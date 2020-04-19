|Общество
|20.04.2020
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Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников
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Иркутская область, 20.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Дни рождения и даты», представленным на сайте i38.ru.
Сервис призван напоминать не только о национальных общегосударственных, религиозных и профессиональных праздниках, но и о днях рождения известных в Иркутской области персон – политиков, депутатов, чиновников областной и муниципальных администраций, почетных граждан, известных ученых и деятелей культуры, руководителей силовых структур. Список VIP-участников календаря будет расширяться.
20 апреля – Национальный день донора в России;
20 апреля – День китайского языка;
20 апреля – день рождения Алексея Шульца, мэра Слюдянского района;
21 апреля – День главного бухгалтера в России;
21 апреля – День местного самоуправления в России;
21 апреля – Всемирный день творчества и инновационной деятельности;
21 апреля – День рождения королевы Великобритании Елизаветы Второй;
21 апреля – День основания Рима;
21 апреля – Йом а-Шоа (День памяти жертв Холокоста);
22 апреля – Международный день Матери-Земли;
22 апреля – Международный день секретаря;
22 апреля – 150 лет со дня рождения Владимира Ленина;
22 апреля – день рождения Валерия Лукина, награжденного знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью», на момент награждения член ИРОО движения «Ветераны Комсомола»;
23 апреля – Всемирный день книги и авторского права;
23 апреля – День английского языка;
23 апреля – День испанского языка;
23 апреля – Первый день лета в Исландии;
24 апреля – Международный день многосторонности и дипломатии во имя мира (в 2019 году отмечается впервые, учрежден ООН);
24 апреля – Всемирный день защиты лабораторных животных;
24 апреля – Международный день солидарности молодежи;
24 апреля – День памяти сотрудников МЧС России, погибших при исполнении служебных обязанностей;
24 апреля – День памяти жертв геноцида в Армении;
24 апреля – Рамадан, начало поста у мусульман;
24 апреля – День рождения газировки (в 1833 году в это день в США была запатентована газированная вода);
24 апреля – день рождения Ильи Черняка, награжденного знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью», на момент награждения профессор Иркутского государственного технического университета;
25 апреля – Всемирный день борьбы против малярии;
25 апреля – Международный День ДНК;
25 апреля – Всемирный день пингвинов;
25 апреля – Международный день ветеринарного врача;
25 апреля – День дочери;
25 апреля – в 1901 году в штате Нью-Йорк впервые в мире введены автомобильные номера;
25 апреля – в 1792 году во Франции введена казнь при помощи гильотины;
25 апреля – в 1942 году основан Московский монетный двор Гознака;
26 апреля – Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф;
26 апреля – Всемирный день интеллектуальной собственности;
26 апреля – День нотариата в России;
26 апреля – День сметчика в России;
26 апреля – Всемирный день породненных городов;
26 апреля – Антипасха (Фомино воскресенье);
26 апреля – День рождения революционного гимна «Марсельеза»;
26 апреля – Международный день памяти о чернобыльской катастрофе (в 1986 году произошла авария на Чернобыльской АЭС);
26 апреля – день рождения Леонида Выговского, почетного гражданина Иркутской области, депутата думы Иркутска.