание святых спасительных страстей Иисуса Христа) у православных христиан;

18 апреля – Международный день памятников и исторических мест;

18 апреля – Всемирный день радиолюбителя;

18 апреля – Международный день цирка;

18 апреля – День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год);

18 апреля – в этот день впервые в мире для опознания преступника была применена дактилоскопия;

18 апреля – день рождения Бориса Санеева, заместителя директора института систем энергетики имени Мелентьева СО РАН;

18 апреля – день рождения Николая Пенюшкина, награжденного знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью», на момент награждения мэр Зимы;

18 апреля – день рождения Ольги Носенко, депутата ЗС Иркутской области;

19 апреля – День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (учрежден в 2018 году);

19 апреля – День юридической службы МВД России;

19 апреля – День подснежника;

19 апреля – День российской полиграфии;

19 апреля – День работника ломоперерабатывающей отрасли России;

19 апреля – Пасха у православных христиан.

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