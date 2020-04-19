Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников

Иркутская область, 20.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Дни рождения и даты», представленным на сайте i38.ru. Сервис призван напоминать не только о национальных общегосударственных, религиозных и профессиональных праздниках, но и о днях рождения известных в Иркутской области персон – политиков, депутатов, чиновников областной и муниципальных администраций, почетных граждан, известных ученых и деятелей культуры, руководителей силовых структур. Список VIP-участников календаря будет расширяться. 20 апреля – Национальный день донора в России; 20 апреля – День китайского языка; 20 апреля – день рождения Алексея Шульца, мэра Слюдянского района; 21 апреля – День главного бухгалтера в России; 21 апреля – День местного самоуправления в России; 21 апреля – Всемирный день творчества и инновационной деятельности; 21 апреля – День рождения королевы Великобритании Елизаветы Второй; 21 апреля – День основания Рима; 21 апреля – Йом а-Шоа (День памяти жертв Холокоста); 22 апреля – Международный день Матери-Земли; 22 апреля – Международный день секретаря; 22 апреля – 150 лет со дня рождения Владимира Ленина; 22 апреля – день рождения Валерия Лукина, награжденного знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью», на момент награждения член ИРОО движения «Ветераны Комсомола»; 23 апреля – Всемирный день книги и авторского права; 23 апреля – День английского языка; 23 апреля – День испанского языка; 23 апреля – Первый день лета в Исландии; 24 апреля – Международный день многосторонности и дипломатии во имя мира (в 2019 году отмечается впервые, учрежден ООН); 24 апреля – Всемирный день защиты лабораторных животных; 24 апреля – Международный день солидарности молодежи; 24 апреля – День памяти сотрудников МЧС России, погибших при исполнении служебных обязанностей; 24 апреля – День памяти жертв геноцида в Армении; 24 апреля – Рамадан, начало поста у мусульман; 24 апреля – День рождения газировки (в 1833 году в это день в США была запатентована газированная вода); 24 апреля – день рождения Ильи Черняка, награжденного знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью», на момент награждения профессор Иркутского государственного технического университета; 25 апреля – Всемирный день борьбы против малярии; 25 апреля – Международный День ДНК; 25 апреля – Всемирный день пингвинов; 25 апреля – Международный день ветеринарного врача; 25 апреля – День дочери; 25 апреля – в 1901 году в штате Нью-Йорк впервые в мире введены автомобильные номера; 25 апреля – в 1792 году во Франции введена казнь при помощи гильотины; 25 апреля – в 1942 году основан Московский монетный двор Гознака; 26 апреля – Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф; 26 апреля – Всемирный день интеллектуальной собственности; 26 апреля – День нотариата в России; 26 апреля – День сметчика в России; 26 апреля – Всемирный день породненных городов; 26 апреля – Антипасха (Фомино воскресенье); 26 апреля – День рождения революционного гимна «Марсельеза»; 26 апреля – Международный день памяти о чернобыльской катастрофе (в 1986 году произошла авария на Чернобыльской АЭС); 26 апреля – день рождения Леонида Выговского, почетного гражданина Иркутской области, депутата думы Иркутска. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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