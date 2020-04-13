Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников

Иркутская область, 13.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Дни рождения и даты», представленным на сайте i38.ru. Сервис призван напоминать не только о национальных общегосударственных, религиозных и профессиональных праздниках, но и о днях рождения известных в Иркутской области персон – политиков, депутатов, чиновников областной и муниципальных администраций, почетных граждан, известных ученых и деятелей культуры, руководителей силовых структур. Список VIP-участников календаря будет расширяться. 13 апреля – Всемирный день рок-н-ролла; 13 апреля – День мецената и благотворителя в России; 13 апреля – Сонгкран – Тайский Новый год; 13 апреля – Пасхальный понедельник у западных христиан; 13 апреля – Великий Понедельник (Начало страстной недели) у православных христиан; 13 апреля – День рождения троллейбуса (в этот день в 1902 году в Санкт-Петербурге проведены испытания первого в России троллейбуса); 14 апреля – начало индуистского солнечного нового года – Rongali Bihu; 14 апреля – в 1908 году вышел первый номер юмористического еженедельника «Сатирикон»;. 14 апреля – в 1927 году первый автомобиль «Вольво» сошел с конвейера в шведском городе Гетеборге; 14 апреля – в 1961 году учреждено звание «Летчик-космонавт СССР»; 14 апреля – день рождения Владимира Глазкова, награжденного знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью», на момент награждения – главный инженер Восточно-Сибирской железной дороги; 14 апреля – день рождения Владимира Волошина, почетного гражданина Иркутской области, на момент награждения – генеральный директор сельхозкооператива «Окинский»; 15 апреля – Международный день культуры; 15 апреля – День экологических знаний; 15 апреля – День специалиста по радиоэлектронной борьбе; 15 апреля – в 1912 году в Атлантическом океане затонул пассажирский лайнер «Титаник»; 15 апреля – в 1951 году в Лондоне состоялся первый конкурс красоты «Мисс Мира»; 16 апреля – Всемирный день голоса; 16 апреля – Великий (Чистый) четверг у православных христиан; 16 апреля – в 1934 году учреждено почетное звание Герой Советского Союза; 17 апреля – Международный день гемофилии; 17 апреля – День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД России; 17 апреля – Великая пятница (Воспоминание святых спасительных страстей Иисуса Христа) у православных христиан; 18 апреля – Международный день памятников и исторических мест; 18 апреля – Всемирный день радиолюбителя; 18 апреля – Международный день цирка; 18 апреля – День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год); 18 апреля – в этот день впервые в мире для опознания преступника была применена дактилоскопия; 18 апреля – день рождения Бориса Санеева, заместителя директора института систем энергетики имени Мелентьева СО РАН; 18 апреля – день рождения Николая Пенюшкина, награжденного знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью», на момент награждения мэр Зимы; 18 апреля – день рождения Ольги Носенко, депутата ЗС Иркутской области; 19 апреля – День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (учрежден в 2018 году); 19 апреля – День юридической службы МВД России; 19 апреля – День подснежника; 19 апреля – День российской полиграфии; 19 апреля – День работника ломоперерабатывающей отрасли России; 19 апреля – Пасха у православных христиан. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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